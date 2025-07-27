黃澎孝練「孝」話》這是一場罷團「游擊隊」與「國共聯軍」的大戰⋯⋯

在6月25日，由國台辦在記者會上，公開表態支持國民黨的「反罷」。終於讓「國共合作」現出原形。然後，一夕之間，國民黨的「反罷」看板突然開始佔領各地牆面⋯⋯。國民黨的鄰里組織也藉著豐厚的行政資源開始將其鴨子划水般的檯面下操作公開化。內行人都知道，這意味著有大筆「資金」進場了！

◎ 黃澎孝

中國國民黨擁有：

主場優勢+行政資源+組織動員+萬元一票=保住原席位！還好意思說是「勝利」嗎？

♦️曹興誠早知這是游擊隊與正規軍之戰♦️

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青鳥運動興起後，就有一些熱情志工開始在各地自組罷團，分別進行「散兵游勇」式的罷免連署。成果不彰、國民黨根本不放在眼裡，繼續在立法院亂搞，最後終因亂刪總預算，引起廣大民憤，變相為公民罷免行動添材加火。開始有越來越多的人，邀請曹興誠挺身而出，領導群倫。

2024「基隆罷樑」功敗垂成的經驗，讓曹興誠印象深刻。（資料照）

起先，曹興誠不為所動，因為2024「基隆罷樑」功敗垂成的經驗，讓他印象深刻，當時他就曾說過：

國民黨有地方執政的主場優勢，擁有龐大的行政資源和周密的鄰里組織，相形之下，罷團簡直就是「游擊隊」，沒有民進黨的全黨動員，罷團游擊隊再怎麼努力，都很難ㄧ戰擊潰「正規軍」。

但是，眼看著全台民憤洶湧，各地罷團如雨後春筍般自主成立，於是在各地公民社團和罷團的簇擁下，終於讓他「黃袍加身」坐上自稱為「志工3號」的「虛位領導」角色。

♦️「反共護台」超越藍綠♦️

曹興誠答應公民團體和罷團邀請甘冒鋒鏑，挺身而出的唯一堅持就是「大罷免要超越藍綠，以《反共護台》為主調」。

反共護台志工聯盟三號志工曹興誠陪同數個罷免團體赴中選會，遞交第二波、12案罷免國民黨立委的提議書。（資料照）

他的心路歷程與真正目的，可在2/3 中選會前的致詞中展現如下：

▲ 這次罷免毀憲亂政的藍白立委，是全台灣各選區自動自發的活動，是超越藍綠的活動，是台灣公民意志的發揮。

▲ 中共天真地以為，他們花錢買通了一些不肖的藍白立委，操控了台灣的立法院，就可以從內部顛覆中華民國。

▲ 那些藍白立委似乎也認定，民進黨不想挑起藍綠對立，不敢罷免他們，所以他們成天有恃無恐，囂張拔扈、為所欲為。

▲ 但中共和藍白立委都忘了，台灣政治的主體，不是政黨，而是握有選票的公民。

▲ 台灣的公民現在站出來說，我們是國家的主人，藍白立委你們惡僕賣主，想把我們的國家搞垮，我們不答應；我們要罷免你們，請你們下台、滾蛋。

▲ 今天的罷免，不是藍綠對抗；藍綠對抗己經是過時的假議題。

▲ 今天真正的議題，是選擇反共保台，還是投共賣台？所以今天的罷免，是反共剿匪，清除內奸的聖戰，是民主對抗專制、自由對抗奴役的聖戰。

▲ 藉著這次罷免，我們也要告訴中共，你們的極權統治，只能建立在國民的無知和奴性上面。台灣人已經有充分的公民意識和主人意識，這種主人意識，你們無法用恐嚇奪走，無法用武力征服。

♦️大罷免讓「國共合作」現出大原形♦️

在6月25日，由國台辦在記者會上，公開表態支持國民黨的「反罷」。終於讓「國共合作」現出原形。圖為國台辦發言人朱鳳蓮。（翻攝直播）

當大罷免楬櫫「反共護台」的主調後，果真超越了藍綠引起了廣泛的響應，讓各地「散兵游勇」的凌亂罷團，有了一個一統群英的大目標，指導作戰的大方向。讓原先的「散兵游勇」迅速形成一個「全台反共游擊隊」，不但震撼了中國國民黨，更讓隔海相望的中國共產黨憋不住了，而在6月25日，由國台辦在記者會上，公開表態支持國民黨的「反罷」。終於讓「國共合作」現出原形。然後，一夕之間，國民黨的「反罷」看板突然開始佔領各地牆面⋯⋯。國民黨的鄰里組織也藉著豐厚的行政資源開始將其鴨子划水般的檯面下操作公開化。內行人都知道，這意味著有大筆「資金」進場了！

♦️大罷免讓世人看到台灣人民抗共決心♦️

中國公開露臉後，台灣人民的抗共反罷運動開始受到國際媒體關注。

《路透社》就揭示，中共並未對這場罷免保持中立立場。自2025年初以來，中國官方媒體及附屬社群帳號已針對罷免議題發布超過425則文章與影音，內容批評民進黨政府濫用民主制度、打壓在野勢力，甚至形容現況為「綠色恐怖」⋯⋯。

《BBC》則關注到「外省人」在這場大罷免公民運動參加「造反」的現象。

因為，不但掛名領導的曹興誠是不折不扣知名的外省人，在罷團各種集會的場所，中華民國國旗與本土政治的旗幟一起揮揚。甚至連老牌統派退將丘衛邦，以及「反共大師王昇上將」的女兒名導演王小棣也都公開現身，力挺大罷免！

在罷團各種集會的場所，中華民國國旗與本土政治的旗幟一起揮揚。（資料照）

於是英國廣播公司《BBC》將其專題報導下了一個非常聳動的標題；《台灣「大罷免」：「外省人」選民為何「造反」 ? 國民黨「鐵票」生鏽？》

♦️選舉無師傅，用錢開就有？♦️

我是一個出身外省家庭的「天然藍」，17歲就自主加入中國國民黨，距今已59年之久了，而且還在民國78年軍職外調國民黨中央黨部，還當上中央政策會的總幹事。對於國民黨的選舉操作當然非常瞭解。

國民黨有句老話叫作：「選舉無師傅，用錢開就有」。在這次的國民黨「反罷」運作中，就把「用錢開」的老把戲發揮到了極致。他們推出了一個「普發$1萬元」的專案，在投票前三天才由立法院送出到行政院，並開始運用其基層組織散播：只要反罷成功，保住國民黨立委，就可以人人普發一萬元」。

國民黨有句老話叫作：「選舉無師傅，用錢開就有」。「普發$1萬元」的專案，在投票前三天才由立法院送出到行政院。（資料照）

這招看似粗俗，但是這種類似「政策買票」的招式，卻是抓住了一般升斗小民們的心理，讓國民黨依尋其組織脈絡的動員，有了非常現實而又有力的動因，才能將其原有選票八成左右的選民召回投出反罷票。包括我在內，很多有實務選舉經驗的人，都會瞭解其中類似以「一票一萬元」的「期約賄選」的效力會有多大？這次國民黨絕地而起，「反罷」成功的結果，就可印證出「用錢開就有」的效果有多麼巨大！

♦️台灣公民「游擊隊」力抗「國共聯軍」永垂青史♦️

昨晚（0726），大罷免開票結果確定後，總統賴清德發文感謝公民罷團的努力，同時也表示：

「這次的結果不是某一方的勝利，也不是另一方的失敗，儘管社會上存在不同立場，台灣人依然能透過合憲合法的方式表達意見，這正是民主台灣最珍貴的地方。」堪稱公允。

國民黨有句老話叫作：「選舉無師傅，用錢開就有」。「普發$1萬元」的專案，在投票前三天才由立法院送出到行政院。（資料照）

尤其罷團奮戰到底，能夠以一支由政治素人，乃至於所謂的「匹夫匹婦」臨時組成的「反共護台游擊隊」，在缺乏經驗、缺乏組織、缺乏資源的「三卻」劣勢下，在曹興誠出錢、出力、出聲的領導下，竟然能夠讓台灣反共沸騰，國共兩黨為之震動，國際媒體群聚關注，這就是創造了另一個台灣奇蹟！為台灣人長期以來反共抗中的奮鬥，立下了一個嶄新的里程碑。

從來，游擊隊都不可能一舉擊敗「正規軍」，但是，他們的奮戰終必敲醒人民，逐步走出歷史的枷鎖，衝破現實政治的桎梏，而重新建立起一個嶄新的理想家園。

路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索⋯⋯。

總有一天，

「我那小小多山的國家」，終會成為你我台灣子孫齊誦的國家之歌⋯⋯。呀

（作者為前國大代表）

本文經授權轉載自黃澎孝臉書：





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