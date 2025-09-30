黑熊學院》打破關於戰爭時的九大常見迷思

重要的是，每個人都應該進行風險感知，這不會、也不要求精準，也不是只在危機發生的前一秒或當下才行動，而是一個漫長的過程。

◎ 黑熊學院

開戰要躲去山上、只能穿棉質衣服？「戰爭」就是最常見的謠言溫床，我們整理了常見的九大迷思：



關於戰爭時的九大常見迷思。（取自貼文）

1️⃣應具備荒野生存技巧？



想到求生物資，你首先想到的是什麼？是不是求生刀與生火工具？想到急救物資，你首先想到的是什麼？是不是烈酒與針線？



我們容易被影視文化牽著走。但在都市生活的我們不一樣，我們從現在就可以開始準備，才不會到急用的時候找東西來硬湊。



許多災難片會出現生火的場景，但我們有需要生火嗎？生火的目的分別是「取暖」、「照明」以及「加熱食物」。



台灣的平地就算寒流來大概是十度左右，最低也就五、六度，比起生火，事先準備一些機能好、足夠保暖的衣服更為現實。



另外，照明有手電筒、有營燈等容易取得的物資；加熱食物有蜘蛛爐、酒精爐等器材，甚至你可以準備不需加熱的食物，簡單地繞過了這個需求。



再退幾步來說，就算要生火，也不用鑽木取火或用打火石這種東西，一支賴打就可以搞定。



我們應該先思考需求，再思考具體的物資，才不會那麼跳躍，繞了一圈反而浪費時間金錢。



2️⃣應大規模移動？



很多朋友已經準備好避難包了，做好準備總是沒錯的。



但並非只要一開打，所有人就要拎著避難包跑路，其實，大部分人應該是在家避難，在相對艱困的條件下繼續努力如常地過生活。



消防署強調，每個人都應該要準備1個緊急避難包，建議放置於大門口或玄關附近等隨手可取得之處；示意圖。（圖取自pexels）

因為台灣人口密集而土地相對狹小，光是北北基桃加總就有九百萬人口，不太可能進行如此大規模的移動，九百萬人要跑去哪裡呢？



所以，還是以你住家本身的風險為主要的判斷依據，也就是說住家附近有無重要的政軍設施、關鍵基礎設施（例如能源、通訊、交通、水電）。



如果風險較低，就留在家裡；如果風險偏高，就盡快到事先約定好的第二住所，可能是隔壁縣市的親戚家，或者大學同學家。



沒有人可以確定戰爭會持續多久，可能幾天，也可能幾週甚至數個月，所以我們要做的事情是，在熟悉、舒服、準備充足的地方長期堅守，而不是盲目逃難，畢竟，移動本身可能也是一個風險。



3️⃣濱海居民都要移動？



曾有過這種說法，沿海五到十公里的居民都要撤離。



我們大部分的城鎮都沿海發展，打開地圖大概畫條線，會發現這種說法看似有道理，但實際執行也會是數百萬甚至近千萬人的規模。



敵人從海的那端來，但也並非所有的海灘都有地方讓他們爬上來。有風險意識是好的，但也不能無限擴張。

4️⃣應該跑到山上？



這是最常見的迷思。我們容易很自然地認為，既然要躲避戰火波及，就往人煙最少的山區避難，最好是找條非傳統的路線劈開一條路在深山設立一個據點。



但如果本來沒有爬山的習慣，卻想在戰爭時期躲到深山，其實是一個有點詭異的事情。



飲食與物資的補給、緊急醫療狀況、能源與衛生需求這些都需要大量有經驗的人力來維持，撇開這些不說，能不能睡在帳篷與睡墊一個月都還是個問題。（當然如果只是路線經過淺山、郊山地帶倒不用太擔心）



山上的狀況與威脅都多，戰火無情，但山也是。



開車避難似乎不是一個好選擇，機車應該是一個更能兼顧機動性與載重能力的好選項；示意圖。（資料照）



5️⃣開車避難？



我們的講師曾親歷東日本大地震，據他所述，地震發生後不久汽油馬上就被列管。他在車上排了三四個小時的隊，最後只加到一千日元的油。



如果戰爭發生，這樣的狀況應該只會多而不會少。



再來，台灣（尤其是台北）平時就夠容易塞車了，紛亂時的交通狀況更是難以想像。



因此，開車避難似乎不是一個好選擇，機車應該是一個更能兼顧機動性與載重能力的好選項，或著腳踏車、拖車或菜籃車可能都相對理想。



另外，也不要忘記油料管理。在家囤汽油會有消防的疑慮，一般來說不建議這麼做，我們能做的就是維持交通工具的油箱永遠不要低於一半。



一些生活習慣的小改變，可能讓你在災變發生時更有餘裕。



近期各大電商平台防災避難商品銷售翻倍成長。（486團購提供）

6️⃣無線電就是無敵？



有人認為無線電密集的區域可能被誤認為是部隊活動的跡象，從而導致被攻擊；但這種景象可能被過度渲染。



砲彈也是要錢的，而且開砲後砲兵本身也會被定位與獵殺。



而且現在野戰部隊偵查手段靈活，例如俄烏戰爭被大量使用的小型無人機，所以應該不至於在還沒確認狀況下就胡亂開砲。



無線電更主要的問題在於其本身的限制，普通的手持裝置功率是 5 瓦，在城市環境的理論通訊距離大概是三到五公里。



但兩方都在平地時其實一公里就已經是極限，再拐個彎、碰到一棟房子就無法繼續通訊。



再來，當代戰爭中雙方都會進行電子作戰，稍微靠近敏感區域可能都有電子干擾，所以也可能到時候你的無線電根本無法起作用。



我們要先知道，無線電不是無敵的，它本身有很明確的限制與應用場景後，知道這件事後再來評估，我們是否真的需要這個通訊手段呢？



7️⃣請給我黃金？



如果本來就有投資或避險的打算那就當順便，但如果是特地想要買黃金來進行避難時的交易媒介，那勸你先緩緩。



交易媒介的一個主要特性就是雙方都能簡單地鑑別其真假，在避難的路上、避難所裡面，有人突然掏出一個聲稱是祖傳的金戒指要跟我換糧食......？可能要再想想。



比起黃金，一些單位價值較小但實用的東西，例如打火機、電池，甚至香菸，都可能是更好的交易媒介。



比起黃金，一些單位價值較小但實用的東西，例如打火機、電池，甚至香菸，都可能是更好的交易媒介。（法新社）

8️⃣只能穿棉質衣服？



有人主張應該避免聚脂纖維或尼龍等材質的衣服，因為如果遇到爆炸或大火，這類人造纖維會熔融並黏在皮膚上造成更大的傷害，因此應該選擇棉質的衣服，因為棉質只會碳化而不會有上述問題。



但首先，以爆炸地點為圓心，向外同時會產生高熱、震波與破片，殺傷距離最近的是高熱與火焰，震波次之，而破片最遠。



因此，如果處於高熱與火焰的距離內，也絕對會被震波與破片給殺死，比起來，衣物熔融似乎不是一個特別需要擔心的事情了。



更重要的是，棉質衣物吸濕而不易乾，會嚴重影響體溫調節（雖然有些織法可以稍微消除這個劣勢），登山的內層服裝多使用尼龍、聚脂纖維就是為了快乾、排汗，並非沒有道理；還有一個選擇，就是羊毛材質，同時滿足上述好處，但缺點就是稍貴。



比起移動過程全身黏膩，大幅影響行動效率與心情，大火造成熔融，應該是一個權重較輕的考量點。



不是風險高的人就放棄準備，或聽天由命，反而更應該認真準備。圖為漢光演習期間國軍在捍衛大台北空防部分，就有8組愛國者飛彈車進駐松山機場及大直周邊地區部署。（資料照）

9️⃣在開戰前一秒就趕快跑？



戰爭發生前會在各領域出現大量跡象，我們應該持續留意各種資訊，但也要建立一個心態：



「我們永遠沒辦法完整掌握狀況、精準判斷風險，更不可能抓準時機在開戰前一刻精準地撤離。」



敵人的作戰計劃、目標選定與順序都是不可知的，這是戰場迷霧。



例如共軍會不會用俄軍同樣的戰術，利用空降兵搶佔首都周遭機場並直指中樞，都有可能。而同樣是機場，松山機場與桃園機場哪個會成為目標，也都有可能。



這牽涉大量的作戰想定，而且是動態的過程，也就是兩方都會因應對方的策略做出調整，沒有人可以確定。



回歸到個人，每個人對於風險的認定、承受的能力與避險的能力也都不同。有長者、孕婦的家庭需要更早地進行移動，寧願錯判提早也不應延遲。



例如，有些人會主張撤僑就是一種「趕快跑的徵兆」，雖然撤僑是一個很嚴重的跡象，但我們也不會知道從撤僑到開打還會有多少時間差。



重要的是，每個人都應該進行風險感知，這不會、也不要求精準，也不是只在危機發生的前一秒或當下才行動，而是一個漫長的過程。



例如下次搬家時發現很喜歡的物件在後勤指揮部旁邊而選擇另覓他處；或者知道自己家風險比較高，所以永遠不讓機車的油箱低於一半以下，是這些大大小小的事情的加總。



就像有大量三高家族病史的人，就應該要比起常人更注意飲食、多運動、避免久坐，健檢發現指標異常後就要再比平時加倍注意與努力。



不是風險高的人就放棄準備，或聽天由命，反而更應該認真準備，去設計出更精準的升級策略，在風險漸漸提高的每一階段都有對應的措施。



這樣才能掌握自己的命運，不被吞噬。

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

