曹興誠八不居士》今天看他囂張得意 明天憐他滾進地獄

現在國民黨藉助中共力量，在台灣擴權爭位，與魔鬼共舞，將來一定不會有好下場。

◎曹興誠

今天看他囂張得意，明天憐他滾進地獄。

1949年10月1日，中華人民共和國正式成立，毛澤東宣布：「中國人民站起來了」；事後回看，十分諷刺。

其後的30年，中國沒人站起來，反倒淪落成為人間地獄。近億人枉死，連毛的親密戰友，共和國的接班人劉少奇、林彪都死於非命。

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中國前外長秦剛被免職後，至今下落不明。（歐新社檔案照）

現在國民黨藉助中共力量，在台灣擴權爭位，與魔鬼共舞，將來一定不會有好下場。爲什麼？

因為中共基本上就是黑幫。他們不尊重人權，把人當工具、當棋子，利用完畢就當廢物掃除。

以前四人幫、紅衛兵的下場就是這樣。現在他們的外交部長、國防部長也是這樣。

國民黨以前應該很了解中共的，現在和中共如此親近，應該是被中共餵了點甜頭，利令智昏。

馬英九就是代表。他喊出「和中保台」，「相信習近平」，可謂蠢人之冠。中共連作夢都要消滅中華民國，跟中共和，只能引狼入室，如何保台？

前總統馬英九喊出「和中保台」，二度與中共領導人習近平」會面。（美聯社檔案照）

國民黨下場淒慘，可以預見；台灣人如何不被他們拖累？考驗著台灣人的智慧。

（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠臉書

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