沈榮欽國際視野》726啟示／學習手段 而不是放棄理想

既然很多台灣人無法思考長期，我們就先專注於短期可成之事，用更快速有效的方式散佈訊息，再慢慢引入長期改革。我認為這正是地方政府可以和罷團不散的人際網絡所共同合作之處。要用現代手段提升台灣，而不是和他們一起沈淪。

◎ 沈榮欽

大罷免後很多人發現，藍白支持者從老到小，都不相信中國會進犯台灣、不相信中共統戰，反而相信都是民進黨的宣傳，因為賴清德有意獨裁、並對國家體制破壞毫不在意等等不一而足，然後因此下結論：我們應該「謙卑」地聽他們的民意，瞭解其想法，而不要像個老人般喋喋不休等等等等。

我認為大罷免證明了王滬寧對台灣的統戰方式有效。（路透檔案照）

對於這些論點，我不敢苟同。我認為大罷免證明了王滬寧對台灣的統戰方式有效，而他也會如此認知，因此對台統戰方式不會有劇烈改變，中共會和藍白配合，繼續在媒體、社交媒體與短影音上下更多功夫，讓台灣人對這些說法更深信不疑。

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特別是國民黨年輕人都向徐巧芯看齊後，未來這種行事風格與傳播方式只會更加盛行。

特別是國民黨年輕人都向徐巧芯看齊後，未來這種行事風格與傳播方式只會更加盛行。（資料照）

在這種情形下，我們需要的不是追隨他們的腳步，這只會讓中共統戰更加壯大。相反的，我認為不該認為多數人的理性無用，該說的話依然要說，但是更重要的是該做的事要更快去做，應該意識到政治條件已經改變，很多舊手段已經無用，要用更好、更快的方式傳播訊息。

正如馬祖卡托（Mariana Mazzucato）在〈抗衡民粹主義 須以其人之道還治其人之身〉中所說：

「各國的民主政府（無論其政治立場如何），幾乎都未意識到政治正當性已出現全新局面。太多政策方案仍建立在過時的假設之上：例如共識可以逐步建立；推動民眾改變行為（如轉向預防性醫療體系）會獲得政治回報；或根據實證制定決策能戰勝「另類事實」。

為了讓政府組織能迅速兌現具體成果，進步派政府必須投入資源，打造具創造力又敏捷的官僚體系，一個能把事辦成的現代官僚機器。當前局勢不僅需要更大的抱負，也需要對政治現實有更敏銳的認知：我們目前所處的政治生態受到注意力短暫以及對制度普遍缺乏信任這兩大特徵主導。因此，任何政策若想要產生實際影響，必須同時兼顧戰略（長期）與戰術（短期），兩者缺一不可。

這代表，應將重心放在地方層級，因為這裡才是政治正當性的根基所在。城市不只是進行改革的試驗場，更是選舉勝敗的關鍵地點，是社會與經濟裂痕最明顯之處，也是推動包容、實驗性治理（experimental governance）最能看到實質成效的場所。」

應將重心放在地方層級，因為這裡才是政治正當性的根基所在。圖為台南市長黃偉哲昨至七股西寮里探視災民，傾聽他們的訴求。（台南市府提供）

無論是進步派或是保守派，都應該注意「打造具創造力又敏捷的官僚體系，一個能把事辦成的現代官僚機器」，「把重心放在地方層級，推動短期可見成效的施政」。既然很多台灣人無法思考長期，我們就先專注於短期可成之事，用更快速有效的方式散佈訊息，再慢慢引入長期改革。我認為這正是地方政府可以和罷團不散的人際網絡所共同合作之處。要用現代手段提升台灣，而不是和他們一起沈淪。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書：

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