晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》從南韓看台灣 少子高齡化衝擊國防安全

2025/08/07 19:00

◎ 陳琪

當代國家安全早已不再只是武器性能與軍事戰略的競逐，更與國內人口結構的轉變緊密相連。

南韓人口少子、高齡化持續，軍隊恐難以維持足夠的常備兵力。（歐新社檔案照）南韓人口少子、高齡化持續，軍隊恐難以維持足夠的常備兵力。（歐新社檔案照）

南韓面對來自北韓的軍事威脅，不僅需謀求軍事科技的升級，也正陷入一場看不見硝煙、但威力驚人的「兵源危機」。根據韓國國防研究院最新研究顯示，隨著少子化加劇、人口高齡化持續，南韓軍隊恐難以維持足夠的常備兵力，對國防體系帶來深層結構性的衝擊。這不僅是一場國安問題，更是人口政策與軍事體制如何應對未來挑戰的嚴峻考驗。

研究以美軍「最小計畫比率」為依據，指出南韓需至少維持50萬常備兵力，方能對抗北韓的128萬兵力，尤其是在陸軍部分，雙方兵力比高達1比3，勉強維持在防禦作戰的安全門檻。然而，這種兵力結構的維持並不穩定。根據推估，到了2040年，南韓年滿20歲的男性僅剩14萬人，連維持30萬兵力都困難。當高齡化與低生育率如同夾擊的雙手，緊緊扼住兵力來源，這場「人口兵役危機」將成為南韓國防體系的致命罩門。

自由開講》從南韓看台灣 少子高齡化衝擊國防安全與南韓相比，北韓軍隊具備壓倒性的人力優勢。（法新社檔案照）

更棘手的是，科技優勢難以完全彌補兵力短缺的缺口。雖然南韓在人工智慧、電磁空間與資訊戰等新領域具有一定發展，但如同研究團隊所指出，面對北韓的壓倒性人力優勢，即便擁有更精良的武器與高素質軍隊，仍無法填補量的不足。這也再次印證俄烏戰爭初期的現實：兵力投入與部署的有效性，往往才是真正影響戰局的關鍵。未來若北韓發動突襲，單靠南韓現有的常備軍與戰時預備役動員，恐怕難以撐過關鍵的「黃金48小時」。

南韓政府儘管在中期國防計畫中，已列出「維持50萬兵力」的政策目標，並朝「科技強軍」方向布局，例如擴充軍務員、提升士兵幹部比率等措施，但這仍然不足以應對未來勞動人口下滑的現實壓力。人口紅利的終結，已經不再是經濟議題的專利，它正深刻撼動國防安全的根基。若不進一步鬆動傳統役期制度、發展更彈性的志願役與民力支援方案，恐怕只能徒留「紙上兵力」的戰略幻想。

此刻的南韓，也許正是台灣未來的鏡像。相似的低生育率、高齡化結構，讓台灣在面對可能的區域安全挑戰時，也不得不開始思考兵源結構與國防戰略的重組之道。如何在有限人口條件下維持有效嚇阻力？這不僅是南韓的國防難題，更是一場全亞洲國家必須正視的生存辯證。從現在開始，決策者必須擁有更長遠的視野，才能真正守住國家的底線與未來的安全。

（作者為台北市民）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書