自由開講》美對日關稅降至15％ 台灣談判團隊受期待

◎ 邱世長

根據《自由時報電子報》「美對日本關稅降至15％ 吳思瑤：台灣團隊壓力倍增」報導，川普關稅引起全球關注，近日把日本關稅從25%降到15%，更令令人驚奇。

川普關稅，充滿彈性，類似商人的思維，時時可變更！

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日本與美國達成對等關稅15%的貿易協議。（法新社檔案照）

日本的關稅從25%降到15%，證明「川普關稅可談判」，重點對方準備好要付出什麼同等代價？

因為台灣關稅尚未公布，引起國人既期待，又怕受傷害！

台灣到底是維持不變，依舊被課32%對等關稅？還是跟日本一樣降低關稅，例如從32%對等關稅打對折，例如變成16%對等關稅？台灣的應變措施與配套作法，也該應運而出。

台灣過去一直遭到美國點名的半導體關稅（晶片），因為台灣的晶片代工在全世界「無可取代」，即使台灣半導體被課以高關稅，只要將提升「代工金額」，轉嫁給美國客戶，對台灣半導體產業，影響不大。

台灣若是其他電子產品都被徵稅「高關稅」，例如顯示卡、AI伺服器等，台灣應該不好受！如果川普對藥品課重稅，根據《經濟學人》分析，對台灣也是巨大衝擊。

行政院副院長鄭麗君率談判團隊，與美國進行實體磋商。（資料照）

「天底下沒有白吃的午餐！」日本關稅從25%降到15%，付出的代價是在汽車、稻米產業等領域讓步，才獲得美國降為15%關稅的談判結果。

新加坡則是在藥品方面讓步，以爭取談判空間。台灣呢？

我們準備要付出什麼代價？政府又要如何補償這些產業，以降低民怨？我們理當事先做好萬全準備！我們要如何顧及台灣產業發展與糧食安全，又能跟日本的15%關稅，相距不遠？

台灣談判團隊，為了台灣的未來與產業發展而奮鬥，筆者在此為你們，也為台灣，獻上祝福！台灣！加油！

（作者為教育人員）

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