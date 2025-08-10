晴時多雲

評論 > 投書

自由開講》建造「無人機艦隊」 發展台灣空軍2.0

2025/08/10 20:30

◎ 張厚光

最近國防部軍備局開出五型無人機公開標案，開放國內廠商競標參與，引發產業界、國防圈與媒體關注。這不是一筆單純的採購案，而是象徵台灣國防思維與產業架構全面轉型的重要起點。

在面對中國威脅日益升高的情勢下，我們不可能再以「等中科院研發出來」的方式來因應瞬息萬變的戰場需求。我們需要的是「自主快速擴張的無人機產業鏈」，而不僅僅是單點技術突破。這就是這次五型徵案的最大意義——從「標單」走向「艦隊」，從「零件」走向「戰力」。

國防部軍備局開出五型無人機公開標案，圖為戰術型近程無人機。（資料照）國防部軍備局開出五型無人機公開標案，圖為戰術型近程無人機。（資料照）

五型徵案，看出台灣作戰思維正在改變

根據產業估算，這五型無人機可大致分為三類：

•低成本、短距突襲型的甲、乙型FPV無人機

•中距攻擊任務的丙、丁型定翼機

•高階偵查型的戊型垂直起降定翼機

從百萬級別到千萬級別，從一次性攻擊型到具備滯空與導航能力的偵查型，國軍明確展現了「模組化、多任務、階梯式戰術構成」的戰略規劃。

這代表：國軍不再單純買裝備，而是在打造一支「無人機作戰部隊」。

然而，部隊不只是買幾台機器而已。它需要標準化的任務系統、穩定的供應鏈、嚴謹的訓練體系、持續的維保升級與智慧指揮整合。這是一場產業戰，也是科技實力的總體戰。

台灣不能只是「買無人機」，要自己「造艦隊」

事實上，台灣不缺做無人機的公司，但我們仍缺少一個能整合系統、標準化模組、快速量產的產業平台。

這正是漢翔的角色與責任。我們具備三十多年航太主機設計與系統整合經驗，是國內少數可負責從原型開發到產線生產、再到軍規驗證與任務整合的企業。我們目前正在進行：

•無人機模擬訓練平台開發，強化部隊訓練效率

•開放式模組整合機制，串接新創與零組件廠商

•結合AI與資料鏈，建立人機協同任務規劃架構

這不只是技術任務，更是一場產業戰略工程。台灣要發展的不只是機體，而是一整支能打仗、能擴編、能升級的「無人機艦隊」。

打造國防自主，政府要當科技產業的後盾

行政院長卓榮泰（左四）日前視察嘉義縣亞創中心，向業者強調政府會儘快完成產業聚落基地，讓無人機產業與世界接軌。（資料照）行政院長卓榮泰（左四）日前視察嘉義縣亞創中心，向業者強調政府會儘快完成產業聚落基地，讓無人機產業與世界接軌。（資料照）

台灣要發展真正具備作戰能力的無人機體系，政府與軍方必須改變角色：

1.從需求定義者轉為任務協調者：訂出任務需求，而非技術細節，讓民間靈活發揮；

2.從標案主導者轉為平台建構者：建立模組驗證與標準規範，而非逐案評比細節；

3.從短期採購者轉為長期共建者：提供穩定預算支持研發、生產、升級與維保。

這樣才能吸引更多產業鏈投入、形成國防自主的戰略資本。不然，民間廠商再強，也只能做一兩年案子，難以形成長期產能。

無人機是關鍵技術，更是台灣科技戰略的轉折點

無人機不是只有軍事用途，它橫跨通訊、電控、AI、資料鏈、感測器與模擬系統。若能建立穩定市場與開放規格，台灣的科技產業將迎來一波跨域整合的機會。

台灣需要的不只是「做好一台機器」，而是能產出一整套「作戰即服務」的無人機任務系統。這樣的能力，不只是保家衛國，更是科技輸出與國際合作的新支點。

我們不只要讓無人機飛得起來，更要讓它「戰得起來、留得下來、賣得出去」。

結語：從五型標案到五年戰力，台灣要有自己的空軍2.0

自由時報的讀者應該都很清楚，中國無人機攻勢是現在進行式。我們不可能在敵機壓境時，還靠進口無人機零件拼裝補缺；我們必須從現在就建構自己可量產、可維修、可訓練、可升級的無人機國力工程。

這次五型標案，是一場測試也是一次機會。如果政府願意建立長期機制，若產業能勇於承擔整合角色，台灣真的有機會打造自己的無人機艦隊——不只是買機器，而是自己建一支能保衛台灣的空軍2.0。

（作者為關心台灣航太未來的漢翔員工）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

