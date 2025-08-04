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自由開講》免巴氏量表恐增10萬人搶看護 是時候系統化因應了！

2025/08/04 10:30

◎ 陳擷安

立法院去年三讀通過「就業服務法」第46條修正案，開放80歲以上長者免經巴氏量表評估，即可聘僱外籍看護工。這項政策背後的良善出發點，無疑是為了因應高齡化浪潮下，不斷上升的家庭照顧壓力與人力缺口。但從實務層面來看，這樣的開放措施也勢必將帶來「申請潮」與「排擠效應」兩大現象。

8旬長者聘請外籍看護免醫療評估8月上路，民團要求優先保障重症、回歸長照評估。（資料照）8旬長者聘請外籍看護免醫療評估8月上路，民團要求優先保障重症、回歸長照評估。（資料照）

根據估算，開放門檻下調可能導致多達10萬名新增申請者湧入，這對於原本已處於緊繃邊緣的看護供給系統無疑是一大衝擊。特別是對於真正急需人力的重症家庭來說，排隊等待時間將可能拉長，甚至可能因此延誤病情或造成照顧斷鏈。這正是為何衛福部同步啟動「綠色通道」規畫，期望能建立一套分流優先順序，讓重症與高風險個案不會被忽略。

重症開綠色通道——讓照護資源分配更公平

所謂「綠色通道」，即是針對失智症患者、70至79歲罹患第二期以上癌症、以及特定類型的非實體癌（如血癌）者，給予審查上的優先通行權。這種差別化的審查制度，對於資源有限、需求龐大的長照體系而言，是邁向合理分配的重要一步。但挑戰仍然存在。

首先，誰來界定「重症」？評估標準如何科學化、公平化？目前由勞動部負責制定具體認定標準，但部會之間的協調效率、執行細節的透明性，以及與民間的溝通能力，都將直接影響政策落地的效果。若標準過於嚴苛，將使真正需要幫助的患者被排除在外；若過於寬鬆，則可能再次引爆另一波爭議或資源擠壓。

這場爭議也凸顯出台灣長期照護制度設計的核心問題：過度依賴外籍看護。（資料照）這場爭議也凸顯出台灣長期照護制度設計的核心問題：過度依賴外籍看護。（資料照）

此外，從更宏觀的角度來看，這場爭議也凸顯出台灣長期照護制度設計的核心問題：過度依賴外籍看護，卻缺乏本土人力的配套與激勵。當巴氏量表逐漸從「門檻」變成「負擔」，反映的是過去政策評估與現實需求之間的脫節。現行制度過度倚重家庭經濟能力與申請技巧，反而讓最需要照顧的人未必能優先獲得支援。

因此，未來除了建立更完善的綠色通道，更應思考長照體系本身的人力培育與在地化改革。諸如加強本國看護員的訓練與福利、建置地區型照護資源中心、甚至導入科技協助（如智能輔具與遠距照護），都是值得積極推動的方向。

勞動部宣布6大配套措施，保障重症家庭聘僱移工的權益。（勞動部提供）勞動部宣布6大配套措施，保障重症家庭聘僱移工的權益。（勞動部提供）

更值得深思的是，當社會逐漸邁入「超高齡化」結構，單靠修法與臨時補漏，終究無法解決問題根源。80歲長者免巴氏評估，是回應人口老化與民意壓力的彈性做法；而綠色通道，則是政策調控與資源再分配的具體機制。

然而，若無長遠規畫與系統性重整，只會讓制度不斷修補、矛盾層出不窮。要讓每一位需要照顧的國民都能得到適切協助，台灣勢必要從法規、制度、人力、市場四個面向多管齊下。現階段的修法只是起點，而非終點。唯有超越危機管理的思維，建構一套永續而公平的照護體系，才是面對高齡化未來的根本之道。

（作者為台大醫學院醫學教育暨生醫倫理研究所碩士）

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