健康醫療網》「這些高風險群」降血脂靠飲食、運動不夠！醫揭藥物治療介入時機

血脂控制不佳，小心心血管疾病找上門，嚴重可導致死亡！降血脂可以靠飲食和運動就好嗎？亞東紀念醫院心臟血管內科張基業醫師指出，血脂控制目標會因患者情況不同而有差異，有糖尿病或慢性腎臟病者，屬於動脈粥狀硬化心血管疾病高風險族群，控制目標較一般人嚴格，只靠生活習慣調整相對難達標，建議及早啟動藥物治療。

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患者在血脂達標後，仍須定期回診追蹤、掌握血脂數值，降低心血管事件再次發生的風險。（擷取自貼文）



血脂控制不佳，小心心血管疾病找上門，嚴重可導致死亡！降血脂可以靠飲食和運動就好嗎？亞東紀念醫院心臟血管內科張基業醫師指出，血脂控制目標會因患者情況不同而有差異，有糖尿病或慢性腎臟病者，屬於動脈粥狀硬化心血管疾病高風險族群，控制目標較一般人嚴格，只靠生活習慣調整相對難達標，建議及早啟動藥物治療。

張基業醫師說明，動脈粥狀硬化心血管疾病（ASCVD）是一種因動脈血管壁因粥狀硬化斑塊堆積，造成血管狹窄而引起的疾病，發生在心臟會造成心臟病，在腦部則可能引發腦中風。低密度膽固醇（LDL-C），也就是「壞膽固醇」過高是引發動脈粥狀硬化的主要原因之一，另外患有糖尿病或免疫疾病、吸菸、飲食習慣不佳、缺乏運動、有家族史、早發性停經等，都屬於ASCVD的高風險族群，應提高警惕。

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血脂異常多無症狀！ASCVD風險越高 控制目標越嚴格

血脂控制是預防ASCVD的重要方式，而壞膽固醇的控制指標要根據患者個別情況而定。張基業醫師指出，一般患者通常建議LDL-C應低於130 mg/dL；若有高血壓、糖尿病或年長者等心血管疾病危險因子，則希望低於100 mg/dL。已有血管阻塞或曾發生心肌梗塞、中風的患者，會期望降得更低，建議在70 mg/dL以下；若同時患有糖尿病，或LDL-C已低於70 mg/dL，心血管疾病仍反覆發作，則建議降至55 mg/dL以下，能降得越低就越好。

不只壞膽固醇會影響血管健康，張基業醫師也指出，血脂中的三酸甘油酯過高可能也會增加心血管疾病的風險，而高密度膽固醇（HDL-C）又稱「好膽固醇」，則有助於血管清除斑塊，因此總膽固醇和非HDL-C（總膽固醇減去HDL-C）也應納入血脂控制的考量。他同時提醒，血脂異常通常沒有明顯症狀，須透過抽血檢驗才能確認。

只靠飲食或運動降血脂？醫：高風險族群應搭配藥物治療

患者經常詢問，能不能只靠飲食或運動降低血脂。對此，張基業醫師指出，透過多攝取不飽和脂肪酸和纖維，減少攝取飽和脂肪酸的飲食控制，約能使膽固醇降低15%至30%；若配合跑步、快走、騎腳踏車等中高強度的運動，則比只靠飲食再降5%，同時可提升好膽固醇。不過，特別是對高風險族群而言，血脂控制目標較嚴格，靠飲食和運動仍無法降到理想指標，就會建議配合藥物治療，尤其LDL-C數值大於190 mg/dL、糖尿病伴隨血脂異常、ASCVD風險評估高於20%等情況，應及早啟動藥物治療，避免延誤血脂控制時機。

藥物治療方面，張基業醫師說明，他汀類藥物是血脂控制的一線治療，而非他汀類藥物則作為輔助，在患者對他汀類藥物副作用不耐受，或治療效果受限時使用，幫助患者達到LDL-C的控制目標。非他汀類藥物則包括：膽固醇吸收抑制劑、膽酸螯合劑、纖維酸鹽衍生物、菸鹼酸等。

目前較新的非他汀類藥物選擇為「PCSK9抑制劑針劑」，有助於從源頭抑制PCSK9蛋白的產生，而PCSK9蛋白過多會干擾肝臟清除壞膽固醇。張醫師表示，PCSK9抑制劑配合原有藥物的使用，可幫助LDL-C額外再降低45%至60%，不過實際效果可能因人而異。

患者怕要一輩子用藥 長效針劑有望提高用藥順從性

患者經常擔心降血脂藥一用就是一輩子，張基業醫師指出，高風險患者確實很難靠生活改善達成血脂目標、需藥物輔助，但積極配合治療，且生活習慣得到充分控制，仍有機會減少藥物劑量。過去的PCSK9抑制劑需兩週施打一次，現有新型的長效針劑，可半年施打一次，對提高患者在長期療程的用藥順從性也有幫助。

針對膽固醇降太低會失智的說法，張基業醫師表示，過去的回溯性研究確實有此發現，但後續的綜合性研究已證實，降血脂藥物和膽固醇降低，並無證據支持其可能導致失智症或其他疾病，目前國內外指引對膽固醇的建議都是「越低越好」。另外，雖然較高的HDL-C對心血管有益，但根據觀察性研究顯示當HDL-C超過60mg/dL後，對ASCVD的預防效果不會再增加，甚至有研究指出超過100 mg/dL反而可能增加心血管疾病風險，推測過高的原因可能與遺傳或HDL-C結構異常有關。

積極控血脂讓他重返鐵人三項賽 醫籲打破用藥迷思

張基業醫師也分享，一位患有心血管疾病的60歲患者，BMI約為26至27，LDL-C約110 mg/dL，為輕微偏高，因屬於高風險族群要盡快控制血脂，醫師建議使用藥物治療。患者同時非常嚴格控制飲食、積極運動，成功將體重減輕20公斤，LDL-C降到30至40 mg/dL，體力、精神都變好，甚至能像年輕時一樣參加鐵人三項競賽。

患者在血脂達標後，仍須定期追蹤、掌握血脂數值，降低再次發生心血管事件的風險。張基業醫師呼籲，ASCVD的預防仰賴血脂的穩定控制，健康飲食和運動等生活習慣的改變非常重要，高風險患者更是應配合規律用藥，避免因對藥物存在誤解，而延誤治療。

（擷取自貼文）

本文經授權轉載自健康醫療網／記者黃嫊雰報導 「這些高風險群」降血脂靠飲食、運動不夠！醫揭藥物治療介入時機

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