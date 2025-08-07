自由開講》從南韓看台灣 少子高齡化衝擊國防安全

◎ 陳琪

當代國家安全早已不再只是武器性能與軍事戰略的競逐，更與國內人口結構的轉變緊密相連。

南韓人口少子、高齡化持續，軍隊恐難以維持足夠的常備兵力。（歐新社檔案照）

南韓面對來自北韓的軍事威脅，不僅需謀求軍事科技的升級，也正陷入一場看不見硝煙、但威力驚人的「兵源危機」。根據韓國國防研究院最新研究顯示，隨著少子化加劇、人口高齡化持續，南韓軍隊恐難以維持足夠的常備兵力，對國防體系帶來深層結構性的衝擊。這不僅是一場國安問題，更是人口政策與軍事體制如何應對未來挑戰的嚴峻考驗。

請繼續往下閱讀...

研究以美軍「最小計畫比率」為依據，指出南韓需至少維持50萬常備兵力，方能對抗北韓的128萬兵力，尤其是在陸軍部分，雙方兵力比高達1比3，勉強維持在防禦作戰的安全門檻。然而，這種兵力結構的維持並不穩定。根據推估，到了2040年，南韓年滿20歲的男性僅剩14萬人，連維持30萬兵力都困難。當高齡化與低生育率如同夾擊的雙手，緊緊扼住兵力來源，這場「人口兵役危機」將成為南韓國防體系的致命罩門。

與南韓相比，北韓軍隊具備壓倒性的人力優勢。（法新社檔案照）



更棘手的是，科技優勢難以完全彌補兵力短缺的缺口。雖然南韓在人工智慧、電磁空間與資訊戰等新領域具有一定發展，但如同研究團隊所指出，面對北韓的壓倒性人力優勢，即便擁有更精良的武器與高素質軍隊，仍無法填補量的不足。這也再次印證俄烏戰爭初期的現實：兵力投入與部署的有效性，往往才是真正影響戰局的關鍵。未來若北韓發動突襲，單靠南韓現有的常備軍與戰時預備役動員，恐怕難以撐過關鍵的「黃金48小時」。

南韓政府儘管在中期國防計畫中，已列出「維持50萬兵力」的政策目標，並朝「科技強軍」方向布局，例如擴充軍務員、提升士兵幹部比率等措施，但這仍然不足以應對未來勞動人口下滑的現實壓力。人口紅利的終結，已經不再是經濟議題的專利，它正深刻撼動國防安全的根基。若不進一步鬆動傳統役期制度、發展更彈性的志願役與民力支援方案，恐怕只能徒留「紙上兵力」的戰略幻想。

此刻的南韓，也許正是台灣未來的鏡像。相似的低生育率、高齡化結構，讓台灣在面對可能的區域安全挑戰時，也不得不開始思考兵源結構與國防戰略的重組之道。如何在有限人口條件下維持有效嚇阻力？這不僅是南韓的國防難題，更是一場全亞洲國家必須正視的生存辯證。從現在開始，決策者必須擁有更長遠的視野，才能真正守住國家的底線與未來的安全。

（作者為台北市民）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法