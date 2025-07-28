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沈榮欽國際視野》你們是台灣的基本盤

有一天會在台灣見到由下而上、去中心化的公民社會，足以與政黨平起平坐，這是一項偉大的成就，放在人類歷史上都是。你們今天所做的一切，都為未來埋下改變的種子。
沈榮欽 國際視野

沈榮欽 國際視野

2025/07/28 19:00

◎沈榮欽

寫給罷團的朋友

我能理解罷團朋友的沮喪，但你們讓大家看到，萬一台灣遭到侵略，我們至少可以相信這些人會挺身而出保衛國家，你們是台灣的基本盤。當然我也知道，某些小草以此嘲諷罷團時，你們特別難以忍受的原因。

我能理解罷團朋友的沮喪，但你們讓大家看到，你們是台灣的基本盤。（資料照）我能理解罷團朋友的沮喪，但你們讓大家看到，你們是台灣的基本盤。（資料照）

每個社會都有無私奉獻者與自私搭便車者，無私者不在乎為同胞負重前行，大家都在同一條船上，有漏洞時不堵上，最後就是一起沈淪。不過你雖然不在乎拼盡全部力氣堵住漏洞，卻難以忍受背後坐享其成者還自以為聰明的訕笑。

這我都懂，不過本次罷免所體現者，正是你們並不孤獨，當國家有難時，很多中華民國派一樣會挺身而出，捍衛這個國家。我相信在反對罷免者中，同樣有很多這樣心念國家之人。我們都同在一條船上。

沈榮欽國際視野》你們是台灣的基本盤本次罷免所體現者，正是你們並不孤獨，當國家有難時，很多中華民國派一樣會挺身而出，捍衛這個國家。
（資料照）

但是任何一個社會都有自私之人，柯文哲就是如此，他是第一位行政首長公然反對個人捐款救災者 —— 用公款可以，用自己的錢免談 —— 即使他是享盡好處的既得利益者，卻對同胞遭受的災難理直氣壯的無動於衷。而柯文哲成立的民眾黨，讓台灣社會中的自私者首次有集體出處，得以光明正大的集結。現在黃國昌更把殘存的自私者帶上仇恨的道路，你們遭受的自然令人憤怒，但是每個社會都有一定比例的這樣的人，我們更該怪的是柯黃之流放大他們心中的惡。

很多事情拉長時間來看，就會見到完全不一樣的風景。我讀大學時，是台灣學運最風起雲湧的時刻，外人見台大猶如滋事份子溫床，但事實上即使在台大，「台派」也屈指可數，保守到不行。不過這麼多年一步步走來，當初的我何曾能料想到，有一天會在台灣見到由下而上、去中心化的公民社會，足以與政黨平起平坐，這是一項偉大的成就，放在人類歷史上都是。你們今天所做的一切，都為未來埋下改變的種子。

你們所展現的，是人類高貴的情操，你們是台灣的基本盤，是台灣的瑰寶，一直都是。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書



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