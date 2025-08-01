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名家分享~Jiasin Yu》泛藍鐵板一塊vs.泛綠總體萎縮 談罷免票與政黨票之關聯

名家分享

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2025/08/01 09:30

◎ Jiasin Yu

關於「基本盤」，以及第三勢力小黨的推估，我的看法可能不太一樣。

還有，我認真寫分析的話一定有不少字數，因為我必須假設多數人沒有統計基礎，以及就算有統計基礎也不一定是社會科學領域。

如果看不下去的話，代表我想傳達的受眾可能不是你。我覺得無妨，本土派多元共榮，一定有適合你的說故事者。

首波大罷免宣告全部失敗，民進黨催票率過25%的只有4區。（資料照）首波大罷免宣告全部失敗，民進黨催票率過25%的只有4區。（資料照）

重點：
1. 民進黨基本盤在24區只有4區超過25%。
2. 民進黨本身得票可以解釋同意票大致分布，但仍有細部待解。
3. 民進黨加上其他小黨，對於提升同意票解釋力效果不大。
4. 國民黨+民眾黨對於不同意票解釋力非常強。
＝＝＝

縱座標是7月26日24個選區罷免催票率，橫坐標是2024年政黨票催票率，紅線是25%。

罷免票與政黨票之關聯。（取自貼文）罷免票與政黨票之關聯。（取自貼文）

先看左上方「民進黨✕同意票」。24個選區中，民進黨催票率過25%的只有4區。分別是臺北市3（25.1%）、新北市7（26.6%）、臺中市6（25.8%）、雲林縣1（26.0%）。也就是說，單靠民進黨基本盤，這24區只有4區能過門檻，而且前提必須是民進黨保證催出2024年投給他的選民。

所以，這24區本來就不是民進黨優勢區。往下看左下方「國民黨✕不同意票」，國民黨催票率高於25%的就有16區，這還不算上民眾黨。請看右下方「國民黨+民眾黨✕不同意票」，兩黨催票率相加，有23區超過40%，唯一不到40%的是雲林縣1。

而最後雲林縣1的同意票催票率只有21.1%，連民進黨基本盤26.0%都不到。所以我才說雲林縣1很可能是普發一萬影響最大的選區。

另一個觀察點是，單看民進黨與同意票的關聯，落點分散代表解釋力有點差，拿掉花蓮的話解釋力就會好很多。這代表花蓮的結果和民進黨實力強弱比較無關，有其他因素影響花蓮的同意票。

雲林縣1的同意票催票率只有21.1%，連民進黨基本盤26.0%都不到。很可能是普發一萬影響最大的選區。圖為雲林726當日投票情形。（資料照）雲林縣1的同意票催票率只有21.1%，連民進黨基本盤26.0%都不到。很可能是普發一萬影響最大的選區。圖為雲林726當日投票情形。（資料照）

那加上其他小黨，解釋力會變高嗎？我把小歐盟、綠黨、基進和時代力量的催票率和民進黨加總，解釋力確實是變高了，但也沒高多少，從分散程度來看，真的沒差多少。

由於這四個小黨在2024年選得不是很理想，這24區催票率大概都只有3至4%，所以本身能產生的影響就有限。

因此，對於同意票，民進黨的基本盤雖然可以解釋一大部分，但還是無法解釋的部分，不論是高出來的部分，還是少掉的部分。

相對的，把國民黨和民眾黨相加之後，和不同意票分布一對比，真的高度一致，解釋力大幅提升。也就是說，國民黨和民眾黨得票愈高的選區，不同意票開得愈高。

這不是廢話嗎？不對，因為單靠國民黨的選票，對於不同意票的解釋力還不如「民進黨✕同意票」（扣除花蓮）。

粗略算了一下，如果國民黨和民眾黨加總算個七成，就非常接近本次不同意票的分布。而且，國民黨+民眾黨似乎是最佳解，額外再加上其他小黨，解釋力只會更差。

個人推測，2025年的今日，所謂的泛綠概念已經不明顯，但泛藍的概念還是很強。（資料照）個人推測，2025年的今日，所謂的泛綠概念已經不明顯，但泛藍的概念還是很強。（資料照）

我個人推測，2025年的今日，所謂的泛綠概念已經不明顯，但泛藍的概念還是很強。而國民黨體系的認同，或說「認可」，是有明確範圍的。

說白話一些，就是泛藍的票倉就是這麼大，今天是國民黨80%、其他黨20%，一個月後可能是國民黨70%、其他黨30%。但總體規模是不變的。

一旦泛藍群眾認定民眾黨是自己人，就有可能分走國民黨支持度。但是當危急存亡之際，泛藍相當程度還是鐵板一塊。

至於泛綠，除了總體規模在萎縮，還必須面對的問題是，我們是否無法催出潛在友軍的危機感？

我知道，有人會想爭論他們是不是友軍，我對他們很多政策論述也很感冒。但舉目皆敵並非長久之計，就算不是目前這些政黨，也要尋找其他可以合作的新對象。這次的同意票分布，已經有點這個味道了。

（作者為政大政治學碩士）

本文經授權轉載自Jiasin Yu臉書

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