自由開講》罷後檢討之一—不是「抗中保台」路線失敗 是操作過當失效

◎ 李文忠

大罷免高舉「抗中保台」大敗，部份外媒自然解讀為「抗中保台」路線的失敗。然而不然，我們身在其中，要正確理解。過去5次選舉「抗中保台」都是選戰主軸，前二次總統大選大勝，二次地方選舉大敗，所以選民一下子大大支持，一下子大大不支持？顯然不是這樣。

民進黨新北市黨部先前協助罷免團體宣傳，訴求「清統毒 剿匪共」。（資料照）

過去10年各種民調顯示：除了2~3%支持立即统一的人以外，絕大多數國民包括統派都希望維持現狀，不願接受中共統治，也就是支持「反共保台」。但藍營較支持「和平」、「友中」、「交往」、「經貿互利」的面向，其中極少數政治人物舔中媚共言行從未被糾正甚至被追隨，造成綠營的焦慮及社會概括的印象。

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明乎此，我們就知道這不是「抗中保台」路線的失敗，是訴求被濫用，操作過當所以失效。舉例來說：地方選舉最重要的是治理、建設及人選，不是「抗中保台」。再舉例來說：這一次訴求罷免「中共同路人」，試問有幾位被罷的藍委像「同路人」？

這種訴諸仇恨的方式能有效動員同温層，特别是少數綠嘴、綠粉習慣以廉價、任意的方式獵巫，失去信譽及說服力，反作用力也很明顯，知不知道多少中間選民十分厭煩因而疏離？知不知道大多數藍營選民特別是外省朋友十分厭惡因而同仇敵愾，一定要給綠營一個教訓！知不知道這兩項是大罷免高投票率因而大敗的原因？

726大罷免高投票率，圖為淡水興新國小當天一早湧現許多民眾投票。（資料照）

面對遙遠的2028總統/立委大選，「反共保台」必然是選戰主軸而且還是輸赢關鍵。我要警告國民黨的是，繼續對抗這個路線必然繼續失敗。我要提醒民進黨的是，不改變以前的訴求及操作方式，不利團結也不利選舉。

（作者為前立委）

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