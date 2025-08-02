自由開講》史上首次大規模罷免／不能只看結果 更要看「過程」

◎ 劉哲瑋

七二六，台灣首次大規模罷免立委以國民黨24席未被罷免收場。儘管結果不盡人意，但我不認為這次罷免失利是罷免團體或民進黨的失敗。

七二六，台灣首次大規模罷免立委以國民黨24席未被罷免收場。（資料照）

從政治學角度來看，分析數據可發現：國民黨24名立委中，凡是第二階段連署越積極者，在第三階段投票時的同意罷免催票率（同意罷免票數/選舉人總數）也相對較高。例如：徐巧芯、傅崐萁、羅庭瑋、王鴻薇及羅智強，這五人皆為二階連署最踴躍，在罷免投票中同意票比例也都超過25%，僅羅智強略低（24.77%），但顯示罷團確實已動員出基本盤選民。

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凡二階連署越積極者，在三階投票時的同意罷免催票率也相對較高，例如徐巧芯、傅崐萁。圖為傅崐萁罷免案投票情況踴躍。（資料照）

但為什麼還是無法過關？這正是罷免的關鍵：不是只需催出「同意罷免」選票，更須設法壓制對方「不同意」動員。作為現任者，國民黨具有強烈動員動機，在選舉日逼近時，藍營進一步將罷免操作成藍綠對決。相較之下，罷免方因沒有候選人，因此動機不如藍營強烈，而民進黨與罷團的合作關係也始終保持曖昧。

事實上，在一年多的罷免過程中，民進黨刻意與罷團保持距離，直到6月28日，賴清德主席才在中常會上定調「民進黨必須同行」。

那這是否代表民進黨誤判情勢？不盡然。罷團自發起之初，即強調「公民自主」，民進黨基於尊重，僅提供支持但未主導，這也是雙方的共識。然而面對挫敗，我仍想向曹興誠董事長建議：雖然您已表示民進黨自行努力8月23日罷免，但我們所要守護的價值──民主、自由、人權與反共──豈能因一次失敗而放棄？若仍堅信初衷，為何不選擇團結？若我們退縮，我想最開心的恐怕就是共產黨。

這次行動也讓我們理解，政治就如同清理下水道，過程常充滿污濁與阻力。若畏懼污穢就抗拒盟友，就不可能改變任何事。台灣民主發展迅速，用三十多年建立起西方國家兩百多年才完成的民主偉業，令人驕傲。但我們不能只看結果，更要重視「過程」本身。民主不只是投票與結果，還包括程序正義、公開討論、監票制度與理性參與。

請問：是誰通過違憲法案擴權？是誰癱瘓憲法法庭？是誰凍結中央預算，讓軍隊、監察院無法正常運作？又是誰貪污被收押？但該黨主席卻仍大搖大擺地違法集會？都不是民進黨。

是誰通過違憲法案擴權？是誰癱瘓憲法法庭？又是誰貪污被收押？但該黨主席卻仍大搖大擺地違法集會？都不是民進黨。（資料照）

民進黨能因一次選舉失利而妥協嗎？若選擇妥協，就是向違法與威權低頭。所以我認為，民進黨此次沒有失敗，反而堅守了民主與法治的道德高地。現在的重點，不是尋找戰犯，而是思考：我們該如何透過民主手段、透過說服與溝通，爭取更多選民支持一個堅守這些台灣價值的政黨與候選人，這才是我們當前最該面對的課題。

（作者為台大政治學碩士，在花蓮擔任教師）

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