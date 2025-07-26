賴中強 公民力量》從歷史經驗看罷免運動的成敗

換另外一個角度看，只要是在割闌尾計畫被號召罷免的藍委，2016年大選至今，全部無法在其選區繼續當選立委。

◎ 賴中強

從歷史經驗看罷免運動的成功與失敗

（這個論點，我已多次表達）

以太陽花運動後2014-2015年的割闌尾計畫分析，全部六位被罷免人，有兩位在第一階段「提議」就未達標或未正式提出，有三位在第二階段「連署」未達標，真正進入第三階段「罷免投票」的只有蔡正元一人，其投票結果未通過罷免。單純從中選會公告來看，勝率是零比六。這是一個失敗的運動嗎？

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割闌尾計畫被號召罷免的藍委，全部無法在其選區繼續當選立委。（擷取自貼文）



換另外一個角度看，只要是在割闌尾計畫被號召罷免的藍委，2016年大選至今，全部無法在其選區繼續當選立委。除了黃昭順轉任一屆不分區立委外，其餘五人都離開國會，三位連任失敗（吳育昇、蔡錦隆、林國正），兩位放棄連任（蔡正元、林鴻池）。更值得注意的是，2016年立委選舉，六個選區中除了台北港湖區由同黨李彥秀接手蔡正元外，其他五個選區均由藍轉綠。

顯然，罷免運動的過程，翻攪了藍營的地方基層，重創藍委。

大罷免的開票正在進行中，聚集在立法院外的民眾們也高舉823去投同意票。（記者叢昌瑾攝）

罷免不看一時成敗 2028讓惡質藍委落選

所以，2025年罷免運動的成敗，不應只看年中投票拉幾席藍委下來，還應該再接再厲，進一步連結2026年地方大選落選運動、連結2028年全國大選落選運動。2026年讓惡質藍委轉任縣市長失敗，讓惡質藍委的議員及鄉鎮長樁腳落選，2028年讓更多惡質藍委落選，徹底讓親中舊威權的中國國民黨退出歷史舞台，完成上世紀末台灣民主化的第一個未竟之業。

（作者為經民連智庫召集人，台灣公民陣線執委）

本文經授權轉載自賴中強臉書

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