晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》強化全民國防韌性 守護台灣安全

2025/08/02 10:30

◎ 李安勝

台灣在當前局勢受到中共威嚇勢力加劇日益嚴峻，所面對的除了傳統的軍事威脅，尚有多重且交錯的挑戰，例如網路、資訊、經濟、外交等手段。因此，台灣必須全面強化「全民國防韌性」，建立一個能夠因應防衛多重威脅，迅速恢復戰力，同時維持國家社會穩定的全方位全民國防防衛體系。

賴清德總統（前排左三）昨在台北市長蔣萬安（左二）、美國在台協會處長谷立言（左一）等人陪同下，前往台北中山國小視導城鎮韌性演習。（資料照）賴清德總統（前排左三）昨在台北市長蔣萬安（左二）、美國在台協會處長谷立言（左一）等人陪同下，前往台北中山國小視導城鎮韌性演習。（資料照）

日前賴清德總統於視導臺北市2025城鎮韌性演習時強調，「為建構國家全社會防衛韌性，強化台灣自主防衛能力，同時強調台灣絕對有守護國家主權、維護民主自由的能力，盼不分朝野黨派、不分族群地域，團結守護台灣。」同時，賴總統也於今年漢光41號演習中提到「有準備、更安全」。然而「全民國防韌性」需要全體國民的共同參與，能夠在國家遭遇壓力時，展現承受力、調適力以及恢復力，需要投入科技創新技術，並且與民主自由的國際社會盟友合作。

透過深化國防教育與民防體系，全民團結參與，將國防教育納入學校、社區城鎮與企業機構，提高全民危機應變與防衛意識，結合中央與地方政府資源，推動城鎮韌性之全民參與建構。保護基礎設施與民生系統，因應戰時能維持社會基本運作，結合民間力量，建立社會危機應變、防衛支援與物資系統網絡，增進國家全社會韌性。

自由開講》強化全民國防韌性 守護台灣安全 今年漢光41號演習，官兵使用多軸無人機作戰。（軍聞社提供）

另外，推動國防自主與資安防衛，投入國防科技無人系統、資安與AI技術應用，結合產官學研合作，建立全民資安防衛網絡。在民主防衛方面，強化資訊識讀能力與輿論韌性，提升全民辨識假訊息與認知作戰能力，建立跨部會合作機制，迅速與防衛因應外部干擾資訊。面對中共的多重威脅，台灣不僅要有國軍自主作戰防衛力，更需要國家全社會具有韌性防衛力。透過全民團結參與、國防科技強軍、全社會韌性與民主共識，是共同守護台灣最堅強的力量。

因此，全體國民守護台灣，不只是保衛疆土，更是守護民主與自由，必須堅定信念，唯有堅實的全民國防韌性，全民有防備、國家更安全，全民團結堅定守護台灣的安全與民主自由，能夠讓台灣持續成為全球民主璀璨之星。

（作者為嘉義大學木質材料與設計學系教授兼系主任、所長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書