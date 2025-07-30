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自由開講》藥物駕駛釀悲劇 應有系統性方法預防

2025/07/30 19:00

◎ 黃金舜

近日新聞報導花蓮有客運司機疑似因服用感冒藥後，精神不濟而導致車禍，顯見相較近年禁止酒駕的觀念已經深入人心，目前國人對於服用藥物後，亦可能導致嗜睡等副作用，進而造成相關風險之觀念仍未有所警覺。身為執業藥師，我認為政府應以系統性的方式，解決相關問題。

往返恆春半島的重要幹道台1線南下車道，男子疑因服用感冒藥致精神狀況不佳，進而自撞路樹導致車輛翻覆。（資料照，警方提供）往返恆春半島的重要幹道台1線南下車道，男子疑因服用感冒藥致精神狀況不佳，進而自撞路樹導致車輛翻覆。（資料照，警方提供）

如本次新聞中提及駕駛自述服用藥物後身體不適，常見的感冒成藥，為了緩解鼻塞、流鼻水等呼吸道症狀，時常會添加抗組織胺，然而許多抗組織胺其實都有可能造成嗜睡、精神不濟等，許多慢性病常用藥物如降血壓藥，或減輕痠痛等不適的肌肉鬆弛劑等，亦可能造成類似副作用。臺灣更是安眠藥用藥大國，安眠藥服用人數達 450 萬，每年超過11.2億顆安眠藥，因此應以系統性方式，由根源預防相關風險的發生至關重要。

在處方藥部分，我認為在醫師選擇可能造成精神不濟等副作用之藥物開立處方箋時，系統應有相關警示，讓醫師能夠與病人溝通、提醒，在病人持處方箋至藥局領藥時，藥師亦能再次提醒病人；在指示藥部分，則由社區藥局藥師第一線提醒有相關藥物需求的民眾，對於包裝、仿單（使用說明書）亦應做適度調整，如於包裝上提醒避免服用後駕駛或操作大型機械之行為等，藉由醫藥專業人員共同把關，由根源杜絕藥物駕駛的風險。

自由開講》藥物駕駛釀悲劇 應有系統性方法預防服藥前務必仔細閱讀藥品仿單上的警語及注意事項，尤其是與操作機械或駕駛相關的影響說明。（資料照）

《刑法》第185-3條第1項第2款,對於服用酒類或其他相類之物,致不能安全駕駛之情形，論處三年以下有期徒刑，得併科三十萬元以下罰金，我國在法制上，實已針對藥物駕駛導致不能安全駕駛之行為論以刑責，然而在實務案例上，相較酒駕，較少見因服用藥物導致不能安全駕駛之案例，顯見除民眾外，多數執法者對於藥物導致不能駕駛之情形，亦未建立足夠警覺，我認為此部分亦須加強相關教育。

臺灣過往因酒駕造成許多悲劇，在近年政府大力宣導後，無論是一般民眾或執法者都已具有高度警覺，我認為藥物駕駛，亦應受到同等程度的重視，並透過前述之系統性辦法，預防相關風險之發生。

（作者為總統府國策顧問暨藥師公會全國聯合會理事長）

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