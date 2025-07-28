Emmy時間》小英昔日面對大敗 學習改變終再起

其實蔡英文總統在2018年大敗之前，也被批評是傲慢小英，批評聲浪之大遠甚今日，各種難聽指責都有。甚至後來賴總統突襲式參與2019年的總統初選。 但是後來蔡英文站起來了，創下了台灣總統大選的最高票紀錄，那是因為蔡英文願意改變自己，她願意學習、願意進步，願意面對自己的失敗。

◎ 胡采蘋 昨天（0726）的心情就很像2018，那年我從上海飛回台灣收同婚公投的連署書，後來又飛回台灣投票，飛了好幾趟，結果大海嘯。

失敗當然會很難過，但我們還是會站起來，不管你現在多傷心、說了多少喪氣話，但是你終究無法放下你心愛的地方不顧。這種心情我們經歷過太多次了，最終都還是會站起來。（現在我已經在看台灣小將的U12棒球賽，又在加油了）

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國民黨立委傅崐萁（左）挺過罷免案，然而同意罷免票超過25%門檻，只是敗於反罷票。（資料照）

大罷免本來就是很困難的事情，我們等於在攻打別人的村莊。七月初南投曾經發生過罷免綠營議員失敗的事件，那是在傳統藍區，也無法罷掉綠營議員，可見其中之難。

這次有七名立委超過25%同意門檻，也是爭議較大的委員，精準罷免或許有機會，然而發動大罷免，就很難避免最終形成藍綠對決，引發政治海嘯。

另一方面，賴總統的民調在今年三月之前都還有50%，四月之後關稅談判膠著，滿意度和不滿意度開始糾纏打平，一直到六月份，支持度才掉下來。

六月份發生最重要的事件，就是普發現金一萬元跟團結十講，很多人都建議總統重組幕僚團隊了，我自不必多言。

漢光演習遇上風災，第五作戰區官兵協助搬運傾倒的路樹枝幹，讓道路恢復暢通。（資料照，第五作戰區提供）

民調封關之後，非常不幸的，南部發生120年來第一次從嘉義登陸的颱風，災情慘重，而各國觀察團已經到達台灣等待漢光演習，國軍難以分身，導致救災人力資源不足，也重創了民眾信心。

如果滿分是一百分，我想這次罷團可以得一千分，這次我聽說了太多感人的故事，我的朋友在雙和罷團，他們的一個據點是一位醫生的兒子所出借，因為他的爸爸在去年急病過世，但是他知道爸爸非常放心不下國會擴權，這個本來不關心政治的兒子於是投入了罷團，還出借診所作為據點，就是為了對爸爸的愛。

然而罷團在這場選舉之中，可能只佔20%的權重，因為治理國家的人終究不是罷團。

一場選戰其實很像是新品上市，你要劃定怎樣的市場客群，要如何規劃一波一波的議題節奏，都有很大學問。然而在主事者劃定了市場不利於我方的大型攻堅戰，在行政團隊遭遇民調下滑的時間點，敗戰就難以避免，只是我一直認為至少能罷三到五人。

最後要檢討我自己，普發現金一萬元是重傷大罷免的主因，雖然我完全能理解行政團隊對於立法權侵害的不滿，但是施政時不可能所有事情都正確無誤，必須有所權衡，可能對自己造成重大傷害的事項應考慮從善如流。

藍白立委通過普發現金一萬元，被認為是重傷「大罷免」的主因。（資料照）

徵諸世界各國，只要普發現金，民調從來都是噴發，況且台灣是一個非常有錢的國家，財政健全，去年稅收大增，過去新加坡也多次拿超徵的稅收發購物金，在實證上的確對施政滿意度有很大幫助。

過去我能夠在財經事務直言，包括我們的頻道五年前就在呼籲調降汽車關稅，中租的高利貸現象也在我們的疾呼之下得到金管會介入；今年新台幣暴升，我也能頂住壓力，直言這是央行的重大失誤，後續我們也做過影片，直言央行總裁的多項過失。

但是我明知道阻擋普發現金將重創民意支持度，卻因為害怕影響大罷免風向，而不能忠實提出建言，這是我的過失，昨天晚上我真的非常懊惱。我們應該要能勇敢建言，並且也要能接納建言，這是我們都應該要努力的方向。

前總統蔡英文從2018失敗中站起來，2020創下了台灣總統大選的最高得票紀錄。（資料照）



其實蔡英文總統在2018年大敗之前，也被批評是傲慢小英，批評聲浪之大遠甚今日，各種難聽指責都有。甚至後來賴總統突襲式參與2019年的總統初選，也是因為該次大敗，我想賴總統此刻必然是點滴在心頭。

但是後來蔡英文站起來了，創下了台灣總統大選的最高票紀錄，那是因為蔡英文願意改變自己，她願意學習、願意進步，願意面對自己的失敗。

我們每個人都是一樣的，這一次的失敗，也需要虛心的檢討，需要改變自己，這是為了自己，也是為了我們的國家。

（作者為財經作家、時事評論者）

本文經授權轉載自Emmy追劇時間臉書

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