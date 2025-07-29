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國際先鋒》石破茂退場？ 日參議院選後政局動態與自民黨重啟

儘管目前日本國內要求石破茂辭職的氛圍仍存在，但選舉結果並未為在野陣營帶來真正的「執政契機」。許多評論聚焦於小黨的「異軍突起」，特別是極右派的「參政黨」在移民與對中國議題上聲量大增。然而，熟悉日本政黨政治的人都明白，小黨的崛起更常反映為執政黨的調整壓力，而非體制的根本更動。
國際先鋒

國際先鋒

2025/07/29 11:30

◎ 王宏仁

2025年7月20日的參議院選舉雖為自民、公明執政聯盟帶來明顯挫敗，卻並未構成全面潰敗。雖失去參議院主導權，但兩黨聯手距離過半僅三席之差，這與選前多數媒體所預測的「歷史性慘敗」有相當落差，反而凸顯出自民黨在日本政壇的基本盤與動員能力仍具韌性。

面對國內民生不滿、在野黨聲勢上升及川普政府重啟的對日關稅壓力，自民黨得票表現雖然受挫，卻保住了關鍵底線。這不僅再次驗證了「民調僅供參考」，更說明日本政局的穩定性，仍深植於自民黨內部的結構優勢。

日本參議院選後，擔任自民黨總裁的首相石破茂表達想要「繼續留任」的意願。（法新社檔案照）日本參議院選後，擔任自民黨總裁的首相石破茂表達想要「繼續留任」的意願。（法新社檔案照）

儘管如此，石破茂作為首相與自民黨總裁，所承受的政治壓力卻是立即而全面的。選後三天內，他從「承擔責任、繼續留任」的初步回應，變成被媒體「宣告」他將於八月底前辭職，到石破茂自己出來闢謠的一連串戲劇性發展。

雖無公開消息顯示黨內大老已經有明確共識要求石破茂下台，但國內最新的政黨支持度民調顯示，自民黨已經打破了1978年以來的最低支持度紀錄。其實，如果石破茂能順水推舟、主動宣布辭職，反而可以為黨內提前整合鋪路，避免內耗蔓延至眾院體系，反成戰略性撤退。

日本參議院選舉結果出爐，主張「日本優先」的極右派政黨參政黨異軍突起，受到矚目。（路透檔案照）日本參議院選舉結果出爐，主張「日本優先」的極右派政黨參政黨異軍突起，受到矚目。（路透檔案照）

儘管目前日本國內要求石破茂辭職的氛圍仍存在，但選舉結果並未為在野陣營帶來真正的「執政契機」。許多評論聚焦於小黨的「異軍突起」，特別是極右派的「參政黨」在移民與對中國議題上聲量大增。然而，熟悉日本政黨政治的人都明白，小黨的崛起更常反映為執政黨的調整壓力，而非體制的根本更動。

參政黨對中國強硬、反對擴張移民的主張，確實可能迫使自民黨在這些政策上更加保守或務實，但決定權始終掌握在執政黨內閣與首相手中。在缺乏在野整合的情況下，日本政局的核心仍將取決於自民黨的內部競合與領導重建，而非政黨更替。

此次選舉再次出現「扭曲國會」（ねじれ国会）現象，即眾議院與參議院由不同政黨主導，形成制度性僵局。此種情勢過往多次發生，常導致政策推動受阻、預算卡關、內閣更替頻繁。自1989年以來，日本歷經四次扭曲國會時期，每次皆伴隨經濟不確定與外交立場動搖。2025年此刻，立憲民主黨主導的參議院若選擇採取高強度制衡策略，極可能造成法案遲滯與人事僵局，使日本在面對國際變局時失去應變彈性。

國際先鋒》石破茂退場？ 日參議院選後政局動態與自民黨重啟川普重返白宮後，對日關稅與防衛經費的要求再次升高。（歐新社檔案照）

經濟民怨與外交困局交織，也是此次選民表態的深層動因。長期物價上漲與實質薪資停滯讓庶民生活倍感壓力，而川普重返白宮後，對日關稅與防衛經費的要求再次升高，使日本在日美同盟關係中進退維谷。

石破茂原欲以對美強硬立場換取內政支持，結果不得不在經貿上選擇讓步，但是暫時換來不去討論軍費增加的問題，也算是策略運用成功。此外，中國移民與社會整合議題亦持續發酵，保守選民對法治與社會安全的憂慮使得政黨論述趨於右傾，而在這樣的輿論場域下，執政黨在未來唯有展現政策回應能力，方能穩住選民基本盤。

對台灣而言，日本政局雖面臨領導人更替的不確定性與參議院制衡挑戰，但基本對外政策路徑並不會出現根本偏移。無論石破茂是否繼續執政，自民黨主導的親美、友台、懼中的三角戰略基調仍將延續。對台而言，與一個在短期內尚可預測、但在中期面臨調整壓力的日本保持密切對話與實質合作，才是因應此政局變動的穩健選擇。
（作者為成大政治系教授、當代日本研究學會理事長）

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