黃澎孝練「孝」話》國民黨買票保席位！？ 罷團「抗共保台」更無價

◎ 黃澎孝
國民黨「普發$1萬」
買票保席位⁉️
罷團手無寸鐵
「抗共保台」更無價‼️
昨天我的貼文：
▲這是一場
罷團「游擊隊」與
「國共聯軍」的大戰⋯⋯
▲中國國民黨擁有：
主場優勢+行政資源+組織動員+萬元一票=保住原席位！還好意思說是「勝利」嗎⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️
請繼續往下閱讀...
獲得了很多迴響，有臉友就貼出了台中市長盧秀燕催票錄音文字檔，以及國民黨的「普發一萬元」反罷動員廣告！
資深名嘴陳揮文說：「國民黨拿國庫的錢買票！」（擷取自貼文）
箭頭一致指向資深名嘴陳揮文所說：「國民黨拿國庫的錢買票！」
這下子，本來充滿錯折感的罷團志工恍然大悟！
竟然：中國國民黨
為了「反罷保位」
不擇一切手段
從「死人連署」
到「國庫買票」
手中沒有任何籌碼的罷團志工，憑著反共愛台的正心誠意，就獲得了將近兩百萬公民的響應！
726大罷免投票落幕，雙和罷團展開謝票，在新北市中和福和宮前合影，感謝鄉親支持。（資料照）
▲這才是台灣人民抗共保台最核心的韌性之所在！
▲也是大罷免、大成功的真正意義之所在！
向全體
熱血忠心的罷團志工們
致上 最敬禮‼️
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
（作者為前國大代表）
本文經授權轉載自黃澎孝臉書免費訂閱《自由體育》電子報
熱門賽事、球星動態不漏接