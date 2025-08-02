晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》史上首次大規模罷免／不能只看結果 更要看「過程」

2025/08/02 09:30

◎ 劉哲瑋

七二六，台灣首次大規模罷免立委以國民黨24席未被罷免收場。儘管結果不盡人意，但我不認為這次罷免失利是罷免團體或民進黨的失敗。

七二六，台灣首次大規模罷免立委以國民黨24席未被罷免收場。（資料照）七二六，台灣首次大規模罷免立委以國民黨24席未被罷免收場。（資料照）

從政治學角度來看，分析數據可發現：國民黨24名立委中，凡是第二階段連署越積極者，在第三階段投票時的同意罷免催票率（同意罷免票數/選舉人總數）也相對較高。例如：徐巧芯、傅崐萁、羅庭瑋、王鴻薇及羅智強，這五人皆為二階連署最踴躍，在罷免投票中同意票比例也都超過25%，僅羅智強略低（24.77%），但顯示罷團確實已動員出基本盤選民。

凡二階連署越積極者，在三階投票時的同意罷免催票率也相對較高，例如徐巧芯、傅崐萁。圖為傅崐萁罷免案投票情況踴躍。（資料照）凡二階連署越積極者，在三階投票時的同意罷免催票率也相對較高，例如徐巧芯、傅崐萁。圖為傅崐萁罷免案投票情況踴躍。（資料照）

但為什麼還是無法過關？這正是罷免的關鍵：不是只需催出「同意罷免」選票，更須設法壓制對方「不同意」動員。作為現任者，國民黨具有強烈動員動機，在選舉日逼近時，藍營進一步將罷免操作成藍綠對決。相較之下，罷免方因沒有候選人，因此動機不如藍營強烈，而民進黨與罷團的合作關係也始終保持曖昧。

事實上，在一年多的罷免過程中，民進黨刻意與罷團保持距離，直到6月28日，賴清德主席才在中常會上定調「民進黨必須同行」。

那這是否代表民進黨誤判情勢？不盡然。罷團自發起之初，即強調「公民自主」，民進黨基於尊重，僅提供支持但未主導，這也是雙方的共識。然而面對挫敗，我仍想向曹興誠董事長建議：雖然您已表示民進黨自行努力8月23日罷免，但我們所要守護的價值──民主、自由、人權與反共──豈能因一次失敗而放棄？若仍堅信初衷，為何不選擇團結？若我們退縮，我想最開心的恐怕就是共產黨。

這次行動也讓我們理解，政治就如同清理下水道，過程常充滿污濁與阻力。若畏懼污穢就抗拒盟友，就不可能改變任何事。台灣民主發展迅速，用三十多年建立起西方國家兩百多年才完成的民主偉業，令人驕傲。但我們不能只看結果，更要重視「過程」本身。民主不只是投票與結果，還包括程序正義、公開討論、監票制度與理性參與。

請問：是誰通過違憲法案擴權？是誰癱瘓憲法法庭？是誰凍結中央預算，讓軍隊、監察院無法正常運作？又是誰貪污被收押？但該黨主席卻仍大搖大擺地違法集會？都不是民進黨。

是誰通過違憲法案擴權？是誰癱瘓憲法法庭？又是誰貪污被收押？但該黨主席卻仍大搖大擺地違法集會？都不是民進黨。（資料照）是誰通過違憲法案擴權？是誰癱瘓憲法法庭？又是誰貪污被收押？但該黨主席卻仍大搖大擺地違法集會？都不是民進黨。（資料照）

民進黨能因一次選舉失利而妥協嗎？若選擇妥協，就是向違法與威權低頭。所以我認為，民進黨此次沒有失敗，反而堅守了民主與法治的道德高地。現在的重點，不是尋找戰犯，而是思考：我們該如何透過民主手段、透過說服與溝通，爭取更多選民支持一個堅守這些台灣價值的政黨與候選人，這才是我們當前最該面對的課題。

（作者為台大政治學碩士，在花蓮擔任教師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書