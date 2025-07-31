一個律師的筆記本》行政團隊 別再當亂世中的「乖寶寶」

在這樣的現實狀況下，當今行政團隊行使職權的風格，就可以說是自我節制到近乎愚蠢的程度了。照理來說，如果立法權要跟行政權硬碰，行政權沒有輸的理由。光是閣揆不副署、總統不公布，法案就無從生效，足以拔掉立法院一半的牙齒。這一點，從去年開始就已經有法律學者反覆提醒了。

◎ 陳怡凱

7月26日的投票結果再次印證了一個十分苦澀、但卻千真萬確的事實：許多選民根本不在乎違憲不違憲，也不在乎制衡不制衡。

罷免國民黨立委的投票結果，多數選民投下不同意票。（資料照）

儘管他們嘴巴上可能會講「要有制衡」，但他們對於制衡的支持，其實是葉公好龍。實際上，當憲法法庭這個制衡國會的重要機制被癱瘓，他們照樣無所謂。至於憲法？哪怕國會自行立法發錢明顯違憲，但只要短期利益撒下來，他們眼裡就只有那筆錢，其套路恰如以短期紅利為餌的投資詐騙。

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喜歡也好，不喜歡也好，這就是這個國家的現實。

立法院再度封殺賴清德總統提名的大法官人選，憲法法庭無法召開。（資料照）



在這樣的現實狀況下，當今行政團隊行使職權的風格，就可以說是自我節制到近乎愚蠢的程度了。照理來說，如果立法權要跟行政權硬碰，行政權沒有輸的理由。光是閣揆不副署、總統不公布，法案就無從生效，足以拔掉立法院一半的牙齒。這一點，從去年開始就已經有法律學者反覆提醒了。

但是行政團隊憂讒畏譏，不幹。

然後就讓國會多數黨看穿行政團隊的反應模式，得以一路高歌猛進，把越來越誇張的法案端上桌，不再需要顧慮反制。然而，行政團隊的自我節制也沒有贏得任何肯定，照樣被罵成「獨裁」、「專制」、「綠共」，無大權而有惡名。

這種乖寶寶式的行事風格，當學校裡的好學生很合適，處理前線國家的臨戰危機就不免力有未逮了。長此以往，他們遲早會把奪取兵權、解甲投降這類滅國法案端上桌。到時候，行政團隊也要遵憑辦理嗎？

國民授予民選總統執掌政權的地位，究竟是為了什麼？

當今的憲政困局，很大程度上是起因於行政團隊的自我節制。國會多數黨得以無所忌憚，也不是因為他們真的力量大，而是因為底線低。

中研院院士陳培哲等75位學者先前發表「捍衛台灣民主法治與和平安全聲明」。（資料照）

只要行政團隊拋開憂饞畏譏的行事風格，不要自行綁住手腳，其實完全足以扭轉困局。不錯，會有一些陰陽怪氣學者賢達冒出來，寫一些嗯嗯啊啊呵呵呵之類的狀聲詞，但反正不管怎麼作都無法讓他們滿意，理會他們幹什麼？既然他們的標準已經高到誰都沒有辦法作到，迎合這些人就沒有任何意義。

要怎麼贏，國會多數黨已經示範過了。即使採取很誇張的手段，只要短期利益撒下去、宣傳機器開下去，選民最終就會接受。26日的投票結果，再次揭示了臺灣社會的這個面向。

這就是現實。愚蠢、殘酷、荒謬，但就是現實。

行政院長卓榮泰率副院長鄭麗君等人到立法院拜會朝野各黨團。（資料照）

我沒有說要不擇手段，事實上也不需要。行政團隊不必作到像國會多數黨那麼誇張，也不必像他們那麼惡劣，只要稍微放開手腳就好。

不錯，長期而言，採取非常手段會有副作用。但若這個國家已經山雨欲來，必須進行戰前準備，甚至不一定能夠撐過2027年的考驗，那處理短期危機的迫切性就會壓倒一切。

首先，這個國家必須存活下來，才有餘裕慢慢處理副作用帶來的影響；如果國家覆滅，在乎一些枝微末節又有什麼意義？船若沉了，有必要計較舷窗的一片玻璃被打破嗎？抱持刻舟求劍的風格，在戰國爭霸之世行三代先王之道，最後的結果就會是身死國滅。

身後是非誰管得？存活的一方，之後才有機會說話。

本文經授權轉載自一個律師的筆記本臉書

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