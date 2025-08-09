晴時多雲

評論 > 投書

自由開講》罷免失敗不是終點 是下一場戰役起點

2025/08/09 10:30

◎ 劉哲廷

選舉是什麼？是一場盛大又脆弱的祈禱，一場用選票鋪出來的儀式。罷免失敗，祈禱沒有成真，於是有人說「我們沒有輸」，有人說「這只是開始」，還有人哭著說「我盡力了」。但我想說的，是一件更沉重但誠實的事：我們輸了。然後呢？

當我們一再迴避「輸」這個詞，彷彿只要不承認它就不會存在，就像小孩閉上眼睛以為鬼就不會靠近。但現實不是這樣。現實是，罷免案沒過，在藍營盤根錯節的深藍選區沒過。然後藍白立刻振臂高呼，宣告民意支持他們，宣告繼續作亂有理，宣告那句你我都聽得懂卻不敢說的潛台詞：中國會看在眼裡。

726大罷免失敗收場，罷團許多志工難過落淚，不過中二「解顏行動」志工，近日仍然一早仍站上街頭，跟民眾宣傳「同意罷免」。（資料照）726大罷免失敗收場，罷團許多志工難過落淚，不過中二「解顏行動」志工，近日仍然一早仍站上街頭，跟民眾宣傳「同意罷免」。（資料照）

他們不會問我們投票前做了什麼，只會記得我們最後沒能成功。他們看見的是，我們的島嶼被內部撕裂，在自己投票的土地上失去說服力。這是政治，也是一場信息戰，我們不是沒有出征，而是打輸了這一役。

可是，我不想只說哀悼。我們要哀悼，也要重整。這場行動，從連署到動員，是過去未曾出現的民力聚合。它不是從政黨發動，而是從一群「看不下去」的人開始。不是靠特定的資源，而是靠一種不肯忍受的良知。從空戰到陸戰，從文宣到社群，這些本該冷卻的言語，再次被點燃。那種溫度，是真實的。

問題是，這些溫度該如何持續？我們是否已經準備好在下一場選戰裡，不只是呼喊「愛台灣」，而是具體地、細緻地揭露中國勢力在地滲透的每一條水管、每一塊田地、每一個黨部和宮廟。那不是陰謀論，而是血肉現實。當你看到地方樁腳用鐵鍊綁住老人，阻止他們投票；當你看到假訊息流竄，每一次點擊都將我們推往失語，那不是你「不在乎」就可以逃避的。

民主不是相信奇蹟 而是承認現實

有些人說「這次罷免案選區太難」，沒錯，這是深藍鐵票區。正因如此，這次才更重要。因為其他人都在看，整個台灣都在看。我們要讓對岸知道，我們不是只能在網路吶喊、不是只能在中南部逆風潰散，我們可以在最艱難的地方挺身而出，哪怕結果是失敗，也是一種政治宣言：你不能無聲無息地買下我們的民主。

我們不是輸在缺乏熱情，而是輸在系統性不公與冷漠聯手所構成的鉅網。你想像一個人拿著簡單的木槌敲牆，而對面開來一部挖土機。這場戰爭的資源不對等到荒謬，但我們敲下去，牆會有裂縫。而裂縫就是民主真正的起點。

什麼是民主？民主不是每次都贏。民主是即使輸了，還會有人站出來。不是相信奇蹟，而是承認現實以後，仍選擇不退縮。

所以，我們應該對這場失敗感到悲傷，但不應該為此自責，更不應該讓藍白或中國解讀成民意授權他們為所欲為。相反的，我們要讓這場輸，成為思考的起點。

中共滲透不是政黨對立 是主權存亡

為什麼我們會輸？什麼樣的敘事才真的有效？我們如何打通各地的地方組織，讓更多人了解中共滲透不是政黨對立，而是主權存亡？我們的社群戰要不要改變語氣？我們的地方動員還能怎麼做？這些問題都要問，因為這場運動不是結束，而是籌備期的開端。

自由開講》罷免失敗不是終點 是下一場戰役起點正台派、正藍軍日前聯合記者會，呼籲全民投下同意票，以罷免阻止中共滲透，捍衛國家主權。（資料照）

也許這個島國永遠不會完美，也許我們永遠得在失敗中前行。但那又怎樣？如果每一次敗北都讓我們更清醒一點、更堅定一點、更知道該怎麼走，那這場輸，也就不白輸了。

自由是會輸的，民主是會流血的，勇敢是不會退場的。

這是給所有曾經參與的人說的話－－你們不是為了贏而來，是為了守住那一點點還沒被買走的尊嚴。

（作者為詩人，自由工作者）

