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名家分享~顏擇雅》台灣選舉史上首次 「反不反共」決定投票傾向

一直要到這次大罷免，中華民國與台灣兩種認同才真在街頭匯流起來。有沒成功罷掉任何藍委已不是重點，「我那小小的多山的國家」一語所代表的認同匯流，勢必成為今後北京必須面對的現實。
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2025/07/27 10:30

◎ 顏擇雅

7/26是一場選舉，同意罷免的這邊輸了。但有個事實依然不能抹煞：它是台灣選舉史上第一次，由「反不反共」來決定投票傾向，而不是「愛不愛台灣」，或「支不支持九二共識」。也是台灣史上第一次，反共論述不是來自官方灌輸，而是來自草根的家族記憶分享。這是很了不起的成就。這個成就屬於同意方這邊。

台灣選舉史上第一次，由「反不反共」來決定投票傾向，而不是「愛不愛台灣」，或「支不支持九二共識」。（資料照）台灣選舉史上第一次，由「反不反共」來決定投票傾向，而不是「愛不愛台灣」，或「支不支持九二共識」。（資料照）

7/26當然不只是一場投票，也是一場公民運動的成果驗收。既然是公民運動，成效本來就不一定立竿見影。跟1979年「美麗島」大逮捕比起來，我們今夜這一點挫折真的不算什麼。

以台灣公民運動史來說，同意方這邊也有一點應該感到光榮，這是有史以來第一次，台派與中華民國派走在一起。
李登輝1995年康乃爾演講喊出「中華民國在台灣」的國家論述，蔡英文2019年更進一步，提出「中華民國台灣」。

這是有史以來第一次，台派與中華民國派走在一起。（圖取自Threads）這是有史以來第一次，台派與中華民國派走在一起。（圖取自Threads）

但一直要到這次大罷免，中華民國與台灣兩種認同才真在街頭匯流起來。有沒成功罷掉任何藍委已不是重點，「我那小小的多山的國家」一語所代表的認同匯流，勢必成為今後北京必須面對的現實。

這次公民運動沒有領導者，沒有明星，卻有超多地方媽媽。她們的下一代會記得媽媽對台灣民主的付出，並把媽媽做過什麼再告訴自己的下一代。這樣的家族故事會提醒一代代的台灣人，民主不是天上掉下，也不是有了就高枕無憂，需要公民出來捍衛，過程中的先覺者往往要忍受挫折。台灣民主之所以走到今天，靠的就是一次次挫折之後的繼續堅持。

這樣的公民意識勢必成為這次大罷免的一大珍貴遺產。這點，也是同意方此時應該感到光榮的

（作者為雅言文化創辦人）

本文經授權轉載自顏擇雅臉書

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