林修民 半導體看天下》在AI的年代問對問題變得更重要！

所以包括黃仁勳在內都認為未來AI的年代，人類最需要的能力就是問對問題。

◎林修民

常常有人在問AI對未來學習還有就業的影響，是不是人類以後就只要有AI就好了，然後就可以整天躺在床上什麼都不用做，指揮AI做事情？

近年生成式AI席捲全球，常常有人在問是不是人類以後就只要有AI就好了。（法新社檔案照）

舉例而言，如果你叫ChatGPT去產生一個台積電即將量產的兩奈米閘極全環繞（GAA）電晶體結構設計圖，經過筆者實際實驗的結果，AI是真的能夠畫出來，但問題是在閘極中的奈米片長度多少？寬度多少？或是應該用幾片（3 或4或其他選擇）奈米片才好？通通都不會告訴你。

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因為什麼叫合理？什麼叫做好？這就是學問所在。而這就是問題的核心，你設定怎樣的條件？在怎樣的狀況底下？考慮什麼因素？提問者都必須很清楚的知道，這樣子A I才有辦法回答你。可是在這之前你必須了解這相關的意義，否則AI不會知道你所謂的好到底是什麼意思。

所以包括黃仁勳在內都認為未來AI的年代，人類最需要的能力就是問對問題。

黃仁勳在內都認為未來AI的年代，人類最需要的能力就是問對問題。（路透檔案照）

以筆者教書的經驗，只要有當過老師都知道，老師其實可以從下課後學生發問的問題內容來了解他對這一門課或是這一門學問究竟了解到什麼程度！

而筆者之前也聽過一個朋友，他的媽媽臨時生病住進某縣市的區域醫院之後，他急忙地趕到媽媽的病床旁，一進去就直接開始翻閱在病床旁邊的病歷表。

在旁邊的護理師非常不開心，生氣的質問：先生、你有什麼問題可以直接問我好嗎！不要亂翻東西。

結果我朋友就回答：好，那我問你什麼什麼的數值是多少？ 因爲我這位朋友是別的縣市醫學中心的科主任。

所以這些例子告訴我們，問對問題才是真正懂某個學問的表現，而這個是AI沒有辦法告訴你的，因為如果你自己不懂， AI也會跟著像無頭蒼蠅一樣。

現在AI真的很厲害，它很多事都可以幫你做，但有一個前提：你自己要非常清楚你自己要什麼。

（作者為科技專欄作家）







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