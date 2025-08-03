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自由開講》世大運被中國鬧場 讓台灣人更團結

2025/08/03 19:00

◎ 宗介

2025年萊茵魯爾世大運，中華男團奪下跆拳道銀牌，本應是光榮時刻，卻遭中國代表團再次鬧場。兩名中國大學生體育協會人員竟企圖搶奪教育部長的賀電，只為確認是否寫上「中華台北」字樣。這是本屆賽會中，中方第三次針對我方選手與代表團挑釁，繼羽球、桌球事件後再現鬧劇。

中國代表團成員（右）企圖搶奪我國賀電，野蠻行徑已是本屆世大運第二次發生。（資料照，世大運代表團提供）中國代表團成員（右）企圖搶奪我國賀電，野蠻行徑已是本屆世大運第二次發生。（資料照，世大運代表團提供）

此非偶發事件，而是中國長年系統性打壓台灣的延續。回顧過往，2017年台北世大運，中國選手在進場時刻拒絕揮手致意；2019年，因中國打壓，我方被迫退出東亞青運；2023年成都世大運，中華隊入場時僅被稱為「中華台北代表團」，場邊更嚴禁「台灣加油」口號與我國國旗出現。這些行徑無一不是在踐踏體育中立與公平原則，逼迫我方接受中國的政治框架。

體育署長鄭世忠強調，「德國是民主自由國家，在這裡我們頒發賀電與喊台灣加油，不在奧會模式限制範圍內。」中國卻一再無視國際規範，把奧會模式無限上綱，實質干涉我國正常表現與國際尊嚴，甚至動用政治施壓要求撤旗、封口。

自由開講》世大運被中國鬧場 讓台灣人更團結體育署長鄭世忠（左）表示「德國是民主自由國家，在這裡我們頒發賀電與喊台灣加油，不在奧會模式限制範圍內。」。（資料照，體育署提供）

中國口口聲聲要體育歸體育，實則處處政治干預；反觀台灣選手專注比賽、爭光國際，真正體現體育精神。我們要正告北京：再多的打壓，只會讓世界更看清你們的霸道本質，也讓台灣人更團結、更堅定走自己的路。

（作者為研究生）

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