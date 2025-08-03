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自由開講》從「假日急症中心」政策 看醫療的「棋子式治理」

2025/08/03 11:30

◎ 盧俊瑋

近日，健保署與各縣市衛生局擬推動「假日急症中心」（Urgent Care Center, UCC）政策，聲稱可分流第五、六級病人、紓解醫學中心急診壓力，並「參考日本經驗」於週末運作，預計最快今年10月試辦。然而政策一出即引發批評，認為規劃過於理想化、忽視基層醫療負荷，再度反映出決策者習於「棋子式治理」：自以為下好一盤棋，卻忘了基層醫護不是無感的工具，而是有血有肉、早已疲憊不堪的第一線。

近日，健保署與各縣市衛生局推動「假日急症中心」，分流收治急診壅塞醫院的輕症病人。（資料照）近日，健保署與各縣市衛生局推動「假日急症中心」，分流收治急診壅塞醫院的輕症病人。（資料照）

依目前分級醫療制度，輕症患者本應由基層診所或中小型醫院處理。如今卻多設一層功能重複的「假日急症中心」，不僅畫蛇添足，更可能干擾原有體系。健保政策一向慣用「先誘因、後拔除、再列入評鑑強迫執行」的邏輯推動制度，令醫界譏諷這類措施為「壯士政策」。實務上，急診真正壅塞的原因從不是病人太多，而是「出不去」：病房不足、護理人力流失、轉銜與社福斷鏈，導致急診成為卡床之地。一旦無法入院、出院或轉院，病人便滯留急診，形成惡性循環。

若決策者真參考日本經驗，理應知道其 urgent care系統 背後建立在完整的社區照護與後送機制上，而非空喊口號或強派人力即可落實。政策若未同步強化後端資源、釐清責任分工，最終只會讓基層醫療體系進一步被掏空。這不是協助分流，而是製造新的流失。

當官方談「戰備醫療韌性」，第一線卻早已人力不足、護理短缺。（資料照）當官方談「戰備醫療韌性」，第一線卻早已人力不足、護理短缺。（資料照）

當官方談「戰備醫療韌性」，第一線卻早已人力不足、護理短缺，還被要求假日加班，這樣的政策與現場處境落差極大。如果現場醫師與病患都失去信心，那麼這種冷嘲熱諷的反彈，不是抗拒改變，而是對制度錯置的真實回應。我們不該再問「為何醫護反對」，而是反問「這樣的制度還值得誰相信？」

醫療體系不是棋盤，醫護人員更不是無聲的棋子。假日急症中心若只是在錯誤命題下強行上路，最終只會加深體系疲態，消耗醫界最後的耐性與資源。政策訂定者應重新評估該有的醫療投資，改善醫護人員待遇，才有機會挽回第一線醫療人力的不足。

（作者為皮膚科助理教授）

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