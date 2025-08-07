晴時多雲

評論 > 投書

自由開講》AI浪潮與關稅戰 企業生存有撇步

2025/08/07 13:00

◎ 廖明輝

日前在搭捷運時，反覆觀看商業周刊執行長郭奕伶訪問緯創董事長林憲銘的影片，看到在26分46秒後提到的「AI時代，台灣企業的三把生存金鑰」，深受啟發並引起我的思考。林憲銘說得極好，清晰、有力，他以緯創的實務經驗，提出三把關鍵金鑰：「創新、韌性、人才」，每一項都切中要害，不只指向AI浪潮下的技術應變，也點出組織文化、產業結構與全球布局的深層挑戰。

自由開講》AI浪潮與關稅戰 企業生存有撇步緯創董事長林憲銘以該公司的實務經驗，提出AI時代三把關鍵金鑰：「創新、韌性、人才。（資料照）


第一把金鑰是創新。不止企業的產品與服務要創新，企業的營運架構、組織與溝通方法，也都要有創新及改變。林憲銘指出，如果每個員工都如AI一樣「智商180」，會陷入「單兵作戰、誰也不服誰」僵局。

只有群策群力，才能發揮組織綜效，才有辦法因應外界環境的變化。他也提醒AI應用要有效，從緯創經驗及市場看到的狀況是一定要把硬體加上軟體，再加上應用，整合在一起。不僅提供客戶解決方案，更打造自己在全球科技供應鏈的不可替代性。

第二把金鑰是韌性。這是近年在商業世界最常被提起的詞彙。但林憲銘強調，大企業面對外界壓力的衝擊面大，故根基要深，如果只有一面牆，你就會倒。要像三角錐一樣，牆才不會倒。緯創已在美國內部布局三面牆，可以隨需求快速擴充。其次，不管川普的決策再怎麼變化，台灣產業的速度並不會比政府慢。

林憲銘指出，從零到一的布局最難，但一旦建立起來，從一到五則迅速許多，這也正是緯創能在全球各地快速擴展的原因。這種對未來不確定性的提前因應，不再是一種選擇，而是生存的必要條件。特別在川普發動關稅戰後，誰也說不準下一波關稅制裁或法規更動會砸向哪一個產業，而供應鏈若無備份與轉移彈性，企業即便再強也會被卡脖子。

第三把金鑰是人才。這點台灣早就知道問題在哪，卻始終找不到解方。緯創認知到少子化與高階人才不足的現實，開始透過國際布局，讓全球人才為我所用。他呼籲政府思考結構性的解決方案，而不僅是拼湊式的補助。

企業可以自己培養、搶人，但從國家層級來看，若不調整人口政策與人才策略，只會陷入人力資源的零和競爭。台灣在全球技術服務供應鏈已有舉足輕重地位，要維持這個位置，靠的不是便宜勞工與代工速度，而是文化吸引力、利他精神與國際信任。

自由開講》AI浪潮與關稅戰 企業生存有撇步越南具有成長潛力，台商近年來布局北越河內、海防等地設廠。（路透檔案照）

而在AI巨浪之外，另一場現實的風暴也正影響企業決策：關稅戰。

日前看到一位製造業總經理，分享他閱讀《天下雜誌》針對兩千大企業執行長所做調查報告的筆記。他逐字寫下眉批心得，畫線重點，不只是為了記錄，更像是為了幫企業找到方向。台灣企業正面臨關稅與新台幣升值的雙重壓力，不少企業因此打消在台擴產念頭。但企業並非無路可走。

北美市場成為計畫B，甚至有企業選擇併購美國公司直接取得製造與銷售通路。然而美國成本高，並非人人玩得起。

因此，所謂「非中非美」的第三市場成為新戰略核心，像是印度、越南、墨西哥等地，儘管制度複雜、風險偏高，但卻擁有更大的人口紅利與成長潛力。這種多點生產、在地化布局的新模式，已逐漸成為全球製造的新常態。

供應鏈的碎片化已是現實，台灣企業若不同步進行分散化與在地化，就會被世界邊緣化。這也是為什麼總經理的筆記最後一句寫著：「企業快速演化為新物種」。

企業必須加快從傳統、保守、內斂的舊模式，蛻變成為跨文化、多據點、重視數位資產的新物種。這不只是換Logo、加個AI團隊那麼簡單，而是從經營邏輯、組織架構，到全球人才戰略的重建與轉型。

當前台灣企業比過去更為積極，不再僅限於有機成長，更勇於海外併購、擴廠投資，以主動姿態回應挑戰。台灣從來不是依靠天然資源或條件勝出，而是憑藉迅速應對全球變局的調適力與行動力。

以創新解決問題，以韌性化解風險，以全球化人才布局來維持競爭力。

企業領導人要懂得在壓力中帶頭突圍，而不是等政策出手。

企業不能只想著活下去，而是要想著如何變成下一波浪潮主角。真正能存活並壯大的企業，是那些預先布局、不靠運氣、只靠行動的企業。面對AI時代與關稅戰，能活下來的企業，從來不會是最強的，而是最懂得改變並自我進化的那一群。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

