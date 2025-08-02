照護線上》腹部凸起、腰痠背痛！腹直肌分離自我檢測與手術解析，整形外科陳彥州醫師圖文懶人包

人體有兩條腹直肌，中間有一條腹白線將兩側的腹直肌連在一起，如果腹部被撐開，就可能造成「腹直肌分離（diastasis recti）」。陳彥州醫師解釋，最常見的原因就是因為懷孕，腹內壓力增大，將腹白線撐開，進而導致腹直肌分離的現象。如果身材非常瘦小、懷孕間隔較短、多胞胎懷孕、胎兒體重過重都會增加腹直肌分離的機會。

◎照護線上

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腹部凸起、腰痠背痛！腹直肌分離自我檢測與手術解析，整形外科陳彥州醫師圖文懶人包

「那是一位40歲的婦人，身形瘦小但是肚子卻像懷孕般隆起，每次搭公車時，都有人主動讓座。」整形外科陳彥州醫師表示，「經過檢查後，其實是重度腹直肌分離，分離的距離達到10公分。」

經過討論後，決定進行腹部整形手術，將分離的腹直肌縫合，同時切除多餘的贅皮。陳彥州醫師說，做完腹部整形手術後，腹部就全部變平了，而且只有住院一個晚上，在家休息一個禮拜，之後便回復正常工作與生活，恢復期比想像的短很多，讓她非常開心。

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人體有兩條腹直肌，中間有一條腹白線將兩側的腹直肌連在一起，如果腹部被撐開，就可能造成「腹直肌分離（diastasis recti）」。陳彥州醫師解釋，最常見的原因就是因為懷孕，腹內壓力增大，將腹白線撐開，進而導致腹直肌分離的現象。如果身材非常瘦小、懷孕間隔較短、多胞胎懷孕、胎兒體重過重都會增加腹直肌分離的機會。

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什麼是腹直肌分離

腹直肌分離使得肚臍周圍的觸感柔軟，而且會造成腹部外觀改變，肚臍上下出現明顯的隆起，還可能會造成多種症狀。由於腹部隆起、身形改變，導致脊椎的受力改變，所以腹直肌分離的病患，常常會有長期腰痠背痛的現象。

腹直肌中間的腹白線其實是腹部核心肌群的重要樞紐，腹直肌分離後核心肌群就比較無法使力，長期下來就可能出現便秘、脹氣、消化不良等問題。陳彥州醫師強調，「腹直肌分離可不是『單純的美觀問題』，還會影響核心穩定性、姿勢、甚至內臟支撐。」

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腹直肌分離不是單純的美觀問題

大家可以自我檢查是否有腹直肌分離的狀況，陳彥州醫師說，先平躺，雙膝微微彎曲，然後做類似仰臥起坐的動作。這時候可以把手指放在肚臍上下，摸看看是否有凹陷的現象。

如果凹陷的寬度超過一個指幅（約兩公分），可能就有腹直肌分離的狀況。必要時可以做進一步的影像檢查，例如超音波、電腦斷層。

腹直肌分離手術治療方式解析

腹直肌分離的治療與嚴重程度有關，陳彥州醫師表示，臨床上會測量肚臍上下各4.5公分腹直肌分離的寬度。

。正常（小於2公分）：如果沒有症狀就不需要治療。

。輕度（2至3公分）：患者可能覺得核心肌群比較無力，可以做一些核心肌群的訓練。

。中度（3至5公分）：通常會伴隨腹部鬆弛、核心無力，如果肌力訓練沒有辦法改善，就可以考慮手術。

。重度（大於5公分）：患者的肚子會明顯凸起，伴隨腰痠背痛，建議手術治療。

手術治療的方式包括「內視鏡腹部整形手術（endoscopic abdominoplasty）」、「全腹部整形手術（full abdominoplasty）」，醫師會根據皮膚鬆弛嚴重程度來決定手術方式。陳彥州醫師建議，如果皮膚鬆弛不嚴重，但是腹直肌分離比較厲害，可以採用內視鏡腹部整形手術。內視鏡會從恥骨上方利用一個類似剖腹產約10公分的小切口進入，把所有的腹直肌修補起來。內視鏡腹部整形手術的傷口較小，也不用重做肚臍，大約適用於約5%的腹直肌分離患者。

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腹直肌分離手術治療的方式

如果皮膚鬆弛很嚴重，便得採用全腹部整形手術，包括修補腹直肌分離、切除多餘的皮膚、然後再重新做一個新的肚臍。

由於腹部整形手術的範圍較廣，為了降低皮膚壞死的風險，術前一個月都不可以抽菸。陳彥州醫師說，接受腹部整形手術後，必須穿著塑身衣一個月。如果要運動，建議在一個月之後再循序漸進地開始。

根據文獻報告，腹部整形手術除了可以重建腹部外觀，也有機會改善下背痛、漏尿等症狀，幫助提升患者的自信心以及生活品質。陳彥州醫師說，腹直肌分離不只是單純的美觀問題，如果發現相關狀況，建議及早就醫接受治療！

筆記重點整理

●人體有兩條腹直肌，中間有一條腹白線將兩側的腹直肌連在一起，如果腹部被撐開，就可能造成「腹直肌分離」。最常見的原因就是因為懷孕，腹內壓力增大，將腹白線撐開，進而導致腹直肌分離的現象。如果身材非常瘦小、懷孕間隔較短、多胞胎懷孕、胎兒體重過重都會增加腹直肌分離的機會。

●腹直肌分離使得肚臍周圍的觸感柔軟，而且會造成腹部外觀改變，肚臍上下出現明顯的隆起，還可能會造成多種症狀。由於腹部隆起、身形改變，導致脊椎的受力改變，所以腹直肌分離的病患，常常會有長期腰痠背痛的現象。腹直肌分離後核心肌群就比較無法使力，長期下來就可能出現便秘、脹氣、消化不良等問題。

●如果皮膚鬆弛不嚴重，但是腹直肌分離比較厲害，可以採用內視鏡腹部整形手術。內視鏡會從恥骨上方利用一個類似剖腹產約10公分的小切口進入，把所有的腹直肌修補起來。內視鏡腹部整形手術的傷口較小，也不用重做肚臍，大約適用於約5%的腹直肌分離患者。如果皮膚鬆弛很嚴重，便得採用開放式腹部整形手術，包括修補腹直肌分離、切除多餘的皮膚、然後再重新做一個新的肚臍。

●由於腹部整形手術的範圍較廣，為了降低皮膚壞死的風險，術前一個月都不可以抽菸。接受腹部整形手術後，必須穿著塑身衣一個月。

本文經授權轉載自【照護線上】革命性突破！微創胸主動脈分支支架手術，不開胸、心臟不停跳，完成全主動脈弓置換，幫助降低手術風險，心臟血管外科醫師圖文解析

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