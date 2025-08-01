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自由開講》 黎智英以筆為劍 鐵窗下談「自由」

2025/08/01 19:00

◎ 宗介

「我確實感到失望，但坦然接受，因為我相信自己在神的手中，而非他們的掌握之中。」這句話出自現年76歲、被關押在赤柱監獄的黎智英之筆。曾是香港最具影響力的媒體人之一，也是一位不惜一切為民主發聲的堅定信仰者，黎智英即便身陷囹圄，依舊選擇以筆為劍，寫下對自由的承諾、對香港的熱愛，以及對極權制度的警醒。

2023年夏天，美聯社拍到黎智英在香港赤柱監獄內，在獄警陪同下散步。（美聯社檔案照）2023年夏天，美聯社拍到黎智英在香港赤柱監獄內，在獄警陪同下散步。（美聯社檔案照）

近日出版的《黎智英傳：從億萬富翁，到中國最懼怕的批評者》，不只是一本個人傳記，更是一部關於現代專制與公民抗爭的時代紀錄，書中揭露黎智英獄中的生活與思維：他在信中寫下法院如何以「不成比例的刑期」懲罰他僅參與和平集會的行動，寫下香港法律如何從保障公義淪為統治者意志的延伸。這些不只是個人的受難記錄，而是整個自由社會該有的警覺。

黎智英並非生來便是自由鬥士，他12歲偷渡至香港，從街頭打工仔一路成為佐丹奴創辦人，再到1995年創辦《蘋果日報》，他本可以安享富貴，卻選擇投身媒體與社會運動，成為北京政權眼中最不安分的異議者之一。他的報紙為無聲者發聲，為被壓迫者吶喊，直至2021年被港府強制關閉，成為香港新聞自由沉淪的分水嶺。

當黎智英因多項指控被捕、判刑，外界有人以「法律程序」為名淡化打壓本質。然而他在獄中所言一針見血：「法律變成統治者的工具。」這句話，道破當前香港司法制度已非獨立，而是北京意志的延伸。在2019年以前，同樣的集會行動或許只會招致數千港元罰款；但在《國安法》實施後，卻變成長期徒刑，甚至無限期羈押。

2019年反送中大遊行，大批港人走上街頭，但在《國安法》實施後，集會行動最重可無限期羈押。（路透檔案照）2019年反送中大遊行，大批港人走上街頭，但在《國安法》實施後，集會行動最重可無限期羈押。（路透檔案照）

黎智英的故事也令人想起其他為自由付出代價的人，諾貝爾和平獎得主劉曉波終老鐵窗、藏人精神領袖班禪喇嘛被失蹤近30年、中國公民記者張展因報導武漢疫情遭囚多年，這些案例共通的，是他們的肉體被關押，但思想與靈魂始終拒絕屈服。

令人動容的是，黎智英在信中並未沉溺苦難，而是以簡樸語句描繪如何在有限的空間中追求心靈自由：他挑戰自己每小時摺製120個信封，只為騰出更多時間畫畫、冥想與閱讀。他說，「有目標是好事……不只是要達成目標，更是為了保持希望。」這是赤裸的信仰：在專制的壓迫之下堅守尊嚴，在監獄中創造屬於自己的秩序與意義。

《黎智英傳》的作者祈福德（Mark Clifford）在書末寫道：「黎智英無法選擇命運的長度，但他已經選擇了自由的人生。」這句話是寫給黎智英的，也同樣寫給所有尚在極權威脅下仍選擇說真話的個體。黎智英的故事提醒我們：自由從來不是天賜，而是無數人用苦難與信念累積而來的果實。

對於台灣這樣珍貴的民主社會而言，我們更應理解黎智英象徵的意義，他身上的傷痕，是中共政權拒絕多元、壓制異見的鐵證；他的堅持，是對亞洲民主命運共同體最深刻的呼喚。支持黎智英，不只是對一個個人的聲援，更是對言論自由、法治精神、民主價值的堅定擁護。

當鐵窗阻擋不了思想的光芒，黎智英讓我們看見，即使在極權最黑暗的陰影下，自由依舊能生根發芽，照亮未來。
（作者為研究生）

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