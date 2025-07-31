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名家分享～聚珍臺灣》臺灣民主化推手 李登輝逝世5年了

配合臺灣社會要求民主化的浪潮，宣布終止動員戡亂時期、召開國是會議並修憲終止萬年國會、修改刑法一百條、實現地方首長與總統直選等連串舉措，奠定了臺灣民主的基礎
名家分享

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2025/07/31 14:50

◎ 聚珍臺灣

2020年7月30日，臺灣民主化推手李登輝逝世

前總統李登輝遺體5年前仙逝，當時主動前往追思會場弔唁追思的民眾絡繹不絕。（資料照）前總統李登輝遺體5年前仙逝，當時主動前往追思會場弔唁追思的民眾絡繹不絕。（資料照）

李登輝1923年出生於日治臺灣，先後就讀臺北高等學校及京都帝國大學農經系，戰後返回臺灣大學就讀

在農業政策的亮眼表現，加上與蔣經國都曾加入共產黨的經歷，讓李登輝深受蔣經國賞識，蔣便指定他為官派臺北市長，隨後調升為臺灣省主席。1984年，蔣經國更提名李登輝為副總統候選人與國民黨主席，直到1988年蔣經國死亡後，沉潛已久的李登輝繼任總統，展開一系列的民主改革。

李登輝在總統任內，先利用派系權鬥將中國宮廷派與掌握軍權的郝柏村解職。接著配合臺灣社會要求民主化的浪潮，宣布終止動員戡亂時期、召開國是會議並修憲終止萬年國會、修改刑法一百條、實現地方首長與總統直選等連串舉措，奠定了臺灣民主的基礎，李登輝對中國也採取兩國論與戒急用忍的模式，因此讓中國人與被併吞派痛恨不已

《德國之聲》1999年專訪時任總統的李登輝，當時他表示「台灣是一個主權獨立的國家，從來都和香港、澳門都是不太一樣的。」。（德國之聲提供）《德國之聲》1999年專訪時任總統的李登輝，當時他表示「台灣是一個主權獨立的國家，從來都和香港、澳門都是不太一樣的。」。（德國之聲提供）

政黨首次輪替後，李登輝依舊積極參與政治，曾多次訪日並開設生技公司培養臺灣和牛。

直到2020年7月30日以98歲高齡病逝臺北，都關心著臺灣的未來，也被許多人稱為臺灣民主之父。

那段帶領臺灣走入民主，和現在臺灣緊密相關的過程，隨著時間過去有越來越多清晰又精彩的解讀。今天（0730）也是新書《李登輝與台灣的國家認同》正式出版的日子，與李登輝熟識的作者手上更有不少第一手資料，是一本專業又深入的傳記

新書《李登輝與台灣的國家認同》正式出版。（取自貼文）新書《李登輝與台灣的國家認同》正式出版。（取自貼文）

關於這位對臺灣許多方面影響甚鉅，不論在人生經歷或是想法都值得臺灣人了解的前輩，十分推薦閱讀相關書籍，體會臺灣在追求民主路上的重重險阻，以及身在其中的人們如何運用自身能力，展現過人的耐力和遠見，帶著臺灣走向心中理想方向

新書推薦－
李登輝與台灣的國家認同

更多相關書籍－
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春山文藝李登輝100年專輯

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本文經授權轉載自聚珍臺灣臉書

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