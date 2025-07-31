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自由開講》年輕人看民進黨 要重新找回與人民的連結

2025/07/31 09:30

◎ 劉庭妍

726三案罷免最終全軍覆沒，從結果來看，這場社會運動喚起了公民意識，也突顯出民進黨作為政黨在地方基層經營、青年溝通、組織動員上存在的嚴重斷層。如果民進黨無法誠實面對問題，823甚至未來的縣市首長選舉，恐怕會迎來一樣的挫敗。

一、大學生不再是民進黨的天然盟友

公民團體推動大罷免，多名大學生志工上車宣講，然而青年選票版圖已有改變。（資料照）公民團體推動大罷免，多名大學生志工上車宣講，然而青年選票版圖已有改變。（資料照）

回顧過去，從太陽花運動之後的2016年總統大選、香港反送中浪潮後的2020年選戰，到韓國瑜罷免案，大學生、剛取得投票權的年輕人，常是進步陣營的重要支持者。然而，這樣的能量如今已明顯鬆動。民眾黨的崛起，重新洗牌了青年選票版圖，民進黨早已不是年輕人的首選。當年書包上的貼紙、手機殼上的標語、街頭巷尾的挺身發聲，如今已經消聲匿跡。

年輕選民的沉默，是警訊。他們不是不關心政治，而是對現有政黨的冷感，是對「進步」兩字被消費的疲乏與厭倦。民進黨若還自我感覺良好，誤以為年輕人仍默默支持，那無異是自我催眠。

二、口說「藍綠對決」，卻不敢面對戰場

以我個人經驗，近期與同學朋友、年輕人交談，常聽見「不要加深藍綠對立」、「政治很骯髒」、「朋友間談政治會吵架」等說法。這隱隱顯示政治被污名化、標籤化是常態，也說明民進黨無法再佔據價值制高點。當國民黨早已動員各層地方系統，從議員、里長、社區關懷據點全力布建，民進黨卻選擇自我設限、不敢動員、不敢明確表態，這場所謂「藍綠對決」，就只剩一邊在出拳，另一邊空有防禦卻無還擊。

三、空戰不是萬靈丹，地方戰才是關鍵

社群平台「Threads」在投票前掀起＃百工百業挺罷免浪潮，各行各行傳遞自己為何支持大罷免。（資料照，記者林哲遠翻攝）社群平台「Threads」在投票前掀起＃百工百業挺罷免浪潮，各行各行傳遞自己為何支持大罷免。（資料照，記者林哲遠翻攝）

此次罷免期間，「百工百業挺罷免」標籤在threads快速串聯，民間的創意與熱情令人動容。但回頭看，社群媒體上的火熱，未能成功轉化為投票動能；而社群存在感極低的國民黨候選人，卻在每個選區穩穩拿下過半票數。

這不是技術問題，而是組織與動員的落差。地方造勢、拜票、遊覽車接送長者參加活動，這些最傳統的選戰方式，依然有效。社群可以打空戰，總統選舉也許受用，但地區型選舉，要靠的是一雙雙願意出門的腳、一場場紮實的溝通與陪伴。

四、公民先行不是萬能，政黨要接住群眾力量

從罷免謝國樑到這次726，我們看到民間自發組織的努力，但也看見當這些公民力量無法獲得政黨資源支援時，後繼乏力。組織、資源、後勤、連署輔導、法務協助，這些都不是公民可以單靠熱情完成的。從陳柏惟罷免案以來，國民黨已發展出完整的全台動員體系，而民進黨卻仍依賴公民自燃，卻未真正承接。

五、民進黨該學的，不是國民黨的價值，而是它的組織力

國民黨有許多可批評之處，但它在地方的經營確實值得民進黨學習——協助選民處理生活瑣事、與里民搏感情、長期累積信任，這些才是選戰能否動員成功的根基。地方流傳「罰單交給某某政治人物，他會處理」、民代親自幫忙修水管、協調家中事務，這些看似小事，卻是民眾記在心底的長期情感。

罷團已經盡力，政黨不能再缺席

「反共護台志工聯盟」發起人曹興誠與多位罷免團體志工，是推動大罷免成案的主要力量。（資料照）「反共護台志工聯盟」發起人曹興誠與多位罷免團體志工，是推動大罷免成案的主要力量。（資料照）

這次31案罷免成績單上，全由公民單打獨鬥完成連署與訴求動員，民進黨的角色卻幾近缺席，甚至有地方出現反對聲浪。選戰不能只靠空軍，更不能只靠道德姿態。

選舉地圖清楚顯示，這次結果與2022九合一大選高度重疊——民進黨曾經深耕的區域，如今藍營全面翻盤。若不正視此警訊，823甚至2026縣市長選舉恐重演相同敗局。

民進黨不能再自我安慰，中間選民不會自動歸隊

真正的選舉勝利，來自持續與人民對話與連結。這一次，民進黨必須誠實回應錯誤，重建組織網絡，重新走入基層、聽見人民的聲音，尤其是那些沉默但失望的中間選民。

最重要的是，黨中央要清楚定調，不再迴避「罷免是否支持」、不再讓地方各自表述、模糊焦點。一場又一場的敗選已經證明，模糊不是中立，沈默不是謙卑。痛定思痛，才能重新出發。

（作者為高雄市青年事務委員會青年委員）

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