自由開講》台師大案省思 重塑體育校院校園文化

◎ 陳擷安

台灣師範大學近期爆發體育科系學生疑似遭受不當對待事件，引起社會廣泛關注。教育部、衛福部與專業輔導團隊於7月22日親赴校園了解輔導機制，表面上看來是針對受害學生的支持措施，但事實上，這樣的處置若僅止於受害者個案的修補，無異於頭痛醫頭、腳痛醫腳。

台師大女足抽血案受全國關注，女足隊教練周台英日前開記者會鞠躬道歉。（資料照）

真正值得我們正視的，是整個體育校院長年累積下來的封閉文化與權力結構，以及整體校園是否具備及時回應、預防傷害的體質。事件的發生固然需要對加害行為負責，但若不從制度與文化層面著手改革，未來類似的問題恐怕將層出不窮。學校不只是知識的場域，更是價值觀與人際互動的訓練場，對於體制中可能助長壓迫與隱忍的因素，學界與主管機關都有責任。

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學長學弟制 成員難以開口求助

體育校院之所以容易產生壓抑、排他與階級化的氛圍，與其訓練方式與歷史文化有密切關係。傳統的體育訓練講求紀律與服從，過去在競技導向的框架下，對於權威命令與體能極限的要求被視為理所當然。然而，這樣的訓練邏輯一旦缺乏監督與制衡機制，極易演變為不當對待的溫床。

特別是在強調「學長學弟制」與團體榮譽的情境中，若有成員遭遇身心困擾，往往也難以開口求助。因此，現階段除了為受害者提供必要的心理與法律協助，更重要的是讓體育校院內部的教職員與學生共同參與文化反思，重新定義什麼是健康、尊重、具成長性的體育訓練環境。唯有讓所有成員都意識到自己是文化的一部分，才能從根本打破沉默的共犯結構。

此外，校方與主管機關也應該系統性地檢討整個高教體系中的輔導與通報機制。許多大學雖設有諮商中心與性平會，但實際運作常常流於形式，或與院系間缺乏橫向聯繫。以本次事件為例，若早期能有有效的預警機制與內部反映通道，受害者未必需等到事發擴大才被看見。

這暴露出台灣的大學校園中輔導體系與院系文化之間的斷裂。因此，我們不能把輔導工作視為輔導老師或外部團隊的責任，而是應該深化為學校治理的一環。從行政高層到系所導師，都必須理解如何識別學生身心困擾，並勇於處理內部的權力失衡問題。教育部若能藉此契機推動校園文化檢視與導師制度再設計，將可大幅提升大學教育的安全性與人性溫度。

體育校院檢討，不該僅止於台師大一所學校。（資料照）



運動員與體育專業定位 模糊與矛盾

最後，我們必須承認，這樣的檢討不該僅止於台師大一所學校。體育校院的問題，在台灣其他大專校院中同樣存在。這反映出一種對運動員與體育專業定位的模糊與矛盾：一方面將他們視為國家榮譽的象徵，另一方面卻未建立一套完整、尊重、長期支持的教育與培育制度。

因此，在檢視個案的同時，更應該重新思考整個體育教育政策，包括升學壓力、師資訓練、運動員生涯規劃，以及體育文化與主流教育價值的整合。若我們仍舊以成績導向、服從至上、封閉管理的方式培養下一代運動員，那麼即使今天的風波過去，明日仍可能有更多受害者在陰影中掙扎。這場危機，正是一次讓體育教育回到「人本」與「尊重」核心的機會，我們絕不能輕易錯過。

（作者為科技集團法務）

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