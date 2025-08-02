自由開講》強化全民國防韌性 守護台灣安全

◎ 李安勝

台灣在當前局勢受到中共威嚇勢力加劇日益嚴峻，所面對的除了傳統的軍事威脅，尚有多重且交錯的挑戰，例如網路、資訊、經濟、外交等手段。因此，台灣必須全面強化「全民國防韌性」，建立一個能夠因應防衛多重威脅，迅速恢復戰力，同時維持國家社會穩定的全方位全民國防防衛體系。

賴清德總統（前排左三）昨在台北市長蔣萬安（左二）、美國在台協會處長谷立言（左一）等人陪同下，前往台北中山國小視導城鎮韌性演習。（資料照）

日前賴清德總統於視導臺北市2025城鎮韌性演習時強調，「為建構國家全社會防衛韌性，強化台灣自主防衛能力，同時強調台灣絕對有守護國家主權、維護民主自由的能力，盼不分朝野黨派、不分族群地域，團結守護台灣。」同時，賴總統也於今年漢光41號演習中提到「有準備、更安全」。然而「全民國防韌性」需要全體國民的共同參與，能夠在國家遭遇壓力時，展現承受力、調適力以及恢復力，需要投入科技創新技術，並且與民主自由的國際社會盟友合作。

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透過深化國防教育與民防體系，全民團結參與，將國防教育納入學校、社區城鎮與企業機構，提高全民危機應變與防衛意識，結合中央與地方政府資源，推動城鎮韌性之全民參與建構。保護基礎設施與民生系統，因應戰時能維持社會基本運作，結合民間力量，建立社會危機應變、防衛支援與物資系統網絡，增進國家全社會韌性。

今年漢光41號演習，官兵使用多軸無人機作戰。（軍聞社提供）



另外，推動國防自主與資安防衛，投入國防科技無人系統、資安與AI技術應用，結合產官學研合作，建立全民資安防衛網絡。在民主防衛方面，強化資訊識讀能力與輿論韌性，提升全民辨識假訊息與認知作戰能力，建立跨部會合作機制，迅速與防衛因應外部干擾資訊。面對中共的多重威脅，台灣不僅要有國軍自主作戰防衛力，更需要國家全社會具有韌性防衛力。透過全民團結參與、國防科技強軍、全社會韌性與民主共識，是共同守護台灣最堅強的力量。

因此，全體國民守護台灣，不只是保衛疆土，更是守護民主與自由，必須堅定信念，唯有堅實的全民國防韌性，全民有防備、國家更安全，全民團結堅定守護台灣的安全與民主自由，能夠讓台灣持續成為全球民主璀璨之星。

（作者為嘉義大學木質材料與設計學系教授兼系主任、所長）

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