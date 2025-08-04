自由開講》中國施壓南非降等我駐處 臺灣如何反制

◎茜茜

1971年聯合國大會通過2758號決議，確認「中華人民共和國是中國在聯合國的唯一合法代表」，但決議文從未提及臺灣地位；然過去半世紀來，北京不斷將此決議擴大解釋為「臺灣是中國一部分」，進而合理化對臺打壓、限制其參與國際組織，並向他國施壓中止與臺互動；南非政府近日片面將臺灣在當地的駐處更名並降級，不僅未經雙邊協商，甚至撤下代表處在行政首都的地址，改列於國際組織欄位下，此舉不啻為對北京「一中話術」的全面採納，成為中共統戰工程下的最新樣板；美國國務院發言人旋即回應此事，強調臺灣是「可靠、志同道合的民主夥伴」，並明確指出北京正試圖利用2758號決議孤立臺灣，影響他國主權選擇。

南非外交部在未與我國協商下，日前以政府公報發布公告，逕將我國在南非兩駐處分別改名為駐約翰尼斯堡台北商務辦事處及駐開普敦台北商務辦事處。（路透檔案照）

美國發言撐臺具指標意義，扭轉北京對話語權的壟斷

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美國國務院的發言，並非例行外交措辭，這是在中國壓力下，各國紛紛調整對臺政策的敏感時刻，公開揭露北京「話術偷渡」的第一步；國務院不僅駁斥了2758號決議等同排除臺灣的說法，更強調此決議並未限制任何國家與臺灣進行實質交流，點破中國長年誤導國際社會的伎倆；此外，美方明確表態「反對任何片面改變現狀的企圖」，針對性十足地回應中國對南非施壓的外交操作，這對其他中立或搖擺國家而言，是一種外交定心丸，也為臺灣在國際爭取同情與支持打開窗口。

中共多軌對臺施壓，從軍事威懾到外交鬥爭全面進逼

北京的對臺策略已經不是單一手段，而是「軍事施壓、經濟滲透、資訊戰、國際外交孤立」的綜合體；從灰色地帶軍事騷擾、禁團禁品貿易手段，到操縱社群媒體及外宣混淆視聽，再到施壓各國將我國駐外機構降格改名，無所不用其極，目的是逐步削弱臺灣主體地位，創造「國際已接受中國方案」的假象，為其最終統一鋪路；此次南非事件並非孤例，早在2017年奈及利亞就曾在中國施壓下，強制要求臺灣代表處遷離首都，並封鎖辦公室，這類外交打壓往往與中方經貿利益捆綁，甚至涉及基礎建設援助與高層互訪承諾，是統戰與經濟脅迫的綜合手段。

轉守為攻：臺灣應化壓力為轉機，積極主動建立國際敘事

2024年新一屆歐洲議會以壓倒性票數，通過挺台決議，強烈駁斥中國扭曲詮釋聯合國第2758號決議，譴責中國持續針對台灣的軍事挑釁。（歐新社檔案照）





面對中共步步進逼，臺灣不能只在事後抗議或澄清，而要主動出擊、設定議題；我國應立即啟動多邊外交攻勢，邀請理念相近國家共同聲明反對對臺孤立、強調2758號決議不能作為壓制臺灣的依據；此外，可推動在國際論壇（如歐洲議會、國際法學組織）中，進一步釐清「一中原則」與「一中政策」的區別，打破中方長年模糊戰略，爭取國際理解與支持；臺灣也應與曾遭受中共外交壓力的國家如立陶宛、捷克、斯洛伐克共同建立抗中外交經驗平臺，互通情資、協調策略，組建「民主抗壓聯盟」。

以2025為關鍵節點，強化民主同盟反制中國銳實力擴張

2025年將是國際地緣政治關鍵年，我國政府應預判中國在此時段加大對臺操作的機率，提前備戰，從輿論、外交、經貿、國防全面強化韌性；針對中共以商逼政、斷我邦交、收編僑社等手段，臺灣應與民主國家建立常態化對話平臺，分享資訊戰與認知作戰防禦經驗，同時深化與美、日、歐的安全夥伴關係，強化國際對臺海現狀穩定的戰略共識；唯有透過制度性、多邊化聯繫機制，臺灣才能在中國銳實力橫掃全球的時代裡，站穩腳步、走得更遠。

（作者為研究生）

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