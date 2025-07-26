許美華頻道》罷免失利、努力沒白費 台灣公民社會改變了！

「公民團體的志工們，並不是在做一件他們認為會成功的事，他們是在做一件，他們認為應該做的事。」 我相信沒有一個志工會後悔參與這次的公民運動，我也是。

◎ 許美華

我知道大家都很難過，我也是。

今晚（0726）沒有太多的話可以安慰大家，想哭就哭吧。

今晚（0726）沒有太多的話可以安慰大家，想哭就哭吧。（記者塗建榮攝）

罷免從來就不容易，要在藍大於綠的選區贏下任何一場選舉，都是極爲困難的事，更何況是沒有選舉經驗的公民團體，最後終究難以翻轉藍大於綠的基本盤。

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反罷方全面大勝，顯示深藍選區的國民黨組織，成功動員了他們的支持者，而普發一萬的耳語收買顯然也發揮了作用。

反罷方大勝，顯示深藍選區的國民黨組織，成功動員了他們的支持者。圖為國民黨主席朱立倫與北市五位立委及黨公職相互握手、擁抱。（記者張嘉明攝）

國民黨在各罷免區宣傳：「不出來反對，一萬元可能沒了。」這招顯然很有效！

這不是我們想要的結果，但理性一點來看，結果並不讓人意外。

之前我一直說這幾句話，今天我還是要再說一次。

「公民團體的志工們，並不是在做一件他們認為會成功的事，他們是在做一件，他們認為應該做的事。」

我相信沒有一個志工會後悔參與這次的公民運動，我也是。

我相信，今晚志工們最難過的，不是罷免失敗了，而是，「為什麼我們無法說服更多台灣人跟我們站在一起？」

這個大哉問，我也沒有答案。

到底那些投下不同意的台灣人在想什麼？他們到底在意什麼？或是他們根本沒有在想什麼，只要給錢猴猴過日子就好？

我真的不知道！

即使是投票失敗了，但我們的努力都白費了嗎？不，我不覺得。

台灣的公民社會已經改變了。

這次台灣大罷免的公民串聯，從網路到實體，就是一次最紮實的民間大練兵。

民團辦開票之夜，罷免投票結果全失敗，民眾喊話不離開，繼續留下來看顧台灣。（記者塗建榮攝）

我不相信藍白支持者看到成千上萬罷團志工，在過去半年多的無私奉獻，會完全無動於衷；我更不相信，共產黨看到這些志工為了守護台灣的瘋狂勇敢，不會覺得害怕。

一場大罷免改變了什麼？就是讓許多平凡的台灣人知道，原來我們比自己想像的還要勇敢、還要堅強，還要無所畏懼。

很想給每一位志工大大的擁抱，你們的付出值得更好的結果。

身心都已經到極限的夥伴們，請先好好休息、療傷、復原、沈澱。台灣的未來勢必更加艱難，請先照顧好自己跟身邊的人。我們都要好好的。

接下來，823還有七區，我會陪大家拼到最後，沒有懸念。

#120萬封給台灣的情書

#為愛而罷

（作者為反紫光奇遊團成員）

本文經授權轉載自許美華臉書







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