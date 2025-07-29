自由開講》耗資11億辦一場荒謬的核三公投

◎ 吳芥之

今年5月13日，藍白立委以人數優勢三讀通過《核子反應器設施管制法》修正案，為台灣停役的核電機組留下一線生機。

《核管法》第6條修正案，將原本核電廠須在「執照有效期間屆滿前五至十五年」提出延役申請，改為「執照有效期間屆滿前」申請延役規範；並增訂「執照有效期間屆滿後」的申請延役規範。也就是說，不只在當時5月17日即將停役的核三2號機可以申請延役，連核一、核二廠及核三1號機組都可以依法起死回生，申請重新啟用。

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今年5月13日，藍白立委以人數優勢三讀通過《核子反應器設施管制法》修正案。（資料照）

這還沒完。在野黨隨後又拋出「核三延役公投」議題，公投主文為「您是否同意第三核能發電廠經過整體安全評估後，恢復繼續運轉？」事實上，立法院本身為立法機關，可直接修法、立法，根本不需要透過創制、複決等公民投票手段。也因此這次疊床架屋的公投，被視為項莊舞劍，志在為「反罷免」拉抬投票率。

賴政府上台以來，對核能的態度始終堅持三大原則：「核安無虞、核廢有解、社會共識」，相信任何核能擁護者也不敢反對這些原則。但是重啟核三公投荒謬之處在於，以煽動民粹情緒來指揮核能專業；萬一公投過關，核三強行重新上路，未來一旦發生事故，推動公投的在野黨立委要負責、能負責嗎？

核三重啟公投是否意謂著，屏東以外的1887萬公民，可以決定屏東民眾是否必須與核電廠再續前緣？（資料照）

其次，核三所在的屏東縣人口約78萬人，具投票權的公民約68萬人；去年大選時具投票權的公民人數約1955萬人。因此，核三重啟公投是否意謂著，屏東以外的1887萬公民，可以決定屏東民眾是否必須與核電廠再續前緣？如果核三可以這麼幹，座落在新北市的核二、核一，能否也舉辦重啟公投？新北居民能同意嗎？

回到公投案，經濟部明確表示，核三公投案主文與《核管法》修正案規定意旨相同；若核三廠經主管機關確認安全無虞並核發換照，基於政府機關依法行政之立場，應依《核管法》規定辦理。因此建議行政院不推薦電視發表會的反方代表。

經濟部作為政策執行機關，其角色是依法律規範與科學基礎推動能源轉型、確保供電穩定，而非成為核電政治學的角力棋子。一旦行政機關參與公投辯論，無論持何種立場，都可能被曲解為政治介入、行政不中立，陷入無限輪迴的窘境。

公投是《憲法》賦予公民的權利，但天下沒有白吃的午餐，重啟核三公投要花掉11億元，問的卻是一個已經修法三讀通過的內容，有沒有比這個更無腦的政治操作？

能源轉型刻不容緩，台灣應集中資源，凝聚社會共識，推動多元能源韌性。至於類似重啟核三公投的假議題，只能透過更多的專業和理性訴求來拆解，讓能源回歸科學，讓政策回顧制度。

能源轉型刻不容緩，台灣應集中資源，凝聚社會共識，推動多元能源韌性。圖為風電。（資料照）

對於一場不知所為何來的公投案，政府應該加強說明能源政策方向和態度，澄清混淆是非的論點，以及核三公投的不正當性；但大可不必隨之起舞，反而讓社會陷入更混亂的雜訊中。即便電視說明會缺席，卻能讓更多民眾冷靜探究這場公投的目的和意義。

（作者是資深媒體人、企管博士）



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