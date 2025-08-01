Emmy時間》石破茂與李在明 如何談成最終關稅？

石破茂慘敗之後，韓國幾乎是爬回美國求談判，韓國財政部多次去電，求貝森特在7/31前見韓國，韓國最後也是全面開放，李在明還大喊韓國各種產業都要投資美國，造船業要成立造船合作基金，韓國造船業一定大力投資美國。最終韓國在昨天下午拿到15%關稅。

◎ 胡采蘋

今天（0801）我想講兩個人，第一個是日本首相石破茂，第二個是南韓總統李在明。

日本參議院改選，執政聯盟遭遇空前慘敗，自民黨內要求總裁石破茂為敗選負責下台，但石破仍不為所動。（歐新社檔案照）

本來日本是最被各界看好，會率先達成貿易協議的國家，尤其日本是大經濟體，有示範作用，動見觀瞻。然而石破茂一路踩死汽車和農產品紅線，誓不開放。

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結果日本參議院改選，石破茂在米荒和移民問題上已經飽受困擾，川普突然在選前發文，丟出25%暫行關稅，自民黨執政聯盟於是遭遇空前慘敗。

石破茂在選後完全變了一個人，對美全面開放，什麼紅線都沒有了，上週日本終於拿到了15%最終關稅。

韓國總統李在明大喊韓國各種產業都要投資美國。（路透檔案照）

南韓總統李在明在六月的大選中勝出，接替任期未完的前總統尹錫悅。李在明繼承了文在寅的左派路線，選前極度親中，跟台灣說謝謝，一上台就左派路線暴力打房，打得比文在寅還用力。

媒體問李在明對美談判的問題，李在明只說很困難，一副談不成的樣子。韓國的談判團隊兩度被美方放鴿子，兩度取消談判。

石破茂慘敗之後，韓國幾乎是爬回美國求談判，韓國財政部多次去電，求貝森特在7/31前見韓國，韓國最後也是全面開放，李在明還大喊韓國各種產業都要投資美國，造船業要成立造船合作基金，韓國造船業一定大力投資美國。最終韓國在昨天下午拿到15%關稅。

台灣關稅20％，台股一早開盤時大跌近四百點。（資料照）

今天台股早盤大跌近四百點，這已經是在預演給談判團隊看了，台灣應該看一看石破茂和李在明是怎麼做的。

台灣的貿易談判為何觸礁，我們今天早上得到了最新消息，以及汽車關稅的相關股票後續會有如何變化，剛剛我們也發了最新的YT會員貼文。

（作者為財經作家、時事評論者）

本文經授權轉載自Emmy追劇時間臉書

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