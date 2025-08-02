自由開講》守護台海和平 美軍才是「定海神針」

◎ 劉孔伏

資深媒體人矢板明夫，曾以記者身分駐北京多年，採訪過不少新聞事件和中共官員，報導披露過內幕消息，頗有影響力。近年台海關係緊張，中共習近平個人獨裁者公然宣稱「武統台灣」，引起了世界各國和媒體的關注和評說。

美國海軍第七艦隊尼米茲級航空母艦「喬治華盛頓號」，部署在日本橫須賀軍港。（美國海軍第七艦隊網站檔案照）

為此，矢板明夫近日在《希望之聲》專題節目中披露，他駐北京時曾探訪過一位退役中共上將，其說出了中共軍隊攻打台灣時機的三個條件：一是中共軍隊實力上要碾壓台灣軍隊實力，二是美國軍隊不直接進行干預，三是台灣政治局勢發生內亂。這三個條件中只要有兩個條件出現發生時，就是中共軍隊「武統台灣」的最好時機。



其實，這三個條件之中，最為關鍵的是美國軍隊不直接干預。換言之，也就是說有美國軍隊的直接干預，中共軍隊才不敢「武統台灣」，美軍才是台海和平的定海神針！歷史與現實都充分地證明了這一點。

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自從上世五十年代初朝鮮戰爆發後，美國第七艦隊進駐台灣海峽，中共雖然整天價響地高喊「一定要解放台灣」，但中共軍隊始終敢不越雷池一步，跨越海峽攻打台灣，直到其偉大領袖毛澤東壽終正寢。

前中共領導人鄧小平提出「一國兩制」，希望和平統一台灣。（檔案照，維基共享）

鄧小平「改革開放」後，與美國為首的西方民主國家改善關係，與世界接軌，發展中國經濟，提出並制定了「一國兩制」，希望和平統一台灣。

但鄧小平死前卻留下這一遺憾，他在一九八九年曾對訪華蘇共領導人戈爾巴喬夫吐露心聲：

「我這一生只剩下一件事，就是台灣問題，恐怕看不到解決的時候了。」

應該特別強調的是，鄧小平這一遺憾是和平統一台灣，而不是「武統台灣」。

以美國為首的世界自由民主國家對中共的態度是，認為幫助中共發展經濟科技，壯大富裕的中產階級，促使中共在政治上有所放鬆和改變，逐步民主自由化，接受普世價值，融入並成為負責任的國際大家庭成員。這完全是一廂情願，正中了中共下懷，反而被其利用，享盡「全球化」盛宴，壯大國力，羽翼豐滿，成為了抗衡以美國為首的世界自由民主國家的邪惡軸心，世界亂局之源。

中共海軍「遼寧號」航母，從宮古海峽向東南方航行，隨後朝太平洋方向前進。（路透檔案照）

正因為美國對中共抱這種綏靖主義，中共經歷江澤民與胡錦濤兩代領導人共二十年，國民經濟快速發展，且加入了世貿組織，成為了世界工廠，經濟躍居世界第二，直逼美國。經濟的長足發展，也促進了中共軍事實力的增強，特別是海軍和火箭軍。但與美軍相比較還是有較大差距，特別是中共軍隊有個致命弱點，正如美軍將領所言「中共軍隊沒有實戰檢驗」，有王婆賣瓜自賣自誇之嫌，虛張聲勢，刷存在感。

梁東屏在鏡報新聞網2025年5月28日發表了〈中國攻台關鍵不在時間而在於是否有能力〉一文認為，中共軍隊目前還沒有具備攻台的能力，也就是說其還沒有與美軍交戰的能力，美軍迄今為止仍是台海和平的定海神針。其實中共黨內大多數人也這麼認為，甚至軍隊中也是如此。

特別是有軍中「小諸葛」之稱的劉亞洲、《超限戰》作者喬良等一大批軍官將領，都是擁護鄧小平「一國兩制」和平統一台灣的，反對「武統台灣」。

中共中央軍委會副主席張又俠，認為現在不是攻台的時候。（法新社檔案照）



喬良在2019年接受香港《紫荊》雜去記者採訪時說：

「如果此時選擇武統，是否會給美國聯合西方世界封鎖制裁中國以絕好藉口，同時使其藉機獲得擺脫自身困境的機會？⋯⋯對中國人來說，完成統一大業無疑是正確的事，但如果在錯誤的時間做正確的事，仍然是一種錯誤。我們只能在正確的時間做正確的事，別幹那種一招不慎滿盤皆輸的傻事，更不能讓我們這一代人成為中斷中華民族復興進程的歷史罪人。」

YouTube《大宇拍案驚奇》節目近日引用美國軍事智庫消息，美空軍一份報告說，張又俠認為現在不是攻台的時候，2027年前都不可能攻台，因為軍隊還沒有做好打仗的準備。

只有習近平這種無知無識、狂妄自大的笨蛋傻瓜，才想以「武統台灣」為己任，結果賭局才一開盤，輸贏已定，鎩羽而歸。其親自挑選的「武統台灣」的帥才將領、中央軍委副主席何衛東和政治部主任苗華等人被清洗，被一鍋端掉了，暴露出軍隊腐敗透頂，造成混亂不堪，至少五年難以恢復元氣，不可能再有「武統台灣」的妄想了。

當然，美國與西方民主國家對中共經濟制裁和武力嚇阻不但不能停，反而要加強擴大，這是為了預防突發事件和長遠和平之需要，也是不給中共有任何可乘之機！ 綜上所論，自始至終，美軍才是台海和平的定海神針！

（作者為中國歷史學家）

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