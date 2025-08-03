自由廣開講》雖不敵萬元「 買票」 台灣陣營添反共戰友

◎ 李欣芬

奠定台灣現代化的不是滿清的劉銘傳，或中華民國在台灣的孫運璿，而是日本人—後藤新平。

一八九八年兒玉源太郎成為第四任台灣總督，與他同時上任的是民政長官後藤新平則成為他的左右手，尤其兒玉當時因日俄戰爭經常出兵在外而成「缺席總督」，後藤新平在台八年多的銳意經營，被視為台灣現代化的奠基者。

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日治時期民政長官後藤新平，指台灣人貪生怕死、貪小便宜、愛面子。（擷取自維基百科）



後藤新平擁有德國醫學博士學位，他的在台作為，就始於醫療、衛生的改善，對台灣的建設是全面性的，從清理戶政、地政，到教育、電力、水利、農業、鐵路、電報等等無所不包，可以說台灣現代化的基礎就是他奠定的。尤其，後藤提出了有名的「治台三策」：第一，台灣人怕死，要用高壓的手段威嚇；第二，台灣人愛錢，可以用小錢利誘；第三，台灣人愛面子，可以用虛名籠絡。（現在中國共產黨「文攻武嚇」也用這三策對台進行統戰。）

一九四五年，從中國流亡來台的中國國民黨政府統治台灣以來，把台灣當成「反攻復國」的臨時基地仍以總督府為最高統治中心，無異日本總督政治的再版。警察之外加上軍事戒嚴，完全承襲後藤新平的殖民治台策略──台灣人貪生怕死、貪小便宜、愛面子─先以二二八事件屠殺台灣菁英加上長期白色恐怖，施以小惠分化台灣各族群，更加變本加厲，使台灣人更加沈淪。

這場七二六的大罷免之所以功敗垂成，很大原因是投票前一星期（即七一八）藍白陣營主導通過「肉桶法案」—普發一萬元現金，發揮了大功效，不是嗎？例如：搭計程車時，司機看到路邊罷團竟大罵道：「罷什麼罷？渾蛋！什麼最好？每人發一萬元最好啦！我家四個人共領四萬塊錢，一年的水電費就夠了！」聽了令人無語！又，有一個全家都是民進黨員的，也是為了一萬元和家裡面的人大吵。

大罷免首波投票，反共護台志工聯盟7月24日在總統府前凱達格蘭大道舉行「迎向成功 凱道晚會」，主辦單位估計有10萬人不畏暴雨湧入凱道。（資料照）

然而，身為這小小多山國家的子民，沒有悲觀的權利，因為還是有很多人沒有為了那一萬塊就把台灣給賣了，例如：七二四那天再現十字形的十萬人聚集凱道，以及七二五溢滿青島東路、濟南路及中山南路的百工百業，這兩天可都是下著雨，但澆不熄大家愛台灣的決心！

全盤戰局此長彼消，不是只看一場比賽的。真的不要擔心，我們的戰友越來越多了，台灣陣營加入了反共派丘衛邦、于北辰、鷹爸，華國藝人、文人、運動選手…；反觀，中國陣營的九個黨部，有近百位黨員遭到羈押/交保，並且柯文哲、高虹安、林姿妙、顏寬恆…都是貪污案。

何況，我們又不是沒輸過？二○○八年被打趴在地上，還不是勇敢地站了起來，並且跳了更高；再加上南部數縣市，執政還沒問題。

只是，我們隨時要做好準備，當得意忘形的藍白陣營再次在立院毀憲亂政，通過惡法時，青鳥與黑熊就要再現，群集立院周圍，展現人民意志！

（作者為台灣教授協會會員，台灣史研究者）

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