自由開講》全面顛覆早展開 8/23是退無可退台灣保衛戰

◎江峰

2025年7月26日，一場號稱台灣民主史上最大規模的政治罷免轟然落幕，24名藍營立委被提案罷免案全數失敗，藍營總部爆出歡呼、支持者揮舞黨旗、高唱勝利凱歌。

鏡頭掃到了台北市長蔣萬安，他沒有笑，只有一句低語今天沒有勝利者。他說出了這場風暴背後最可怕的真相：這一次罷免從頭到尾根本不是藍綠之爭，他是一場操控於千里之外的代理人戰爭。

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2025年7月26日，一場號稱台灣民主史上最大規模的政治罷免落幕，24名藍營立委被提案罷免案全數失敗。（資料照）

真正的幕後主使不在台灣，而在北京、在中南海。這一次罷免失敗等於打開了一條通道，讓顛覆的列車加速駛入民主的核心中樞。 8月23日如果再敗，北京代理系統的顛覆劇本將全面鋪開。

“2028年不需要再有選舉！”這是中共最高層親手劃出的一道終結線。從袁紅冰先生來自北京對台系統高層的內部情報中，我們終於看見這場針對台灣的「靜默政變」。

在紅色權力的最頂端，習近平親自掛帥，對台工作領導小組的最高指揮官，他的左右手一位是王滬寧、中共的三代國師，他負責把總書記講話翻譯成可執行的統戰指令。另一位是王毅，外界熟知的戰狼之首，他負責把這套政變劇本包裝成國際宣傳品。

四道指令像四把刀，精準切入台灣的心肺

王滬寧在2024年11月一次閉門會議中，親自下達4道作戰命令：

中國全國政協主席王滬寧是中共的三代國師，對台統戰要角。（路透檔案照）

1.第一道指令：柯文哲被起訴一事是統戰系統的重大損失，中共對此極為惱怒，因為柯文哲是他們預留的民主門面備用台柱，如果台灣的政黨輪替仍需一個看上去「像反中」的候選人，那就是他。

2.第二道指令：北京要求代理人必須再來一次規模更大的國會改革暴動。

3.第三道指令：台灣選舉在2028年之前被終結，被廢除，選票將不復存在。

4.第四道指令：動手亮劍，不許再猶豫！中共對所有島內代理人下達最後通牒，不論政客、學者、媒體人、宗教人士、意見領袖，現在就要出手、要效忠，要敢於撕裂社會，用行動證明你是北京可信的「在地戰士」。

這是一個精密設計的政權移交時間表，你或許會說這只是爆料，太驚悚了吧！ 但是我們再看看另一位體制內的紅色發言人、中共的大外宣高志凱怎麼說。高志凱是鄧小平的貼身翻譯、對台統一思想工程的核心推手之一。他的原話冷酷而致命：

“武統代價太大、和平統一又麻煩太多，最好的方式是讓台灣自己亂起來，等時機成熟，由立法院主動邀請大陸軍政人員協助維穩。”當體制外的異議者和體制內的發言人都指向同一套劇本時，我們還能說這只是巧合嗎？

以民主之名進行合法政變的三部曲

你沒聽錯，這是一場徹頭徹尾的內部顛覆行動，他不需要一槍一彈，就能讓台灣政權和平移交，這個合法政變劇本只分三步：

第一步：製造可控的動亂。手法非常簡單，推動一批極具爭議的法案，操控親中媒體網軍，把藍綠群眾同時送上街頭，製造幾十萬人在立法院前對峙叫罵，甚至流血衝突。這就可以使台灣掉入最致命的陷阱，社會信任徹底斷裂，這時北京的目標已經完成了一半。

第二步：癱瘓台灣的國家免疫系統。台灣軍隊的職責只有一個：抵抗外敵，如果總統下令出動軍隊維穩，藍營立委立刻召開記者會控訴獨裁者鎮壓人民，國際媒體接棒放大，此時台灣軍方成了「動不得的瓷器」，結果軍隊被鎖死，警察也不敢動手。任何執法都會變成政治獻祭，台灣的國家武裝機器正式癱瘓。

第三步：以合法之名完成接管。最後一擊就是一紙議會決議，在藍營掌控的立法院裡召開一場緊急會議，然後讀出早已準備好的台詞，「「鑑於台灣地區秩序全面失控，為避免災難擴散，本院依據某某法案決議，邀請對岸派遣維安力量協助恢復秩序。」一旦這張邀請函通過，解放軍就可以堂而皇之地登陸。中共可以大聲宣佈這是響應台灣最高民意機關的合法請求，世界將啞口無言，這是利用民主反殺民主。

癱瘓政府運作機制的全面計劃已悄然展開

立法院通過的「國會改革法案」，賦予藍營掌控的立法院三項超級權利。（資料照）

回頭看劇本的第一步：製造可控的動亂，你會發現過去這幾個月發生的一切不只是在排練，中共的內部接管方案已經在一條條法案中精準落地。

第一招：把立法院武器化最關鍵的一步，正是國會改革法案。表面說法是要提升效能增強監督，實際已經變成統戰代理人。這項法案賦予藍營掌控的立法院三項超級權利：

一、藐視國會罪。只要官員答非所問態度不好不夠配合，立委就能以藐視國會為由直接送進法院。

二、無限調查權。調查範圍、對象、時間全都不受限制。

三、強制總統到場質詢。直接挑戰「權力分立」的紅線，讓立法院凌駕總統之上，把行政權徹底踩扁，拿憲政程序當成政變工具。

第二招：削軍費、毀防線。在中共威脅步步進逼的當下，立法院居然大幅刪除關鍵國防裝備的預算，這是提前剪斷軍隊的反應神經。在軍中，無法保台的聲音已經在士官群體中全面蔓延，這是北京夢寐以求的場景。

第三招：癱瘓監察院，掃除制衡系統。監察院能制約立法院彈劾濫權，那就通過政治干擾、輿論圍剿讓它癱瘓，長期發揮不了作用，立法院不僅可以無所不查，還可以無法被查。

最後一刀砍向政府的財政中樞，藍營立委提出要向全民發放現金，由立法院直接提案通過這是毒藥，是公開搶奪行政院的預算主導權，今天能發現金，明天就能撥款迎賓，財政系統被議會變成提款機。當財政失控、國防癱瘓、監察機制被瓦解，台灣就不再是一個正常運作的國家，而是一個隨時可以被接管的制度空殼。

對抗獨裁暴政，旁觀就是共犯

看到這裡，許多人可能會感到一絲寒意甚至一絲絕望，這個劇本太精密、這個對手太老辣。台灣真的還有希望嗎？有！

這個合法政變劇本看似天衣無縫，實則藏著一個致命的弱點：它必須在黑暗中進行，它的每一個步驟都建立在一個前提上──台灣人必須看不見看不懂，藍綠還在互相攻擊。我們今天所做的就是把這劇本攤在陽光之下，當陰謀被看見，它就失去操控人心的力量，這就是反擊的第一步！

我們必須重新定義這場剛剛失敗的罷免：

沉默就是縱容，旁觀就是共犯！

726首波大罷免失利，南投罷免立委游顥的「去游除垢」罷團，接下來將號召全國志工全面衝刺罷免，要決戰至8月23日投票日。（「去游除垢」罷團提供）

除了譴責敵人，我們更需要誠實地面對自己的軟弱，正如日本資深媒體人矢板明夫所分析的，這場失敗的一個重要內因在於民進黨自身，他們對民間罷免團體的支持始終猶抱琵琶半遮面，沒有將此戰視為一場決定生死的決戰，最終連自己基本盤的票都未能完全催出，而他們的對手卻早已將此看作是你死我活的全面戰爭，並進行了總動員。

這種猶豫和天真或許正暴露了一個更深層的困境，那就是當你用自由民主的理念和規則，去對抗一個不擇手段的獨裁暴政時，一開始就已經落在下風。因為你要遵守程序正義，而你的敵人只要勝利。

8/23是一場退無可退的台灣保衛戰

但歷史還沒有寫完，8月23日還有最後的機會，那一天請你放下冷漠，投下那一張擋在政變列車前的選票，用你那張票告訴北京：你們的劇本我們已經看穿，你們的代理人我們絕不答應！

這一次輸了下一次絕不能再輸，因為再輸掉一次，可能就再也沒有下一次了。我們輸掉的將不只是一個罷免案，而是我們的憲政體制、我們的國家主權、我們孩子的未來。

這不是一場政黨鬥爭，這是一場退無可退的台灣保衛戰。

影音資料庫來源：乾淨世界

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