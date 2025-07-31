晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》美對日關稅降至15％ 台灣談判團隊受期待

2025/07/31 10:30

◎ 邱世長

根據《自由時報電子報》「美對日本關稅降至15％ 吳思瑤：台灣團隊壓力倍增」報導，川普關稅引起全球關注，近日把日本關稅從25%降到15%，更令令人驚奇。

川普關稅，充滿彈性，類似商人的思維，時時可變更！

日本與美國達成對等關稅15%的貿易協議。（法新社檔案照）日本與美國達成對等關稅15%的貿易協議。（法新社檔案照）

日本的關稅從25%降到15%，證明「川普關稅可談判」，重點對方準備好要付出什麼同等代價？

因為台灣關稅尚未公布，引起國人既期待，又怕受傷害！

台灣到底是維持不變，依舊被課32%對等關稅？還是跟日本一樣降低關稅，例如從32%對等關稅打對折，例如變成16%對等關稅？台灣的應變措施與配套作法，也該應運而出。

台灣過去一直遭到美國點名的半導體關稅（晶片），因為台灣的晶片代工在全世界「無可取代」，即使台灣半導體被課以高關稅，只要將提升「代工金額」，轉嫁給美國客戶，對台灣半導體產業，影響不大。

台灣若是其他電子產品都被徵稅「高關稅」，例如顯示卡、AI伺服器等，台灣應該不好受！如果川普對藥品課重稅，根據《經濟學人》分析，對台灣也是巨大衝擊。

行政院副院長鄭麗君率談判團隊，與美國進行實體磋商。（資料照）行政院副院長鄭麗君率談判團隊，與美國進行實體磋商。（資料照）

「天底下沒有白吃的午餐！」日本關稅從25%降到15%，付出的代價是在汽車、稻米產業等領域讓步，才獲得美國降為15%關稅的談判結果。

新加坡則是在藥品方面讓步，以爭取談判空間。台灣呢？

我們準備要付出什麼代價？政府又要如何補償這些產業，以降低民怨？我們理當事先做好萬全準備！我們要如何顧及台灣產業發展與糧食安全，又能跟日本的15%關稅，相距不遠？

台灣談判團隊，為了台灣的未來與產業發展而奮鬥，筆者在此為你們，也為台灣，獻上祝福！台灣！加油！

（作者為教育人員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書