自由開講》民進黨深耕地方 應與公益團體攜手並進

◎ 林正二

此次大罷免失敗，主要原因是被罷免的24位藍委選區都在國民黨執政、藍營選民多於綠營的縣市。在國民黨全面動員的催票策略奏效下，還是無法罷掉不適任的藍委。

大罷免開票結果出爐，24位國民黨立委、新竹市長高虹安罷免案全部失敗。許多民眾難過落淚，但有不少民眾不氣餒，帶著笑容高喊823一起加油。（資料照）

由於綠營全台支持度仍不及藍白，且藍營掌握多數執政縣市，民進黨如要全面執政，遏阻藍白立委親中舔共、癱瘓國政，建議綠營應開始加強全台的地方經營，結合當地的進步力量，跟當地居民的生活融合在一起，將各處地方黨部變成推動地方銳變、發展與成長的不可或缺的重要力量，從點、線、面全方位的擴展綠營的社會力量與全台支持度，凝聚民心。

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首先，建議民進黨藉由各地民意代表與公益團體的協助，擴大各地方黨部組織編制，增加黨部工作人員與志工，深入了解當地產業發展瓶頸與各行各業所遭遇的困難，以及需要政府救濟輔助之處。



民進黨應該與公益團體合作，圖為先前黨部捐贈年菜給平時關注的低收入戶、慈善機構等弱勢群體，傳達感恩及回饋社會理念。（資料照，民進黨提供）

其次，要求各地黨部以經營「社會企業」的理念，跟地方密切連結，在就業、長照育幼、地方建設、文史與現代民主教育、古蹟維護、扶助弱勢、城鄉美化、環保與救災等領域，除了跟當地公益團體等合辦各種教育營隊，以培育地方建設的種籽，推動城鄉發展外，黨部人員要跟當地志工投入文教、古蹟整修、市鎮美化、觀光發展、關懷老人、道路維修、貧困救助等公益工作，共同打造現代化的公民社會。

果能如此，民進黨不僅可協助政府提升行政效能，帶動台灣的進步，厚植行政資源，而且可增進年輕人與民眾對民進黨的好感，而有助於民進黨支持度大幅提升，超越過半的支持率，縣市長、總統得票數與立委席次均過半，從而讓國民黨的支持度大幅下降，藍白今後不再有能力在立院肆意妄為、違憲亂政，民進黨可順利執政，將台灣建設成優質的現代民主國家，以厚實的國家力量，維護主權與民主體制。這才是正本清源、台灣長治久安之道。

（作者為駐美退休外交人員）

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