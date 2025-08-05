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自由開講》台灣安全莫輕忽 菲律賓夢醒時分

2025/08/05 15:00

◎ 劉哲廷

菲律賓終於不再裝睡。

中國在南海填海造島、部署飛彈、驅趕菲律賓漁船、用高壓水柱驅逐補給船、派出灰色地帶部隊在黃岩島與仁愛礁週邊進行恫嚇，這些動作不是新聞，而是日常。但菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）說得明白，如果有人還認為「台灣安全與我們無關，那根本就是自欺欺人」。這句話，比雷達波還真實。

菲律賓國防部長鐵歐多洛表示，如果有人還認為「台灣安全與我們無關，那根本就是自欺欺人」。（歐新社檔案照）菲律賓國防部長鐵歐多洛表示，如果有人還認為「台灣安全與我們無關，那根本就是自欺欺人」。（歐新社檔案照）

菲律賓不是民主燈塔 但地緣政治逼人誠實

當中國以「九段線」宣稱整個南海都是自家內海，連馬尼拉灣旁邊的水域也能被扯進北京的海疆敘事裡，菲律賓終於發現自己不是看戲的觀眾，而是下一個舞台。台灣，也一樣。

這不是浪漫的盟友關係，而是一場被迫共舞的地緣政治實驗。

菲律賓與台灣的互動正從被動的疏離，轉向主動的合作，這意味著區域安全的新秩序正悄然成形。從戰略現實主義的角度看，國家在無政府的國際體系中，會為了自保尋找盟友。這不是信仰價值，而是保命本能。

所以我們看到：閉門論壇、巡邏合作、軍事觀摩，還有那句充滿戰略暗示的說法－－「東海、朝鮮半島與南海是單一戰場」。菲國國防部長鐵歐多洛說這話時，應該不是在讀星際大戰劇本，而是在告訴中國：你動台灣，我們也有立場。

「一個中國政策」在此成為擋風玻璃，外表完整，內裡已裂痕處處。

菲律賓小馬可仕（左）總統放寬對台官員的接觸限制，圖為他日前訪問華府與美國防長赫格塞斯會晤合照。（路透檔案照）菲律賓小馬可仕（左）總統放寬對台官員的接觸限制，圖為他日前訪問華府與美國防長赫格塞斯會晤合照。（路透檔案照）

從國際關係的「複合相互依賴理論」來看，台菲關係正進入一個新的交織階段。這不只是軍事互動，也關乎經濟與人民的往來。當小馬可仕政府放寬對台官員的接觸限制，當他們以「促進旅遊與投資」為理由打開外交閘門，我們知道，這背後真正的熱源不是觀光客的熱情，而是中國的強勢擴張。

我們也可以這樣說：中國的軍事野心正在打造它最不願見到的東西－「反中」的跨國連線。

不是每個國家都敢高舉「對抗霸權」的旗幟，但每個國家都想避免變成下一個被霸權踩在腳下的碎片。

台灣不再是孤島 是戰略島鏈的一環

台灣在此並不是主動擴張影響力，而是被捲入歷史的漩渦。在這場地緣現實裡，我們不再是孤島，而是戰略島鏈的一環。不必天真幻想菲律賓會為了我們出兵，但他們若願意提供觀測、情報、航線支援與政治發聲，已是極大的轉變。

我們也必須自問：當巴士海峽開始出現更多聯合巡弋，台灣準備好了嗎？

我們對盟友的想像，不能只停留在美日的戰略保證，而要看到南方鄰國的戰略焦慮。

菲律賓這次做的，不是為台灣出頭，而是為自己站穩。這才是真實的國際關係。

菲律賓漁業局船隻巴格布阿亞拿督號（BRP Datu Pagbuaya，左下）去年12月在南海爭議水域，遭中國海警船（右上）以水砲驅趕。（歐新社檔案照）菲律賓漁業局船隻巴格布阿亞拿督號（BRP Datu Pagbuaya，左下）去年12月在南海爭議水域，遭中國海警船（右上）以水砲驅趕。（歐新社檔案照）

我們生活在一個脆弱的交界：戰略島鏈與經濟航線的交點；民主防線與威權陰影的邊陲。過去，我們總用「我不惹你，你也別來惹我」來想像國際現實。但當中國的「內政問題」長出驅逐艦與解放軍，當「和平崛起」變成「海警驅離」，我們還能繼續假裝「自掃門前雪」是活路嗎？

菲律賓用實際行動回答了：不能。

那麼，我們呢？

（作者為詩人，自由工作者）

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