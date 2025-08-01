曹興誠八不居士》大罷免志工何去何從？

何不「正名制憲」，建立「台灣國」？

◎曹興誠

大罷免志工何去何從？

何不「正名制憲」，建立「台灣國」？

很多人說，這些充滿活力、創意又愛台的志工們散了可惜。

反共護台志工聯盟於7月26日在立法院外舉辦開票之夜，罷團成員上台喊話「還要努力、走完8月23日7個罷免區域！」（資料照）

有人建議志工們組成政黨；我不覺得這個主意高明，為什麼？

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看看新黨、親民黨、民眾黨，都曾有過風光，但隨即凋零。

這些政黨沒落的原因，是缺乏良善而長遠的目標；它們只是為了短期爭權奪利而出現，所以很快就失去正當性，被淘汰。

因此，與其組成政黨，不如大家保持志工的狀態；平時以理念相聯繫，有需要時大家一起站出來，改變局勢。

我們應該以什麼理念來聯繫呢？

良善、符合邏輯，可長可久，又能解決台灣問題的理念，可以簡單訂定為「挺天理、護公道」。

挺天理，最基本的，就是反對殺人、搶錢、反對妨害別人自由。

中共搞革命，就是殺人，是革掉別人的命。搞共產，就是搶錢，說：你的就是我的，我的還是我的。

中共搞統一，就是要在我們牆上穿洞，強行過來跟我們一起居住，還要分我們的財產，控制我們的自由。

「統一」是傷天害理、侵門踏戶的極端罪惡。

曹興誠表示大罷免失敗，讓我們警覺，必須加快「正名制憲」的腳步。（資料照）

台灣人在自己的土地上，獨立過自己想要的生活，是天經地義的事，也是聯合國「世界人權憲章」要加以保護的基本人權。

反對台獨，就是不准台灣人獨立過自由和平善良的日子，而要由中國共產黨或者中國國民黨，來實行恐怖統治。台灣人除了生命財產被剝奪，還要接受類似徐巧芯，館長、黃國昌、陳玉珍、翁曉玲、傅崐萁等等這些惡人的罷凌和羞辱。

「反對台獨」，就是違背天理，對台灣人極不公道。

國民黨、共產黨都主張統一、反對台獨。他們是食古不化，枉顧人權，背離現代普世價值的逆時代政黨，早該被掃進歷史垃圾堆。

拒絕中國人來台灣侵門踏戶，掃除違背天理的惡人、爛人，就是「挺天理、護公道」。

現在台灣已經被中共嚴重滲透，立法院也已經直接被王滬寧操控，如果不做有力的改變，幾年內將變成另一個香港。

這次大罷免失敗，讓我們警覺，我們必須加快「正名制憲」的腳步。

台灣一旦變成香港，就永遠沉淪，無力回天。

當前「天下圍中」的格局已經形成，中共經濟下滑的趨勢已經不可逆轉，其長年嚴重的貪污腐化已經造成大面積的民不聊生；因此其政權也已經搖搖欲墜。

獨派社團「台灣國」與多名畫家、藝術家走上街頭力挺大罷免。（資料照，台灣國提供）



台灣人此時應該利用機會，勇敢一搏，讓世界看到，台灣人已經準備好建立自己的國家：「台灣國」。

為了完成這個目標，我建議大家成立「天理志工團」，表示要「挺天理、護公道」。

我樂於擔任「天理志工3號」，以我支援大罷免的方式，對「天理志工團」提供援助。

「天理志工團」可以用現在各地罷團為基礎，各自發揮創意和活力，而後形成活動的共識。

讓我們把這次大罷免當成一次演習，讓我們放下傷痛和鬱悶，開始邁向另一個更重要的，攸關台灣子孫萬代幸福的偉大目標。

我期待罷團中無數優秀的年輕人，挺身而出，建構未來屬於你們的，美麗的台灣國。

祝建國成功！

（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠臉書





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