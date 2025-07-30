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曹興誠八不居士》批評沈伯洋沒有天理

這次大罷免運動中，突出的最卓越人物，就是沈伯洋。他是大學犯罪學教授，民防和情報戰的專家，英文絕佳，學養口才都是一流。
曹興誠八不居士

曹興誠八不居士

2025/07/30 17:00

◎曹興誠

批評沈伯洋沒有天理。

這次大罷免運動中，突出的最卓越人物，就是沈伯洋。

立委沈伯洋在投票前夕出席中部罷團晚會，喊話戰中台灣，下架賣台親共、毀壞台灣民主的立委。（資料照）立委沈伯洋在投票前夕出席中部罷團晚會，喊話戰中台灣，下架賣台親共、毀壞台灣民主的立委。（資料照）

他是大學犯罪學教授，民防和情報戰的專家，英文絕佳，學養口才都是一流。

難得的是，他謙冲平和，善於溝通，任勞任怨，而且極其勤勉。

他是這次大罷免真正的領軍人物。

中共對沈伯洋恨之入骨，所以發動他們所有在台灣的文宣走狗，對沈進行排山倒海的攻擊。

讓人詫異的是，現在民進黨內竟然也有人對他進行人身攻擊，不排除民進黨內有人在分化本土團隊。

7/26之前，有人為了分化民進黨和罷團，說大罷免如果成功，可能形成什麼「曹流」，極其可笑。

「曹流」意味著我會去爭權奪利，其實我對權力毫無興趣。

一般熱衷權力的人，喜歡「耍大牌」，享受特權，超越規定，例如不用排隊、不必買票等等，又不了解權力都伴隨著責任。

追求權力而逃避責任，就是對公眾利益的偷竊。有的人還自以為這樣高人一等，洋洋得意，反應的其實就是文明程度低落。

曹興誠表示，大罷免真正的召集人是傅崐萁，他通敵賣國，激起民怨，才有大罷免。（資料照）曹興誠表示，大罷免真正的召集人是傅崐萁，他通敵賣國，激起民怨，才有大罷免。（資料照）

國民黨立委拚命保位奪權，卻連立法最基本的「程序正義」都棄之不顧，就是典型只要權力不負責任的敗類。其中文明程度最低的就是徐巧芯，滿嘴毒液，連做人最基本的道德都沒有。

我和沈伯洋在大罷免運動中，從來沒有想到權力，就只是支持而已。我們絕對尊重各地罷團的自主性。

有人說，這次罷免如果集中在幾個選區，可以避免全部失敗。講這種話的人不了解，各地罷團都是自動自主自發的，誰有權力叫某些罷團停止罷免他們選區的立委，轉去支持其他選區的罷團？

這次大罷免真正的召集人是傅崐萁，他通敵賣國，激起民怨，才有大罷免。賴清德沒有必要發動，柯建銘只是叫嚷，沒有能力發動。我和沈伯洋也無力發動，只是被邀去幫忙，盡力支持而已。

又有人批評說，抗共保台的文宣失效，那是事後諸葛亮，放馬後炮。

二階造成31：0 的成績，聯電創辦人曹興誠（左三）與罷團志工靠的就是「抗共保台」的號召。（資料照）二階造成31：0 的成績，聯電創辦人曹興誠（左三）與罷團志工靠的就是「抗共保台」的號召。（資料照）

二階造成31：0 的成績，靠的就是「抗共保台」的號召。那是團結大家，創造同仇敵愾的成功因素。

罷免沒有成功，是國民黨全面功擊民進黨的策略奏效。例如國民黨說罷免是賴清德要獨裁，我幾乎沒看見，民進黨對這個攻擊有任何有力的反擊；反倒是我跳出來，指出民進黨沒有獨裁的DNA。

「雜質」說造成藍白支持者的憤怒，也是我出來辯解，說雜質不是罵人；罵人的話應該用「人渣」，雜質指的是思想的錯亂，不是指人。

曹興誠八不居士》批評沈伯洋沒有天理國民黨在凱道舉行「不同意罷免」選前之夜，館長陳之漢上台致詞。（資料照）

現在民進黨內有人想把罷免失敗歸咎給沈伯洋，實在太沒天理，不知是何居心？

罷免是愛台護國的義舉，參加的、支持的，都值得尊敬，不需要被檢討。

不跳出來抗共護台，開始就冷言冷語，事後還要說三道四，這種人不配享受台灣的民主自由。

國民黨為了逃避罷免，不惜請出「把粗話當文化」的館長來助選，百年大黨可說連臉都不要了。

反觀民進黨的文宣還是四平八穩，溫良恭讓；比百年大黨還要「望之儼然」。

所謂穿西裝的打不過穿草鞋的，穿草鞋的打不過光腳丫的；國民黨光著腳丫不要臉，這就是他們守住席位的真正原因。

說大罷免失敗？我不同意。大罷免讓我們看到上百萬台灣人的正氣和勇氣，讓我們知道：「台灣是台灣人的台灣」！

（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠臉書

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