晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》 禮遇軍人登機、升艙等 請先重整軍紀

2025/07/31 17:00

◎廖雨詩

交通部此前宣布，自7月起現役軍人搭乘國籍航空國際線航班可優先登機；不久後，賴清德總統也在「團結國家第四講」中進一步表示，交通部應積極接洽航空公司，在商務艙有空位時，考慮讓軍人自動升等。這些政策原意是展現對國軍的尊敬與支持，試圖提升士氣與社會認同。

陸軍「埔光部隊」爆出有一名下士於營區內上網簽賭。（資料照）陸軍「埔光部隊」爆出有一名下士於營區內上網簽賭。（資料照）

然而，政策才剛公布不到幾週，7月27日媒體報導卻爆出陸軍「埔光部隊」一名下士於營區內上網簽賭的醜聞被屏東地方法院判刑。原本寄望營造國軍光榮形象的政策氛圍，瞬間被真實軍紀醜聞拉回地面，形成極端反差。

軍人登機優先，社會觀感先撞牆

政策的出發點並無可厚非。對服役者致敬，本是民主社會應有之義。然而問題在於：當軍中紀律尚未整頓、負面新聞仍頻繁見報時，過早推出「軍人優先升艙」等象徵性政策，是否太快、太衝、太脫節？

畢竟，不是所有人都能理直氣壯地穿著軍服站在機場第一排——至少，那位在營區上網簽賭的下士，不該是其中之一。

此外，這種自上而下的中央指示式安排，也讓人不免聯想起過去威權時期蔣介石政府時代的治理邏輯——透過制度性特權彰顯軍人「神聖不可侵犯」的地位，但這種作法，是否仍適用於今日追求自由平等的民主台灣，值得深思。

賴總統所言「讓軍人抬頭挺胸」本身並無問題，但那份抬頭挺胸，應來自民眾發自內心的尊敬，而非行政命令式的尊榮賦予。

不是不能優待軍人，而是不能跳過改革

我們當然可以也應該禮遇軍人，但條件必須來自於軍隊的自我淨化與紀律重建。真正值得被禮遇的軍人，不是因為他穿著制服，而是因為他體現了軍人應有的紀律、操守與榮譽感。

自由開講》 禮遇軍人登機、升艙等 請先重整軍紀總統賴清德表示政府致力提升國軍待遇與福利，請交通部長陳世凱接洽航空公司，登機後如果發現商務艙有座位，要自動升等。（資料照）

當社會仍對軍中狀況存有疑慮，當「簽賭」、「霸凌」、「黑箱」等負面標籤仍常見於新聞標題，此時推出象徵性升等措施，不但可能造成社會觀感上的落差，更會讓軍人本人陷入進退維谷的處境——坐進商務艙，卻換來質疑與異樣眼光，這究竟是光榮，還是沉重？

我們要的不是排場，而是改革。真正的尊敬來自於軍紀清明、體制透明與人民信賴，而非透過安排與施恩來塑造外在形象。

政策該服務的是制度轉型，而非形象行銷

眼前的尷尬現象提醒我們：象徵性政策若缺乏制度性改革的支撐，不僅無助於提升軍人地位，反而會模糊真正的問題焦點。

倘若國防部與軍中高層能嚴格整飭紀律、查明內部亂象、建立透明問責機制，那麼不論是優先登機、升等座位，乃至更多社會資源的投入，都將獲得社會廣泛的理解與支持。屆時，即使軍人享有更多禮遇，民眾也會自然而然地為他們鼓掌歡迎，而非提出質疑。

我們應該做的，是建立一個能讓軍人「站得穩、走得正」的制度環境，而不是讓他們因升艙政策而「飛得高」卻「降不下社會的信任」。

象徵政策無妨，但根基得紮實

這場政策風波不是要反對軍人受到肯定，而是提醒我們：真正的國軍建設，不能仰賴宣傳與特權，而必須來自徹底改革與誠實面對問題的勇氣。

當信任尚未落地，象徵性政策若急於起飛，只會讓人更遠離對軍隊的信賴與尊重。若我們真心希望軍人「抬頭挺胸」，那應該從軍紀整頓、體制開放、社會監督做起。當改革真正落實，民間自然會回應以榮譽與禮遇，不需特別安排、不需另設特權。

真正的光榮，不是登上飛機那刻，而是整個社會心中願意起立致敬的那一瞬間。

（作者為淡江大學外交與國際關係學系兼任助理教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書