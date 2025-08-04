自由開講》中國間諜滲透法國 陰招連連

◎ 愚工

根據中共《百度百科》定義，「陰招是一個漢語詞語，意思是不光明正大、搞陰謀詭計、背後給人下圈套、算計人，背地裡害人，專幹一些見不得人的事情」。

法國紀錄片揭露，中國利用參與歐洲的「伽利略」衛星導航計畫竊取機密，秘密研發自己的「北斗」導航系統。（法新社檔案照）

今年1月12日，法國M6電視台首播長達73分鐘的獨家調查紀錄片「法國-中國：秘密戰爭（France-Chine,la guerre secrète）」。揭露中國間諜滲透法國軍事、航太、科技、政治、文化、教育等各領域，全方位竊取技術。中共的陰招還有：

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1.法國國際廣播電台6月24日，「中國針對法國衛星通訊疑似進行間諜活動的攔截」文章披露中國間諜董洪的陰招。

2.中國利用參與歐洲「伽利略」衛星導航計畫，竊取「伽利略」衛星導航的資訊，秘密研發自己的「北斗」導航系統。最後，北斗搶先完成，並搶先佔用適用於導航系統的頻段，導致頻率衝突，至今爭議未解；若戰事發生，後果恐不堪設想。

3.法國總參謀長7月11日指責中國利用印巴戰鬥中印方損失一架法國陣風戰機發起一場造謠宣傳運動，通過抹黑法國軍工業，推銷自己的產品。

4.法國對外安全總局（DGSE）前負責人表示，此前中國購入兩架空巴，卻有一架從此消聲匿跡，完全沒有航行紀錄。中國拆解後盜取設計及複製零件。中國仿製的C919客機2023年亮相，成為法國空巴的競爭者。

中法建交60周年，中國國家主席前往法國訪問，與總統馬克宏會面。（法新社檔案照）



2024年1月27日，中法建交60周年紀念日，習近平信誓旦旦，要「將中法全面戰略夥伴關係打造得更加牢固和富有活力，為增進兩國和世界人民的福祉作出更大貢獻」。但卻人前手牽手，人後下毒手。中共對台灣也是同一套路，一邊說「血濃於水」，「兩岸一家親」，高談交流，一邊全方位滲透台灣，唆使藍白立委執行空台亂台的統戰任務。中共的陰招，國人應嚴加警惕。

（作者為從商）

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