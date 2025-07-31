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自由開講》公民罷免運動的意義及價值

2025/07/31 21:00

◎ 李文忠

開車來東海岸散心，遠眺婆娑無邊的太平洋，遙想祖先渡黑水溝來台，篳路藍縷，生養於斯，終於落地生根，創造一個自由、民主、開放、多元的新天地。

726罷免投票開日，支持者給花蓮罷團領銜人李美玲一個擁抱，感謝罷團的努力。（資料照）726罷免投票開日，支持者給花蓮罷團領銜人李美玲一個擁抱，感謝罷團的努力。（資料照）

前天晚上在花蓮與罷團的朋友餐敍，大伙的意氣不餒，猶記第一次見面時，他（她）們展現的氣質及態度:單純、樸實、誠懇且從容、熱情但內歛，就像當年的我們。我一直說:這是花蓮的希望也是台灣的希望。

他（她）們的成績很了不起:一年多前張美慧立委候選人得票率40.45%，接近美琴當年的水準，這次同意罷免的得票率是42.8%，很不容易!輸在花蓮總投票率60.10%，對手實在太厲害了!

這次大罷免大失敗，但是一次令人感動的公民運動，公民運動的意義在公民覺醒。圖為花蓮罷免傅崐萁公民大遊行。（資料照）這次大罷免大失敗，但是一次令人感動的公民運動，公民運動的意義在公民覺醒。圖為花蓮罷免傅崐萁公民大遊行。（資料照）

這次大罷免大失敗，但是一次令人感動的公民運動，公民運動的意義在公民覺醒，不在輸蠃。這些公民其實與政治的連結不深，幾乎所有民進黨公職一開始跟他（她）們一點都不熟，他（她）們以微薄的力量自發地集結，想要對抗惡質的政治，還給人民正常的國會、善良的社會，守護自己的家園，所以比結果更重要的是過程，在這過程中，自己及同伴學習多少，成長多少，整個社會包括被罷免者改變了什麼。

從這樣的角度來看，他（她）們與野百合世代及太陽花世代一樣，反映一代又一代對時局的回應，它的衝擊及影響如何？恐怕要用10年時間的觀察才能定論。

（作者為前立法委員）

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