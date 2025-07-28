矢板明夫觀點》今後台灣的路會更加艱難 大家一起加油

這次失敗，意味著今後台灣的路，會更加艱難，中共的滲透會更嚴重。但這一段時間，罷團志工們的努力，以及我們每一個人的付出，都是守護台灣的重要里程碑，具有重要的歷史意義。

◎矢板明夫

726大罷免投票輸了。很多人都心情沉重。在日本，把選舉的結果稱為「天的聲音」。就是你不得不聽的意思。日本前首相福田赴夫在1978年選舉失敗時，曾經留下過「天的聲音，有時候也是奇怪的聲音」的名言。說句老實話，對於今天的結果，我也覺得是「天發出的奇怪的聲音」。

726大罷免投票輸了。很多人都心情沉重。圖為罷團志工落淚互相擁抱。（資料照）

對國家不忠誠、和台灣最大的敵人眉來眼去；問政不專業，亂砍預算，甚至有時候自己都不知道砍掉了哪些；犯錯不反省，對自己所屬政黨職員的違法行為，不認錯不道歉——我不願意相信台灣的選民，會認為這些立委是合格的。

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當然，確實也有不少值得反省的地方。

第一，可能是同溫層太厚。很多的罷免活動都沒有觸及到非同溫層的群眾。期間，我也曾多次到各地上台宣講，但是聽眾大部分都是志同道合的自己人。坐在台下的，甚至比在台上講的人更清楚為什麼要罷免。活動一場接一場，但參加者大多是老面孔，浪費了很多資源。

很多的罷免活動都沒有觸及到非同溫層的群眾。對形勢盲目樂觀，在很多地方過於輕敵。（資料照）

第二，對形勢盲目樂觀，在很多地方過於輕敵。投票的前幾天，包括我自己，很多人都認為可以罷免掉10個以上國民黨籍立委。大家討論的話題，多聚焦在罷免之後，由誰來參加補選等等。

第三，民進黨對罷團的支持不夠。雖然賴清德總統在民進黨的內部會議中曾經強調過「支持罷免」這件事。但是自始至終，民進黨對罷團的支持一直是「猶抱琵琶半遮面」。強調「罷團是罷團、民進黨是民進黨」，兩股力量最終沒有完全結合起來。看今天的結果，很多選區民進黨基本盤的票都沒有催出來。殊不知，敵對陣營早已將這場選舉看成你死我活的藍綠對決，全力動員。

講這些，並不是為了尋找犯人、推卸責任，而是希望為下一場鬥爭，吸取教訓。

民進黨立法院黨團總召柯建銘726傍晚7點於新竹市黨部現身，向支持者深深一鞠躬。（取自貼文）

這次失敗，意味著今後台灣的路，會更加艱難，中共的滲透會更嚴重。但這一段時間，罷團志工們的努力，以及我們每一個人的付出，都是守護台灣的重要里程碑，具有重要的歷史意義。向大家道一聲辛苦了，讓我們昂起頭，繼續奮力向前行。

賴清德政府受到了重大的挫折，更需要我們的支持，大家一起加油。

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

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