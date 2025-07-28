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黃澎孝練「孝」話》國民黨買票保席位！？ 罷團「抗共保台」更無價

箭頭一致指向資深名嘴陳揮文所說：「國民黨拿國庫的錢買票！」 這下子，本來充滿錯折感的罷團志工恍然大悟！
黃澎孝練「孝」話

黃澎孝練「孝」話

2025/07/28 12:30

◎ 黃澎孝

國民黨「普發$1萬」

買票保席位⁉️

罷團手無寸鐵

「抗共保台」更無價‼️

昨天我的貼文：

▲這是一場
罷團「游擊隊」與
「國共聯軍」的大戰⋯⋯

▲中國國民黨擁有：
主場優勢+行政資源+組織動員+萬元一票=保住原席位！還好意思說是「勝利」嗎⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️

獲得了很多迴響，有臉友就貼出了台中市長盧秀燕催票錄音文字檔，以及國民黨的「普發一萬元」反罷動員廣告！

資深名嘴陳揮文說：「國民黨拿國庫的錢買票！」（擷取自貼文）資深名嘴陳揮文說：「國民黨拿國庫的錢買票！」（擷取自貼文）

箭頭一致指向資深名嘴陳揮文所說：「國民黨拿國庫的錢買票！」

這下子，本來充滿錯折感的罷團志工恍然大悟！

竟然：中國國民黨

為了「反罷保位」

不擇一切手段

從「死人連署」

到「國庫買票」

手中沒有任何籌碼的罷團志工，憑著反共愛台的正心誠意，就獲得了將近兩百萬公民的響應！

726大罷免投票落幕，雙和罷團展開謝票，在新北市中和福和宮前合影，感謝鄉親支持。（資料照）726大罷免投票落幕，雙和罷團展開謝票，在新北市中和福和宮前合影，感謝鄉親支持。（資料照）

▲這才是台灣人民抗共保台最核心的韌性之所在！

▲也是大罷免、大成功的真正意義之所在！

向全體

熱血忠心的罷團志工們

致上 最敬禮‼️
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

（作者為前國大代表）

本文經授權轉載自黃澎孝臉書

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