自由開講》藥師剃頭怒吼 批衛福部讓落日條文「死而復生」

◎藥師公會全聯會

藥師公會全聯會昨日（8/1）上午在立法院群賢樓前發起快閃抗議行動，三名藥師壯士當場剃頭明志，高舉「衛福部無法無天、藥師剃頭不低頭」布條，怒吼控訴衛福部違法核釋《藥事法》第103條第2項，強行讓早已落日的條文「死而復生」，嚴重掏空藥事專業制度，破壞用藥安全防線。理事長黃金舜嚴正表示：「這是公然架空立法權，形同行政擴權，藥師絕不退讓！」

藥師公會全聯會到立法院群賢樓前發起快閃抗議行動。（藥師公會全聯會提供）

上百藥師藥學生怒吼聲援 立委現身痛批衛福部踰越憲政界線

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抗議現場超過百位藥師與藥學生齊聚怒吼，現場氣氛肅穆激昂、怒吼交織。群眾高喊「衛福部踐踏專業、邱泰源令人髮指！」聲音響徹立院周邊，引起多位立法委員跨黨派聲援，包括國民黨張嘉郡立委、蘇清泉立委、民眾黨林憶君立委、陳昭姿立委、黃珊珊立委、麥玉珍立委、林國成立委皆到場發聲，痛批衛福部僭越立法院權責、解釋令變造法案原貌。

立法委員林憶君秘書長更直言：「落日條款的精神是「確定終止」，不是讓行政機關用解釋令假借復活，這不只違法，更可能違憲！」並呼籲立即召開公聽會，讓各專家共同監督行政權限是否擴張失控。 藥師剃頭明志捍衛法治 藥學生怒吼：第九次陳抗，我們絕不退讓！

藥師公會全聯會到立法院抗議，三名藥師剃頭明志。（藥師公會全聯會提供）

三名剃頭藥師面容堅定，剃落髮絲的瞬間象徵的是對抗行政濫權的決心。常務理事范景章表示：「我們剃下的不是頭髮，是對衛福部踐踏藥師專業的控訴與悲憤！」現場不少藥學生表示早已不是第一次走上街頭，一位參與第九次抗議的藥學生直言：「這是我第九次參加陳抗，還沒畢業就得一再上街頭，這不是因為愛吵鬧，而是因為看著制度被踐踏、未來被犧牲，希望邱部長能出面處理回應」

行政不容僭越立法！撤回違法解釋令 還我藥事尊嚴！

指控衛福部違法核釋《藥事法》第103條第2項，藥師公會全聯會提出陳情書。（藥師公會全聯會提供）

黃金舜理事長重申，《藥事法》第103條第2項早於108年依法落日，衛福部卻於今年發布解釋令，將已終止之條文實質復活，形同否定民主程序與立法正當性。全聯會呼籲立法院召開公聽會，邀集法界、醫藥界與實務專家徹查此案，釐清法律本意，防止行政權橫行無阻。藥師公會全聯會強調，後續將串連全國藥師持續抗爭，絕不接受違法解釋令成為常態，直至制度獲得正義回歸！

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