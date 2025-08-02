李忠憲的思考》道路就是目的：在失望中堅持的理由

這幾天我一直引用傅柯的話：「權力最強大的形式不是鎮壓，而是讓你覺得它不是權力。」

◎ 李忠憲

這幾天很多人說想放棄了，但我想講講，為什麼我還在路上。

726大罷免失敗之後，看到有不少朋友很失望，說要開始回去過自己的生活，反正大部分台灣人也不覺得危險，天塌下來有高個子頂著。中國人如果來了，影響最大的是小草，但小草熱烈歡迎這樣的命運到來。

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726大罷免結果出爐，許多民眾難過落淚。（資料照）

我講那個朋友坐飛機15個小時來回快閃投下支持罷免的一票，連回家的時間都沒有，有小草的解釋是「爹清娘親沒有賴清德親」，不知道這個朋友沒多久之後，有比較長的假期，就又能夠立刻回台灣探視家人。沒有能力的人，很難想像有能力的人如何過生活。很多習慣於狹隘生活的人，難以想像有人會排除萬難、請假、花錢、飛回台灣只為投下一票——因為這樣的選擇，並不在他們的生命經驗裡。

台灣在訊息戰爭輸的一塌糊塗，日常生活看到是什麼訊息？而年輕人又習慣用什麼App？現在小學生的活動，大家都在唱抖音的歌，這就是徹底從文化上刨掉台灣的根。

現在小學生的活動，大家都在唱抖音的歌，這就是徹底從文化上刨掉台灣的根。（翻攝自抖音）

我的導生來我這邊留言說如果立法院讓民進黨拿回去，五院都是民進黨這樣不就是獨裁嗎？ 違背老師許多自由多元的想法？我簡單回答說這樣的說法是獨裁政黨，違背人的尊嚴和特性，共產黨就是這樣。這個學生又說他不能了解我們這些人，台灣沒有共產黨。片碎化的思考和邏輯，為自己選擇另外一條道路的命運。

這幾天我一直引用傅柯的話：「權力最強大的形式不是鎮壓，而是讓你覺得它不是權力。」

中國共產黨不僅赤化了中國國民黨，協力了台灣民眾黨，更讓廣大的年輕人認為中國共產黨對台灣沒有威脅，或台灣不存在安全的問題。

我有不少學術界的朋友，不管男女，一輩子的生活就只有專業研究，沒有婚姻家庭，有些休閒、旅遊、和運動，這些人不用承受夫妻的吵架、小孩的吵鬧，也不關心社會上發生什麼事情。

雖然我有結婚，但我回來成大到反服貿之前，的確活在這樣的生活之下，這樣的生活也是很充實美滿，但總覺得好像缺少什麼。

每個人最後都會死，時間終究會過去。在這樣一個看似無解的局勢中，我重新思考：我們究竟為什麼還要堅持？死亡終將來臨，我們所做的一切有什麼意義？

我很喜歡羅素的死亡觀，他不害怕死亡的做法是：追求崇高的內在和外在生活，將生命嵌入眾人的生命以及未來。

內在的想法改變了以後，就會走上不同的途徑。外在要如何追求崇高，一般是融入藝術和大自然，感受到這些造物主和人類

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