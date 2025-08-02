自由開講》「缺乏憂患意識」 台美人看罷免未果

◎ 陳如媜

相信許多海外鄉親和我一樣，從七月廿六日凌晨就緊盯著台灣大罷免的新聞，但開票結果跌破眼鏡，竟然無一過關，有些票數甚至差距上萬，心情低落到谷底。

726開票結果跌破眼鏡，竟然無一過關，有些票數甚至差距上萬，心情低落到谷底。（資料照）

雖說選後不應究責，但愛之深責之切，民進黨也該檢討才是，今年七月初在美東台灣人夏令會，桃園市議員王佩毓曾回顧二○二二年縣市長選舉，國民黨拿下全國十三席縣市長，民進黨只守住南部鐵票倉五席，連桃園市也被政黨輪替。可見三年前早就敲響警鐘，但民進黨好像並未學到教訓，台灣人也未能覺醒。

請繼續往下閱讀...

2022年22縣市首長選戰中，國民黨拿下14席、民進黨5席、民眾黨1席、無黨籍2席。（資料照）

這次身邊有許多台美人回去投票，一早特地用Line致電與他們聊聊，有人認為這次罷免是由公民所發起，熱情有餘、聲勢浩大，但面對的是組織龐大綿密的國民黨黨機器，等於是小蝦米對抗大鯨魚，雖然綠營在後期從旁協助，但已失先機，回天乏力。

也有人提出警告說，這次大罷免失敗，將助長藍營氣焰，國會加速毀憲亂政，影響政府施政，對民進黨更是一大警訊，恐將影響二○二八年的總統大選。

全美台灣同鄉會前會長陳桂鈴也專程返台投票，她表示，在台北公車上看到的都是反罷免的宣傳廣告，可見KMT的資源雄厚，不過在北市大安區，竟有投票所開出同意與不同意罷免平手的結果，可見深藍票倉已有鬆動，下次有機會全面翻轉。

她認為，這次輸在組織動員力量，而不是議題，國民黨是個盤根錯節的百年龐大怪獸，深根基層、難以撼動，加上中國在背後推波助瀾，以利益為餌，誘使見利忘國者一面倒；最可怕的是民眾黨變成藍營幫兇，「小草」們散播投降主義，而台灣人竟如此輕易被愚弄。

全美台灣同鄉會前會長陳桂鈴（右2）專程返台投票，她感嘆台灣民眾太天真，缺乏憂患意識，至今多數認為「中國不會打台灣」。（資料照）

陳桂鈴也感嘆台灣民眾太天真，缺乏憂患意識，至今多數認為「中國不會打台灣」，她呼籲大家要團結，只有團結才能守護台灣。

這次選舉，連年高八十七歲的民主前輩郭雨新女兒郭惠娜，都獨自搭機返台投票，令人非常感動。台灣人你還不覺醒嗎？

（作者為媒體工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法