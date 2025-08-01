自由開講》再戰8/23 民團與政黨應調整合作策略

◎ 蔡育德

7月26日的大罷免投票結果，雖未突破門檻，但這場行動的重要性不容忽視。它展示了台灣公民社會在關鍵時刻的覺醒與行動力，證明了人民對民主的熱情與捍衛的堅定。然而，這一結果也暴露了現有體制中存在的諸多問題——尤其是公民團體的努力往往缺乏來自政治組織的有效協助，導致資源分散、動員不足。

北市罷團「文山退葆」團隊，將支援新北市新店罷免立委羅明才。（資料照）

如今，距離8月23日的罷免選舉僅剩不到一個月的時間，這對台灣來說是一個關鍵時刻。這場選舉的結果將不僅是某些立委的命運問題，更是對台灣民主體制的一次檢驗。若再度錯過這個機會，將會是對台灣民主及公民社會的一次重大損失。

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現在，公民團體與政黨應深化合作，共同強化動員效能，為台灣的民主奮鬥。這場選戰的勝敗，將直接影響未來台灣的政治格局，而民進黨作為執政黨，應該站在民主陣營的最前線，與公民團體一起發揮聯合力量，捍衛台灣的民主價值。

距離8月23日的罷免投票僅剩不到一個月的時間，立法院民進黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨必須承擔更大的責任。（資料照）

面對即將到來的選舉，公民團體應反思過去的合作經驗，並積極提出創新且具體的合作方案，將現有的公民動能發揮到最大。而民進黨，作為目前唯一能夠在台灣捍衛民主與法治的政黨，應該放下過去的顧慮，與民間力量聯手合作，並在這場選舉中發揮其最大優勢。這不僅是為了成功罷免某些不合格的立委，更是為了讓台灣的民主制度更強健、更有韌性。

8月23日是台灣民主面臨的重大挑戰，而這場挑戰的勝負，關乎的不僅是某些立委的命運，而是整體政治結構是否能夠保持多元、健康，並持續為台灣人民發聲。

在這一刻，民主的捍衛者們不應當是分裂的，而應該是一個團結的共同體。如果我們真的希望在這場選舉中獲勝，我們必須重新定義合作的方式，並根據當前的政治形勢，調整我們的合作策略，達成共贏。這是唯一的出路。

（作者為跨界治理顧問）

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