自由開講》藥物駕駛釀悲劇 應有系統性方法預防

◎ 黃金舜

近日，新聞報導花蓮有客運司機疑似因服用感冒藥後，精神不濟而導致車禍，顯見相較近年禁止酒駕的觀念已經深入人心，目前國人對於服用藥物後，亦可能導致嗜睡等副作用，進而造成相關風險之觀念仍未有所警覺。身為執業藥師，我認為政府應以系統性的方式，解決相關問題。

往返恆春半島的重要幹道台1線南下車道，男子疑因服用感冒藥致精神狀況不佳，進而自撞路樹導致車輛翻覆。（資料照，警方提供）

如本次新聞中提及駕駛自述服用藥物後身體不適，常見的感冒成藥，為了緩解鼻塞、流鼻水等呼吸道症狀，時常會添加抗組織胺，然而許多抗組織胺其實都有可能造成嗜睡、精神不濟等，許多慢性病常用藥物如降血壓藥，或減輕痠痛等不適的肌肉鬆弛劑等，亦可能造成類似副作用。臺灣更是安眠藥用藥大國，安眠藥服用人數達 450 萬，每年超過11.2億顆安眠藥，因此應以系統性方式，由根源預防相關風險的發生至關重要。

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在處方藥部分，我認為在醫師選擇可能造成精神不濟等副作用之藥物開立處方箋時，系統應有相關警示，讓醫師能夠與病人溝通、提醒，在病人持處方箋至藥局領藥時，藥師亦能再次提醒病人；在指示藥部分，則由社區藥局藥師第一線提醒有相關藥物需求的民眾，對於包裝、仿單（使用說明書）亦應做適度調整，如於包裝上提醒避免服用後駕駛或操作大型機械之行為等，藉由醫藥專業人員共同把關，由根源杜絕藥物駕駛的風險。

服藥前務必仔細閱讀藥品仿單上的警語及注意事項，尤其是與操作機械或駕駛相關的影響說明。（資料照）



《刑法》第185-3條第1項第2款,對於服用酒類或其他相類之物,致不能安全駕駛之情形，論處三年以下有期徒刑，得併科三十萬元以下罰金，我國在法制上，實已針對藥物駕駛導致不能安全駕駛之行為論以刑責，然而在實務案例上，相較酒駕，較少見因服用藥物導致不能安全駕駛之案例，顯見除民眾外，多數執法者對於藥物導致不能駕駛之情形，亦未建立足夠警覺，我認為此部分亦須加強相關教育。

臺灣過往因酒駕造成許多悲劇，在近年政府大力宣導後，無論是一般民眾或執法者都已具有高度警覺，我認為藥物駕駛，亦應受到同等程度的重視，並透過前述之系統性辦法，預防相關風險之發生。

（作者為總統府國策顧問暨藥師公會全國聯合會理事長）

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