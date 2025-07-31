自由開講》 禮遇軍人登機、升艙等 請先重整軍紀

◎廖雨詩

交通部此前宣布，自7月起現役軍人搭乘國籍航空國際線航班可優先登機；不久後，賴清德總統也在「團結國家第四講」中進一步表示，交通部應積極接洽航空公司，在商務艙有空位時，考慮讓軍人自動升等。這些政策原意是展現對國軍的尊敬與支持，試圖提升士氣與社會認同。

陸軍「埔光部隊」爆出有一名下士於營區內上網簽賭。（資料照）

然而，政策才剛公布不到幾週，7月27日媒體報導卻爆出陸軍「埔光部隊」一名下士於營區內上網簽賭的醜聞被屏東地方法院判刑。原本寄望營造國軍光榮形象的政策氛圍，瞬間被真實軍紀醜聞拉回地面，形成極端反差。

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軍人登機優先，社會觀感先撞牆

政策的出發點並無可厚非。對服役者致敬，本是民主社會應有之義。然而問題在於：當軍中紀律尚未整頓、負面新聞仍頻繁見報時，過早推出「軍人優先升艙」等象徵性政策，是否太快、太衝、太脫節？

畢竟，不是所有人都能理直氣壯地穿著軍服站在機場第一排——至少，那位在營區上網簽賭的下士，不該是其中之一。

此外，這種自上而下的中央指示式安排，也讓人不免聯想起過去威權時期蔣介石政府時代的治理邏輯——透過制度性特權彰顯軍人「神聖不可侵犯」的地位，但這種作法，是否仍適用於今日追求自由平等的民主台灣，值得深思。

賴總統所言「讓軍人抬頭挺胸」本身並無問題，但那份抬頭挺胸，應來自民眾發自內心的尊敬，而非行政命令式的尊榮賦予。

不是不能優待軍人，而是不能跳過改革

我們當然可以也應該禮遇軍人，但條件必須來自於軍隊的自我淨化與紀律重建。真正值得被禮遇的軍人，不是因為他穿著制服，而是因為他體現了軍人應有的紀律、操守與榮譽感。

總統賴清德表示政府致力提升國軍待遇與福利，請交通部長陳世凱接洽航空公司，登機後如果發現商務艙有座位，要自動升等。（資料照）





當社會仍對軍中狀況存有疑慮，當「簽賭」、「霸凌」、「黑箱」等負面標籤仍常見於新聞標題，此時推出象徵性升等措施，不但可能造成社會觀感上的落差，更會讓軍人本人陷入進退維谷的處境——坐進商務艙，卻換來質疑與異樣眼光，這究竟是光榮，還是沉重？

我們要的不是排場，而是改革。真正的尊敬來自於軍紀清明、體制透明與人民信賴，而非透過安排與施恩來塑造外在形象。

政策該服務的是制度轉型，而非形象行銷

眼前的尷尬現象提醒我們：象徵性政策若缺乏制度性改革的支撐，不僅無助於提升軍人地位，反而會模糊真正的問題焦點。

倘若國防部與軍中高層能嚴格整飭紀律、查明內部亂象、建立透明問責機制，那麼不論是優先登機、升等座位，乃至更多社會資源的投入，都將獲得社會廣泛的理解與支持。屆時，即使軍人享有更多禮遇，民眾也會自然而然地為他們鼓掌歡迎，而非提出質疑。

我們應該做的，是建立一個能讓軍人「站得穩、走得正」的制度環境，而不是讓他們因升艙政策而「飛得高」卻「降不下社會的信任」。

象徵政策無妨，但根基得紮實

這場政策風波不是要反對軍人受到肯定，而是提醒我們：真正的國軍建設，不能仰賴宣傳與特權，而必須來自徹底改革與誠實面對問題的勇氣。

當信任尚未落地，象徵性政策若急於起飛，只會讓人更遠離對軍隊的信賴與尊重。若我們真心希望軍人「抬頭挺胸」，那應該從軍紀整頓、體制開放、社會監督做起。當改革真正落實，民間自然會回應以榮譽與禮遇，不需特別安排、不需另設特權。

真正的光榮，不是登上飛機那刻，而是整個社會心中願意起立致敬的那一瞬間。

（作者為淡江大學外交與國際關係學系兼任助理教授）

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